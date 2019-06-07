Рынок акций РФ: шансы на выход к новым максимумам повышаются - БКС

"На предстоящей неделе покупки на российском рынке акций могут активизироваться, общий умеренный повышательный тренд, на наш взгляд, сохранится в силе. Причинами для этого могут служить восстановление ценовой конъюнктуры рынка нефти, а также стабилизация "риск-аппетитов" по мере поступления сигналов о скором возвращении за стол торговых переговоров США и КНР. Кроме того, смягчение прогноза ЕЦБ по монетарной политике и рост вероятности снижения ключевой ставки ФРС формируют позитивный сентимент в отношении рисковых активов. Общее смягчение санкционного фона для РФ позволит российским активам смотреться несколько лучше развивающихся аналогов и в целом продолжать демонстрировать определенную устойчивость к внешнему негативу. Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что отношения с Россией "были подпорчены лживой "охотой на ведьм" и что они "могут быть хорошими". В преддверии G20 такие вербальные посылы рассматриваются инвесторами на российском рынке позитивно, - отмечает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. - В отдельные дни предстоящей недели мы видим вероятность возникновения всплесков волатильности на фоне закрытия реестра под дивиденды ряда компаний, однако считаем, что при текущей конъюнктуре дивидендные разрывы будут быстро закрываться, значительная часть дивидендов реинвестируется в акции. На будущей неделе выйдет немало важной статистики. Значимое влияние на настроения, в частности, могут оказать данные по объему экспорта и сальдо торгового баланса КНР в мае и ВВП Японии (понедельник), публикация базового индекса потребительских цен (ИПЦ) (м/м) США за минувший месяц (среда), а в пятницу стоит обратить внимание на майский объем промышленного производства (г/г) в КНР и объем розничных продаж (м/м) за май в Штатах. Также в среду, 12 июня, когда у нас будет праздноваться День России, будут опубликованы сведения о запасах сырой нефти Информационного Агентства энергетики (EIA). Данные выше прогнозов могут сформировать дискретное снижение в котировках нефти, однако с учетом фундаментальных факторов, ожиданий продления сделки ОПЕК+ до конца 2019 года и геополитики ожидаем сохранения постепенного движения стоимости барреля Brent в направлении $63-65. В конце будущей недели состоится заседание Совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. Ожидания снижения ключевой ставки были подкреплены в пятницу заявлениями главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной о том, что инфляционные ожидания позволяют регулятору рассмотреть возможность снижения ставки на ближайшем заседании".