БКС поднял рейтинг акций РусГидро до "покупать" после переоценки сектора

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"БКС Глобал Маркетс" пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых компаний электроэнергетического сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать". Для акций "Интер РАО" (MOEX: IRAO) и "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) была подтверждена рекомендация "покупать".

"Мы сохраняем позитивный взгляд на российский электроэнергетический сектор. Учитывая результаты за первый квартал 2019 года по МСФО, динамику цен на электроэнергию и дивиденды, мы повышаем наши целевые цены для бумаг "Интер РАО" и "РусГидро". "Интер РАО" остается нашим фаворитом в связи с привлекательной оценкой", - говорится в отчете.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях):

Прогнозная цена Интер РАО - 11,00 (текущая цена - 4,09), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена РусГидро - 0,71 (текущая цена - 0,60), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ФСК ЕЭС - 0,27 (текущая цена - 0,18), рекомендация - покупать.