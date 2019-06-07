Дивидендные отсечки "тяжеловесных" компаний могут послужить поводом для небольшого ослабления рубля - "Открытие Брокер"

"Рубль продолжил укрепление, реагируя на дорожающую нефть. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4075 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,93%, недельная осталась на уровне 7,98%, а месячная снизилась до 8,07%. Рубль демонстрировал динамику лучше, чем у "коллег по сырьевому цеху". В пользу отечественной валюты говорила нефть, которая пыталась выйти на уровень к $63 за баррель Brent. Кроме того, на фоне смягчения риторики ведущих центральных банков РФ отечественный рынок облигаций, да и акций, может предоставить вполне конкурентную доходность. Однако на следующей неделе стартуют дивидендные отсечки "тяжеловесных" компаний, что может послужить поводом и для небольшого ослабления рубля", - предупреждает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.