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Главная / Мнения аналитиков / Стоит внимательно отнестись к динамике индексов после окончания ПМЭФ и отсечки по Сбербанку - ИК "ФИНАМ"
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07 июня 2019 года 15:45
Стоит внимательно отнестись к динамике индексов после окончания ПМЭФ и отсечки по Сбербанку - ИК "ФИНАМ"
"Российский рынок акций символически подрастает. Игнорирование рублем просадки по нефти приносит свои "плоды". Стоит внимательно отнестись к динамике индексов после окончания ПМЭФ и отсечки по Сбербанку на следующей неделе, весьма вероятно, поддержка рубля может и исчезнуть, а российский рынок может "повести", - отмечает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков.
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Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России
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07 июня 2019 года 20:00
Москва. 7 июня. Рынок акций РФ в пятницу подрос вслед за мировыми фондовыми площадками на ожиданиях смягчения монетарной политики Федрезерва, подогретых слабой статистикой по рынку труда США, а также раллировавшей нефтью на заявлениях Саудовской Аравии; индекс МосБиржи обновил в течение торгов исторический максимум и завершил очередную неделю ростом. читать дальше
.07 июня 2019 года 19:49
Москва. 7 июня. Доллар ускорил снижение, евро, напротив, повышается более уверенно на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль лишь слегка повышается к бивалютной корзине на фоне разнонаправленной динамики в основных валютных парах. читать дальше
.07 июня 2019 года 19:37
Рынок акций РФ в первую неделю лета продолжил подъем на дивидендных идеях во главе с бумагами "Газпрома" и Сбербанка, благодаря чему индекс МосБиржи в очередной раз обновил исторический максимум, закрепившись выше рубежа 2700 пунктов; индекс РТС превысил 1325 пунктов - максимум с конца февраля 2018 года. При этом внешние фондовые площадки и нефть скорректировались вверх на фоне надежд на деэскалацию торгового противостояния между США с остальным миром, хотя отток капитала из-за ухода от рисков с развивающихся рынков продолжился. читать дальше
.07 июня 2019 года 19:02
Москва. 7 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели заметно подросли вслед за ценовым ростом американских казначейских обязательств (US Treasuries) на ожиданиях снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились для "длинных" выпусков отечественных евробондов и практически не изменились для среднесрочных бумаг. читать дальше
.07 июня 2019 года 18:25
"Число новых рабочих мест в США оказалось более чем в два раза ниже прогноза, а его значения за два предыдущих месяца пересмотрены в сторону уменьшения на 75 тыс. Показатель упал ниже отметки 100 тыс., которая считается важной для рынка труда. Эти данные вышли вслед за очень низким числом новых... читать дальше
.07 июня 2019 года 17:46
Мы сохраняем рекомендацию "Держать" по обыкновенным акциям ПАО "НК "Роснефть" на среднесрочную перспективу с потенциалом роста 6,6% - ГК "ФИНАМ"
Аналитики ГК "ФИНАМ" актуализировали оценку акций ПАО "НК "Роснефть" - одной из крупнейших публичных компаний по добыче углеводородов. Благоприятная рыночная конъюнктура, а также меры, принятые руководством ПАО "НК "Роснефть", привели в прошлом году к росту цены акций на 48,4%. С учетом улучшения... читать дальше
.07 июня 2019 года 17:22
"Рубль остается невосприимчив к рыночным движениям в условиях risk-off - долговой рынок и умеренное восстановление нефтяных котировок позволяют российской валюте реализовать попытку укрепления выше уровня 65 в завершении недели, - отмечает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. - В... читать дальше
.07 июня 2019 года 16:51
"На предстоящей неделе покупки на российском рынке акций могут активизироваться, общий умеренный повышательный тренд, на наш взгляд, сохранится в силе. Причинами для этого могут служить восстановление ценовой конъюнктуры рынка нефти, а также стабилизация "риск-аппетитов" по мере поступления... читать дальше
.07 июня 2019 года 16:45
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group на 9% - до $37 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.07 июня 2019 года 16:30
Дивидендные отсечки "тяжеловесных" компаний могут послужить поводом для небольшого ослабления рубля - "Открытие Брокер"
"Рубль продолжил укрепление, реагируя на дорожающую нефть. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 4075 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 7,93%, недельная осталась на уровне 7,98%, а месячная снизилась до 8,07%. Рубль демонстрировал динамику лучше, чем у "коллег по... читать дальше
.07 июня 2019 года 16:12
(добавлен 3-й абзац и таблица) "БКС Глобал Маркетс" пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых компаний электроэнергетического сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать". Для акций... читать дальше
.07 июня 2019 года 15:36
Москва. 7 июня. Доллар и евро немного снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль слегка повышается к бивалютной корзине на фоне ускорившей рост нефти. читать дальше
.07 июня 2019 года 15:28
БКС Глобал Маркетс" пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых компаний электроэнергетического сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) рекомендация была повышена с "держать" до "покупать". Для акций "Интер РАО" (MOEX: IRAO) и "ФСК... читать дальше
.07 июня 2019 года 15:14
"Цены на нефть Brent по итогам мая обвалились более чем на 15% и продолжают оставаться под давлением в первую неделю июня, но закрепиться ниже "круглого" уровня в 60 долл./барр. не получилось. В целом мы прогнозировали снижение цен на нефть, но не так резко и лишь со второго полугодия 2019 г.,... читать дальше
.07 июня 2019 года 14:46
Снижение котировок природного газа не связано с напряженностью в международной торговле - Julius Baer
"Котировки нефти и природного газа движутся в одном направлении, причем цены на последний приблизились к самым низким за последние три года значениям. При этом давление на оба рынка оказывают разные факторы, - подчеркивает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих... читать дальше
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