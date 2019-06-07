07 июня 2019 года 09:58
Утренние прогнозы: у индекса МосБиржи есть шанс переписать абсолютные максимумы
По мнению аналитиков, в пятницу сложился сравнительно благоприятный внешний фон, и у индекса МосБиржи есть все шансы переписать исторический максимум в течение сегодняшней торговой сессии.
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0,3%-0,4%, в районе 2735-2740 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2720, 2710 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2750, 2760 пунктов. После умеренно позитивного открытия индекс МосБиржи может продолжить повышение в район 2750 пунктов. Этому способствует вечернее улучшение настроений на нефтяном рынке, продолжившееся и сегодня утром".
Инвестиционная палата (Александр Крылов): "Ситуация на внешних площадках в пятницу перед открытием российского фондового рынка, на наш взгляд, выглядит вполне оптимистично. Фьючерсы на ведущие мировые фондовые индексы демонстрируют положительную динамику, цены на энергоносители также торгуются в "плюсе". Индекс МосБиржи, по нашему мнению, имеет шансы переписать абсолютные максимумы в ходе сегодняшней торговой сессии, мы не исключаем попыток роста в район 2750 пунктов. По индексу РТС ближайшей целью роста выступит уровень 1340 пунктов. Внимание инвесторов сегодня заслуживают выступления на Петербургском международном экономическом форуме".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Российский рынок акций, немного снявший перекупленность, вчера прибавил процент на хорошем внешнем фоне. С утра складываются все условия для переписывания исторических максимумов как индексом МосБиржи, так и акциями Сбербанка. Вчера мировые рынки получили поддержку от сообщений о намерении США пока не вводить пошлины на мексиканские товары. На этом фоне выросли как американские индексы, так и нефть. Сегодня подъем внешних индикаторов продолжается. Ждем открытия рынка акций ростом примерно на 0,4% и продолжения движения вверх".
"Промсвязьбанк (Михаил Поддубский): "Российский рынок акций в четверг продемонстрировал рост почти на 1% по индексу МосБиржи. Диапазон в 2700-2750 пунктов по индексу, на наш взгляд, пока сохраняет актуальность. Отметим, что постепенно в активную фазу входит дивидендный сезон, и на следующей неделе состоятся дивидендные отсечки в акциях Сбербанка, "Роснефти", "Магнита", ММК, что суммарно снизит индекс МосБиржи примерно на 35 пунктов. При приближении к дивидендным отсечкам ожидаем, что индекс МосБиржи может вернуться к верхней границе диапазона в 2700-2750 пунктов".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "Внешний фон остается сравнительно благоприятным, чтобы сохранить в силе восходящий тренд по индексу РТС. Слухи о возможном переносе сроков введения США пошлин на импорт из Мексики, хотя и не получили официального подтверждения, способствовали смягчению опасений в отношении "торговых войн". Тем временем выступление М. Драги по итогам регулярного заседания ЕЦБ разочаровало часть инвесторов, которые ожидали более детальных указаний на планы монетарного стимулирования экономики (впрочем, глава ЕЦБ подтвердил готовность действовать в случае ухудшения экономических условий). На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение наметившейся коррекции вниз по паре доллар-рубль, благоприятная динамика цен на энергоносители оказывает поддержку курсу российской валюты".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
.
07 июня 2019 года 14:46
"Котировки нефти и природного газа движутся в одном направлении, причем цены на последний приблизились к самым низким за последние три года значениям. При этом давление на оба рынка оказывают разные факторы, - подчеркивает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих... читать дальше
.
07 июня 2019 года 14:29
"Европейский центральный банк (ЕЦБ) расширил горизонт своей стратегии обнародования дальнейшей политики на заседании в четверг, чтобы показать рынкам намерение сохранять мягкую политику в ответ на более медленные темпы экономического роста, повышение неопределенности и снижение терпимости к риску.... читать дальше
.
07 июня 2019 года 13:56
В конце рабочей недели биткоин и альткоины демонстрируют попытки вернуться к росту. Так, BTC прибавляет за последние сутки более 2%, коснувшись $8000. В течение недели биткоин отстаивался после отката с $9000 до $7000. "Как бы парадоксально это ни звучало, но коррекция и консолидация в... читать дальше
.
07 июня 2019 года 13:14
"Мы повысили целевую цену акций Новатэка на 21% до 1 545 руб., обновив параметры модели с учетом последних результатов компании и информации по СПГ проектам. Среди драйверов роста акций мы отмечаем вероятную переоценку рынком вклада Арктик СПГ 2 в капитализацию Новатэка исходя из сделок по... читать дальше
.
07 июня 2019 года 12:26
"В преддверии саммита G20 в Японии и встречи Трампа с Си Цзиньпином в конце июня рынки надеются на лучшее, тем более, что американский президент в ходе личных встреч обычно идет на уступки и любит широкие жесты, так может быть и на этот раз. Стратегические соглашения между Россией и Китаем на... читать дальше
.
07 июня 2019 года 12:03
"Рубль завершает неделю на уверенной ноте, тестируя отметку 65 в паре с долларом и приближаясь к отметке 73 в паре с евро. Поддержку российской валюте оказывает рост цен на нефть более чем на 3% по итогам вчерашних торгов. Сегодняшние заявления министров энергетики России и Саудовской Аравии в... читать дальше
.
07 июня 2019 года 11:47
"Рубль сохраняет устойчивость, торгуясь ниже 65 руб./$ при поддержке растущей нефти. На наш взгляд, рубль пока что будет оставаться в коридоре 64,5-65,5 руб./$, но на фоне эскалации "торговых войн" и ухудшения внешних условий мы ожидаем, что российская валюта будет торговаться выше этого диапазона... читать дальше
.
07 июня 2019 года 11:40
Москва. 7 июня. Рынок акций РФ утром в пятницу обновил исторический максимум по индексу МосБиржи на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и ощутимой коррекции нефти вверх на сигналах о том, что США пытаются сдержать торговые конфликты, после чего "быки" взяли тайм-аут в ожидании свежих драйверов. читать дальше
.
07 июня 2019 года 11:34
"После достаточно бессобытийных торгов в течение большей части дня накануне вечером цены на нефть повысились на 3.3%, реагируя на сообщения о возможном переносе сроков введения пошлин на мексиканские товары импортируемые Штатами. Стороны продолжают вести переговоры по теме миграции, усиление... читать дальше
.
07 июня 2019 года 11:16
"В пятницу утром рубль успешно протестировал уровень 64,90/USD и вполне вероятно, что при текущей конъюнктуре он попытается закрепиться в диапазоне 64,50-65/USD. Каких-то новых историй, которые могли бы сильно двинуть рубль как в одну, так и в другую стороны нет. Внешний фон остается источником... читать дальше
.
07 июня 2019 года 11:10
В четверг ралли на рынке ОФЗ продолжилось – кривая госбумаг еще снизилась на 3-4 б.п. При этом 5-летний выпуск достиг отметки 7,56% годовых по доходности, практически полностью отыграв ожидаемое снижение ключевой ставки 14 июня, а доходность 10-летнего выпуска полностью нивелировала премию к... читать дальше
.
07 июня 2019 года 10:57
ITI Capital открыл краткосрочную идею на покупку акций "Энел Россия", говорится в обзоре ITI Capital.
Инвестиционная идея "Энел Россия": дата открытия - 07.06.2019, цена открытия - 1,19 руб., целевой уровень - 1,4 руб., стоп-лосс - 1,05 руб.
"Совет директоров "Энел... читать дальше
.
07 июня 2019 года 10:50
(добавлен текст после 2-го абзаца)
Отток капитала из акций и облигаций РФ с 30 мая по 5 июня 2019 года оказался одним из самых высоких с начала года, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.
Совокупный чистый отток капитала с фондового и... читать дальше
.
07 июня 2019 года 10:39
Новость о продаже Рефтинской ГРЭС, одобренной советом директоров "Энел Россия", позитивна в краткосрочной перспективе, считают аналитики Газпромбанка.
Совет директоров "Энел Россия" одобрил продажу Рефтинской ГРЭС по цене не ниже 21 млрд руб., сообщает "Интерфакс". Покупателем является АО... читать дальше
.
07 июня 2019 года 10:31
"Последние три торговых дня пара доллар/рубль консолидируется в диапазоне 65-65,40 руб/долл., и в ходе вчерашних торгов умеренное восстановление нефтяных котировок способствовало локальному снижению к нижней границе данного диапазона. Явных внутренних драйверов для роста волатильности в рубле мы... читать дальше
.