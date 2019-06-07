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07 июня 2019 года 15:36

Рубль слегка повышается к доллару и евро на фоне ускорившей рост нефти

Москва. 7 июня. Доллар и евро немного снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль слегка повышается к бивалютной корзине на фоне ускорившей рост нефти.

Курс доллара США составил 65,05 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 4,0 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,31 руб./EUR1, подешевев на 2,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 3,2 копейки - до 68,76 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 19,45 копейки, до 65,0395 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,03 копейки, до 73,2605 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь слегка подрастает к доллару и евро на дневных торгах, несмотря на уверенно дорожающую нефть. Инвесторы ждут данных о числе рабочих мест и безработице в США в мае, публикация которых состоится в 15:30 МСК.

Эксперты, опрошенные MarketWatch, ожидают, что число рабочих мест в США в мае увеличилось на 185 тыс. человек. Между тем некоторые аналитики говорят, что показатель может оказаться хуже ожиданий рынка, учитывая, что данные о росте числа рабочих мест в частном секторе указали на снижение показателя в мае до минимума за девять лет.

Внимание участников рынка остается приковано к конфликту США с торговыми партнерами. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в администрации США сообщило, что Вашингтон может отложить планируемое введение 5%-ной пошлины для всех товаров, поступающих из Мексики. Тем не менее, один из источников отметил, что наиболее вероятным все же является то, что США обложат пошлинами мексиканские товары с 10 июня, как и обещал президент Дональд Трамп. Как сообщалось, это решение Трамп привязал к проблеме нелегальной иммиграции, отметив, что пошлины будут отменены, когда поток нелегальных мигрантов из Мексики в США прекратится.

В том случае, если Вашингтон все же введет обещанные пошлины, а Мексика продолжит выполнять данные властями страны обещания по ограничению нелегальной иммиграции, срок действия пошлин будет очень коротким, полагает источник.

"Рубль пока что будет оставаться в коридоре 64,5-65,5 руб./$1, но на фоне эскалации "торговых войн" и ухудшения внешних условий мы ожидаем, что российская валюта будет торговаться выше этого диапазона в следующие пару месяцев. Кроме того, динамика рубля сегодня будет зависеть от отчета по занятости в США. Рынки опасаются, что данные окажутся ниже прогнозов, т.к. отчет от ADP, который традиционно выходит за два дня до публикации официальной статистики, продемонстрировал резкое падение числа новых занятых в США в прошлом месяце. Слабый отчет по рынку труда может усилить опасения замедления роста экономики США и повысить ожидания снижения процентной ставки ФРС в этом году. Это, в свою очередь, может стать фактором в пользу снижения процентных ставок центробанками развивающихся стран, в том числе и Банка России", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Относительно стабильная динамика доллара на глобальном рынке и восстановление цен на нефть Brent до отметок более $62 за баррель позволило рублю укрепиться. Каких-то новых историй, которые могли бы сильно двинуть рубль как в одну, так и в другую сторону, нет. Внешний фон остается источником волатильности, но в целом положение рубля остается довольно стабильным, все ждут комментариев ЦБ по дальнейшим действиям, поскольку само снижение ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) уже "в ценах", - подчеркивает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Нефть эталонных марок демонстрирует значительный рост в ходе торгов в пятницу и пытается отыграть падение с начала недели. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 1,25% - до $62,44 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,1% - до $53,34 за баррель. С начала недели Brent подорожала на 1,1%, WTI подешевела на 0,3%.

Рынок получил поддержку из-за сообщений СМИ о том, что США могут отложить планируемое введение 5%-ной пошлины для всех товаров, поступающих из Мексики.

Тем временем министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что рынок ждет от России и Саудовской Аравии определенных действий, поэтому кооперация стран в рамках сделки ОПЕК+ будет продолжаться. По его словам, цены нефти ниже $60 за баррель не дают инвесторам уверенности в инвестициях. Министр выразил уверенность в том, что страны ОПЕК+ продлят соглашение об ограничении добычи до конца 2019 года.

"Цены на нефть Brent по итогам мая обвалились более чем на 15% и продолжают оставаться под давлением в первую неделю июня, но закрепиться ниже "круглого" уровня в $60 за баррель не получилось. В целом мы считаем нефть уже довольно перепроданной и рассчитываем на ее удержание в диапазоне $60-65 за баррель до саммита ОПЕК+, причем не исключаем попыток вернуться выше указанного диапазона в случае появления намеков на сближение позиций США с Мексикой и/или КНР. Риторика участников соглашения по ограничению добычи непосредственно до саммита будет оказывать повышенное влияние на цены на нефть", - отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

"Поддержку российской валюте оказывает рост цен на нефть на более чем 3% по итогам вчерашних торгов. Сегодняшние заявления министров энергетики России и Саудовской Аравии в ходе ПМЭФ 2019 о готовности обеих стран к совместным решениям продолжают поддерживать нефтяные цены, подкрепляя надежду участников рынка на продление сделки по ограничению добычи", - говорит аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь незначительно изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,93% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на уровне предыдущего дня - 7,98% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 1 б.п. - до 8,07% годовых, ставка на срок 3 месяца не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем - 8,24% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась также на 1 б.п. - до 8,32% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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