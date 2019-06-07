Снижение котировок природного газа не связано с напряженностью в международной торговле - Julius Baer

"Котировки нефти и природного газа движутся в одном направлении, причем цены на последний приблизились к самым низким за последние три года значениям. При этом давление на оба рынка оказывают разные факторы, - подчеркивает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. - В то время как нефть в последнее время была жертвой глобального ухода от риска, на котировки природного газа действуют факты, а не опасения".

Как в Северной Америке, так и в Европе запасы природного газа находятся на высоких уровнях, и, согласно прогнозам, такая ситуация будет сохраняться, указывает Норберт Рюкер. Уверенный рост объемов добычи газа, особенно связанной с производством нефти, а также хорошая погода на большей части территории США поддерживают "медвежьи" настроения на американском рынке, несмотря на значительное увеличение экспорта предложение природного газа остается на достаточных уровнях. В Европе, объем запасов быстро растет на фоне сильного импорта и ограниченных возможностей перевода электростанций с угля на газ, что не позволяет существенно снизить перенасыщенность рынка.

"Мы сохраняем нейтральную позицию по котировкам "голубого топлива" в США и осторожную позицию по ценам на него в Европе. Активизация добычи на сланцевых месторождениях и взрывной рост экспорта СПГ подталкивают рынок к неизведанным территориям. Запасы природного газа в Европе могут достичь предела в текущем году, и такой сценарий приведет к дальнейшему снижению цен по обе стороны Атлантики. Китайский рынок по-прежнему очень молодой, и Азия вряд ли сможет полностью поглотить избыток предложения", - заключает эксперт Julius Baer.