У ЦБ достаточно места для маневра со ставкой - БКС

"Рубль остается невосприимчив к рыночным движениям в условиях risk-off - долговой рынок и умеренное восстановление нефтяных котировок позволяют российской валюте реализовать попытку укрепления выше уровня 65 в завершении недели, - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - В пятницу, пока в Санкт-Петербурге проходит ПМЭФ, на котором звучат весьма разнонаправленные сигналы со стороны российских элит в отношении как отечественной экономки, так и российских рынков, инвесторы к вечеру концентрируются на выходе трудовой статистки в США. В мае число рабочих мест в США в несельскохозяйственном секторе выросло на 75 тыс. против ожиданий роста на 180 тыс. Разочаровывающая статистика послужила поводом для ещё одного рывка в "save-heaven" американских UST, чьи доходности снижаются до минимальных уровней с конца 2017 года - 10-летка едва удерживается на отметке в 2%".

Последовательной реакцией рынка на данные движения стал существенный рост ставок на то, что ФРС пойдет на 3 снижения уже до конца этого года. Эксперты БКС продолжают считать, что ожидания такого сильного снижения ставок являются гипертрофированными страхами участников рыка. Однако не исключается и то, что в течение ближайших 3 месяцев американский монетарный регулятор продемонстрирует рынку готовность к реальному снижению ставки.

"С учетом того факта, что за последние несколько дней представители ФРС подали рынкам несколько сигналов о возможности смягчения монетарной политики, а также в условиях наличия аналогичных действий со стороны Центробанков сегмента ЕМ (например, Индия вчера уже в третий раз за этот год снизила уровень ставки до отметки 5,75%), мы видим существенную вероятность для снижения ключевой ставки Банка России в следующую пятницу. ЦБ РФ, на наш взгляд, сейчас имеет достаточно места для такого маневра: проинфляционные риски находятся под контролем, российские рынки сохраняют толерантность к внешним понижательным движениям, санкционная пауза в отношении РФ продолжает действовать. Ожидаем, что в случае отсутствия каких-либо негативных шоков на внешних рынках Банк России снизит ставку на 25 б.п. до уровня 7,5% на заседании в следующую пятницу", - указывает Антон Покатович.

Ожидания шага ЦБ по снижению ключевой ставки, на вероятность которого также указывала председатель ЦБ РФ в ходе ПМЭФ, способствовали росту рынка ОФЗ. По мнению главного аналитика "БКС Премьер", данный повышательный тренд может продолжиться и на следующей неделе, оказывая курсу рубля поддержку. Антон Покатовия ожидает, что в течение следующей недели рублю удастся остаться "тихой гаванью" в сравнении с другими валютами ЕМ, а курс рубля будет находиться в диапазоне 64,5-66.