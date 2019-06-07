Снижение чистой прибыли РусГидро за 1К19 может привести к давлению на дивиденды компании за 2019 г. - Газпромбанк

Компания «РусГидро» опубликовала отчетность по МСФО за 1К19 и провела звонок с инвесторами. Эксперты Газпромбанка указывают на позитивные и негативные моменты отчетности.

Позитивные моменты: Прогноз стабилизации объемов производства электроэнергии на гидрогенерирующих мощностях группы с тем, чтобы производство по году продемонстрировало незначительное сокращение после снижения на 14% г/г в 1К19.

Негативные моменты: 1) Сокращение консолидированной группы в 1К19 EBITDA (+7% г/г) за счет снижения EBITDA во всех ключевых сегментах, включая «гидрогенерацию» (-3% г/г), «Дальний Восток» (-17% г/г), «сбыт» (-52% г/г). 2) Снижение EBITDA в сегменте гидрогенерации обуславливалось снижением выработки электроэнергии со стороны ГЭС и ГАЭС группы на 14% г/г вследствие падения притока воды в водохранилища Волжско-Камского каскада. 3) Снижение EBITDA в сегменте Дальнего Востока стало следствием сокращения потребления в регионе из-за колебаний погоды, а также ростом закупочных цен на уголь в годовом сопоставлении. 4) Снижение EBITDA в сегменте сбыта обуславливалось прекращением договоров с некоторыми ключевыми клиентами, в особенности со стороны КрасноярскЭнергоСбыта. 5) Сокращение чистой прибыли группы на 31% г/г во многом вследствие снижения EBITDA.

"Результаты и звонок оказывают незначительное негативное влияние на инвестиционную историю РусГидро, во многом из-за снижения чистой прибыли за период, что может привести к давлению на дивиденды компании за 2019 г. и не позволить им подняться выше планки, оговоренной в новой дивидендной политике (среднее за три предыдущих года). Однако на более длинном горизонте мы сохраняем позитивный взгляд на акции РусГидро, во многом вследствие приближающегося завершения строительства новых мощностей (что было еще раз подтверждено на звонке), что должно оказать позитивное влияние на свободный денежный поток компании, а также на уровень ее дивидендов, которые находятся под давлением продолжающихся списаний экономической стоимости вновь введенных мощностей на Дальнем Востоке", - резюмируют аналитики Газпромбанка.