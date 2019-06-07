Утренние прогнозы: у индекса МосБиржи есть шанс переписать абсолютные максимумы

По мнению аналитиков, в пятницу сложился сравнительно благоприятный внешний фон, и у индекса МосБиржи есть все шансы переписать исторический максимум в течение сегодняшней торговой сессии.

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0,3%-0,4%, в районе 2735-2740 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2720, 2710 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2750, 2760 пунктов. После умеренно позитивного открытия индекс МосБиржи может продолжить повышение в район 2750 пунктов. Этому способствует вечернее улучшение настроений на нефтяном рынке, продолжившееся и сегодня утром".

Инвестиционная палата (Александр Крылов): "Ситуация на внешних площадках в пятницу перед открытием российского фондового рынка, на наш взгляд, выглядит вполне оптимистично. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, цены на энергоносители также торгуются в "плюсе". Индекс МосБиржи, по нашему мнению, имеет шансы переписать абсолютные максимумы в ходе сегодняшней торговой сессии, мы не исключаем попыток роста в район 2750 пунктов. По индексу РТС ближайшей целью роста выступит уровень 1340 пунктов. Внимание инвесторов сегодня заслуживают выступления на Петербургском международном экономическом форуме".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций, немного снявший перекупленность, вчера прибавил процент на хорошем внешнем фоне. С утра складываются все условия для переписывания исторических максимумов как индексом МосБиржи, так и акциями Сбербанка. Вчера мировые рынки получили поддержку от сообщений о намерении США пока не вводить пошлины на мексиканские товары. На этом фоне выросли как американские индексы, так и нефть. Сегодня подъем внешних индикаторов продолжается. Ждем открытия рынка акций ростом примерно на 0,4% и продолжения движения вверх".

"Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "Российский рынок акций в четверг продемонстрировал рост почти на 1% по индексу МосБиржи. Диапазон в 2700-2750 пунктов по индексу, на наш взгляд, пока сохраняет актуальность. Отметим, что постепенно в активную фазу входит дивидендный сезон, и на следующей неделе состоятся дивидендные отсечки в акциях Сбербанка, "Роснефти", "Магнита", ММК, что суммарно снизит индекс МосБиржи примерно на 35 пунктов. При приближении к дивидендным отсечкам ожидаем, что индекс МосБиржи может вернуться к верхней границе диапазона в 2700-2750 пунктов".

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Внешний фон остается сравнительно благоприятным, чтобы сохранить в силе восходящий тренд по индексу РТС. Слухи о возможном переносе сроков введения США пошлин на импорт из Мексики, хотя и не получили официального подтверждения, способствовали смягчению опасений в отношении "торговых войн". Тем временем выступление М. Драги по итогам регулярного заседания ЕЦБ разочаровало часть инвесторов, которые ожидали более детальных указаний на планы монетарного стимулирования экономики (впрочем, глава ЕЦБ подтвердил готовность действовать в случае ухудшения экономических условий). На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение наметившейся коррекции вниз по паре доллар-рубль, благоприятная динамика цен на энергоносители оказывает поддержку курсу российской валюты".