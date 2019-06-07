Рубль пока будет оставаться в коридоре 64,5-65,5/$ - Банк "Санкт-Петербург"

"Рубль сохраняет устойчивость, торгуясь ниже 65 руб./$ при поддержке растущей нефти. На наш взгляд, рубль пока что будет оставаться в коридоре 64,5-65,5 руб./$, но на фоне эскалации "торговых войн" и ухудшения внешних условий мы ожидаем, что российская валюта будет торговаться выше этого диапазона в следующие пару месяцев. Кроме того, динамика рубля в пятницу будет зависеть от отчета по занятости в США. Рынки опасаются, что данные окажутся ниже прогнозов, т.к. отчет от ADP, который традиционно выходит за два дня до публикации официальной статистики, продемонстрировал резкое падение числа новых занятых в США в прошлом месяце. Так, "слабый" отчет по рынку труда может усилить опасения замедления роста экономики США и повысить ожидания снижения процентной ставки ФРС в этом году. Это, в свою очередь, может стать фактором в пользу снижения процентных ставок ЦБ развивающихся стран, в т.ч. и Банка России", - отмечают в Банке "Санкт-Петербург".