Биткоин возвращается к росту после недельной паузы - FxPro

В конце рабочей недели биткоин и альткоины демонстрируют попытки вернуться к росту. Так, BTC прибавляет за последние сутки более 2%, коснувшись $8000. В течение недели биткоин отстаивался после отката с $9000 до $7000. "Как бы парадоксально это ни звучало, но коррекция и консолидация в соответствии с прогнозами выступали положительным фактором для участников рынка, так как подтверждали сохранение технических паттернов для эталонной криптовалюты. Согласно этому, после отката рынок вновь вернется к восходящему тренду", - отмечают эксперты FxPro.

Как это часто бывает в период консолидации, сейчас обостряется столкновение быков и медведей. По мнению аналитиков, у обеих сторон есть доводы в пользу той или иной позиции: технические индикаторы, паттерны, исторические справки, настроения. В данном цикле биткоину предстоит доказать или опровергнуть предположение, что цифровые валюты подпадают под рамки развития традиционных активов. Если так, то тренд окажется долгосрочным, что не исключает продолжительные коррекции.

Крупнейшие BTC-кошельки продолжают привлекать огромные средства. С начала июня они выросли на 340,000 BTC ($2.72 млрд). Существенная часть этих средств поступила на холодные кошельки криптобирж, что снова создает основу для масштабных спекуляций в отношении будущего актива, отмечается в обзоре FxPro.

"Пока участники рынка спорят о будущем биткоина, все громче звучат новости о спекуляциях в отношении запуска криптовалюты Facebook, - подчеркивают эксперты FxPro. - Речь теперь идет о появлении физических криптоматов, посредством которых и будет покупаться токен компании. Вслух не принято говорить о перспективах влияния этого события на BTC и ведущие альткоины, так как инвесторы все же надеятся вернуть деньги, вложенные на хайпе декабря 2017. Однако в случае появления такого сильного игрока, расстановка сил может измениться в кратчайшие сроки. Именно такие события могут свести "на нет" все прогнозы и ожидания. Очевидно, что крупный капитал осознает происходящее: вопрос лишь в том, на каком уровне начнут "стричь" розничных инвесторов в пользу новых сильных проектов. Все реже в крипто-СМИ встречаются упоминания о пузыре или связи криптовалют с голландскими тюльпанами. Все осознают, что это чрезвычайно волатильный и спекулятивный рынок, однако имиджевая составляющая цифровых активов все же смогла преодолеть гравитацию отношения к ним как к "скам-пузырю" или "краху доткомов"".

По мнению специалистов FxPro, рынок действительно имел и имеет много схожего с этими событиями, однако тот факт, что крупнейшие технологические и инвестиционные компании мира вплотную занимаются либо существующими криптовалютами, либо создают свои, уже не позволяет относиться к новому виду валют, как к "денежному суррогату для гиков".