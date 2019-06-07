Рынок акций РФ утром обновил максимум по индексу МосБиржи на внешнем оптимизме и взял тайм-аут

Москва. 7 июня. Рынок акций РФ утром в пятницу обновил исторический максимум по индексу МосБиржи на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и ощутимой коррекции нефти вверх на сигналах о том, что США пытаются сдержать торговые конфликты, после чего "быки" взяли тайм-аут в ожидании свежих драйверов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2735,58 пункта (+0,3%), максимум сессии и новый пик - 2743,11 пункта, индекс РТС - 1325,09 пункта (+0,4%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,5%.

Доллар стоит 65,04 рубля (-0,05 рубля).

Подорожали рублевые акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,4% и +1,5% "префы"), обновили максимумы с апреля 2018 года акции Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,2%, до 247,76 рубля), выросли бумаги "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,9%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "Мосбиржи" (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,5%.)

Сбербанк России за январь-май 2019 года увеличил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3% - до 369,1 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации. В мае чистая прибыль банка составила 75,7 млрд рублей, что на 13,6% больше, чем в мае 2018 года.

Просели бумаги "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,9% и -0,4% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%).

Индексы в США накануне выросли после появления в СМИ информации о том, что США могут отложить планируемое введение 5%-ной пошлины для всех товаров, поступающих из Мексики. Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники в администрации США, что такая возможность рассматривается.

Один из источников отметил, что наиболее вероятным все же является то, что Вашингтон обложит пошлинами мексиканские товары с 10 июня, как и обещал президент США Дональд Трамп. Как сообщалось, это решение Трамп привязал к проблеме нелегальной иммиграции, отметив, что пошлины будут отменены, когда поток нелегальных мигрантов из Мексики в США прекратится.

Ранее на этой неделе председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил о готовности американского ЦБ поддержать экономический подъем в США. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки, и это поддерживало фондовый рынок США во вторник и среду.

В пятницу в Азии также преобладал рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, Китай и Гонконг не работают в связи с праздником - Фестиваль драконьих лодок), "плюсуют" Европа (DAX, FTSE, CAC40 растут на 0,5-1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%) на сигналах о том, что США пытаются сдержать торговые конфликты.

Внимание трейдеров направлено на встречу лидеров государств G20, которая пройдет в Японии в эти выходные. В ходе этого мероприятия должна состояться встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, и по ее итогам президент США намерен принять решение о том, стоит ли облагать повышенной пошлиной новую порцию товаров китайского экспорта.

Трамп пообещал в интервью Fox News в четверг, что добьется заключения торгового соглашения с Китаем.

Нефть в пятницу уверенно корректируется вверх на сообщениях о возможной отсрочке введения США пошлин на мексиканские товары, цена Brent на $2,6 превышает уровень, отмечавшийся при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $63,01 за баррель (+2,2% и +1,7% накануне), июльская цена WTI - $53,67 за баррель (+2,1% и +1,8% в четверг).

Как заявил глава Минэнерго Александр Новак на сессии ПМЭФ, Россия и Саудовская Аравия одинаково понимают ситуацию на нефтяном рынке и договорились принимать совместные решения. По его словам, из-за торговых войн рост спроса на нефть в 2019 году может составить лишь 1 млн б/с, а не 1,3-1,4 млн б/с.

Глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль Фалих в свою очередь отметил, что рынок ждет от России и Саудовской Аравии определенных действий, поэтому кооперация стран в рамках сделки ОПЕК+ будет продолжаться. По его словам, цены нефти ниже $60 за баррель не дают инвесторам уверенность в инвестициях.

Как отмечает аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов, рынок акций накануне локально снял перекупленность и в пятницу пошел на обновление максимума индекса МосБиржи и пика бумаг Сбербанка более чем за год (с апреля 2018 года). Мировые рынки получили поддержку от сообщений о намерении США пока не вводить пошлины на мексиканские товары.

Для Brent ближайшей целью роста является уровень $65 за баррель, если, конечно, российские представители опять не будут пугать рынок возможностями ухудшения условий соглашения ОПЕК+ или вообще роспуска картеля. Отскакивающая нефть поддерживает российские акции, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс S&P500 закрепился выше сопротивления 2830 пунктов, где расположена средняя полоса Боллинджера дневного графика, что открывает ему дорогу в район 2900 пунктов (верхняя полоса Боллинджера). Оптимизм на фондовых площадках был обеспечен главным образом новостями о возможной отсрочке введения пошлин на импорт в отношении товаров из Мексики и прогрессом в торговых переговорах.

Нефть выросла на надеждах урегулирования торгово-иммиграционного конфликта США с Мексикой. В ближайшие дни повлиять на динамику рынка могут новости с запланированной встречи министров энергетики России и Саудовской Аравии, а также пятничные данные Baker Hughes по числу активных нефтяных буровых установок в США.

Индекс МосБиржи обновил максимум, индекс РТС поднялся к уровням июля 2014 года, что подогревается новостями с Петербургского экономического форума. Явных причин для фиксации прибыли в пятницу нет, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, помощь для нефти пришла из России - в рамках ПМЭФ президент РФ Владимир Путин заявил о том, что между РФ и Саудовской Аравией существуют разногласия по поводу справедливой цены за баррель, но позиция по ограничению добычи будет консолидированной.

Основная активность на рынках в пятницу проявится к вечеру, когда станет известна статистика по рынку труда в США. Велика вероятность того, что данные за май будут слабыми, что лишь усилит ожидания более мягкой политики ФРС. Соответственно, подобные настроения будут формировать аппетиты к риску. Из корпоративных событий дня можно выделить отчетность Сбербанка по РСБУ за пять месяцев, последний день торговли с дивидендами в бумагах "Акрона" (MOEX: AKRN) (выплаты 135 рублей на акцию), последний день с дивидендами в бумагах "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (1,398 рубля на акцию).

Руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест" Александр Тимофеев отмечает, что проблески надежды на возобновление китайско-американских переговоров, а также на разрешение конфликта между США и Мексикой подпитали интерес с риску на зарубежных площадках, что вкупе с восстановлением цен на нефть сформировало благоприятные условия для укрепления рынка акций РФ в пятницу.

Нефть перешла к восстановлению от минимумов января, достигнутых из-за рекордных уровней добычи в Штатах в сочетании с беспокойством по поводу угрозы охлаждения мирового спроса на "черное золото". Отскок спровоцировало общее улучшение отношения к риску на разговорах о том, что Вашингтон может отложить введение тарифов на мексиканский экспорт. Также рынку помог отраслевой фактор - трейдеры по-прежнему ожидают, что страны ОПЕК+ продлят соглашение об ограничении добычи.

Еще одним фактором, который поддерживает укрепление позиций российских активов, служит ПМЭФ. Как правило, подобного рода события оживляют интерес как российских, так и иностранных инвесторов к стране в целом и к рынку акций в частности. В первый день форума уже появились новости о совместных проектах "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK), МТС и "РусГидро" с китайскими корпорациями. В предстоящие дни инвесторы продолжат следить за новостями в рамках данного мероприятия и ждать дальнейших благоприятных заявлений с этого фронта. Учитывая подъем внешних фондовых площадок, а также сохранение "бычьего" уклона на нефтяном рынке, у российских индексов есть все шансы продолжить подъем и даже обновить максимум по индексу МосБиржи, если Уолл-стрит не растеряет энтузиазм, считает Тимофеев.

По мнению аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаила Поддубского, из событий пятницы интерес представляет публикация данных по рынку труда США. После слабых данных от агентства ADP (рост всего на 27 тыс. рабочих мест по оценке агентства) официальные цифры Минтруда представляют особый интерес, однако после заметного смягчения риторики ФРС слабая статистика может рассматриваться инвесторами как аргумент в пользу снижения Федрезервом уровня ставок и, в конечном итоге, оказывать локальную поддержку рисковым активам.

Для индекса МосБиржи диапазон 2700-2750 пунктов пока сохраняет актуальность. Постепенно в активную фазу входит дивидендный сезон, и на следующей неделе состоятся дивидендные отсечки в акциях Сбербанка, "Роснефти", "Магнита", ММК, что суммарно снизит индекс МосБиржи примерно на 35 пунктов. В приближении к дивидендным отсечкам индекс МосБиржи может вернуться к верхней границе диапазона 2700-2750 пунктов, считает Поддубский.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+3%), "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+2,7% и +6,4% "префы"), "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (+2,1%) и ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+1,9%).

Подешевели бумаги "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (-11,5%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-5,4%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-4,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,261 млрд рублей (из них 3,728 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).