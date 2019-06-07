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07 июня 2019 года 09:46

Brent подорожала до $62,54 за баррель

Американский рынок акций завершил торги в четверг ростом. Фондовые индексы Японии и Австралии растут в пятницу. Цены на нефть растут в пятницу.

Американский рынок акций завершил торги в четверг ростом после появления в СМИ информации о том, что США могут отложить планируемое введение 5%-ной пошлины для всех товаров, поступающих из Мексики.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники в администрации США, что такая возможность рассматривается.

Один из источников отметил, что наиболее вероятным все же является то, что Вашингтон обложит пошлинами мексиканские товары с 10 июня, как и обещал президент США Дональд Трамп. Как сообщалось, это решение Трамп привязал к проблеме нелегальной иммиграции, отметив, что пошлины будут отменены, когда поток нелегальных мигрантов из Мексики в США прекратится.

По словам источника, Вашингтон понимает, что Мексика очень серьезно относится к текущим переговорам с США и пытается принять меры, которые могли бы ослабить опасения Трампа. В том случае, если Вашингтон все же введет обещанные пошлины, а Мексика продолжит выполнять данные властями страны обещания по ограничению нелегальной иммиграции, срок действия пошлин будет очень коротким, полагает источник.

"Фондовый рынок США поднимается с очень перепроданных уровней, продолжает фокусироваться на ходе торговых переговоров", - отмечает аналитик Direxion Пол Бриганди.

"Инвесторы будут сохранять осторожность до тех пор, пока не увидят каких-то решений в сфере торговли. Их опасения, однако, несколько балансируются смягчением позиций Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Федрезерва", - цитирует эксперта MarketWatch.

ЕЦБ по итогам очередного заседания, прошедшего в четверг, не стал менять ключевые процентные ставки, что совпало с ожиданиями рынка.

Вместе с тем руководство ЕЦБ удивило инвесторов, объявив о намерении сохранять ставки неизменными по крайней мере до конца первой половины 2020 года. Ранее ожидалось, что ставки останутся на прежнем уровне до конца 2019 года.

Глава ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам заседания заявил, что Центробанк готов действовать в случае неблагоприятных условий.

Ранее на этой неделе председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил о готовности американского ЦБ поддержать экономический подъем в США. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки, и это поддерживало фондовый рынок США во вторник и среду.

Согласно прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), реальный ВВП США по итогам 2019 года увеличится на 2,6%, а в последующие годы темпы подъема опустятся ниже 2%. Предпринятые в 2017-2018 годах фискальные действия - снижение налогов и увеличение как военных, так и других расходов - способствовали росту экономики на 2,9% в прошлом году. Однако влияние этих факторов исчезнет в течение нескольких следующих лет, что приведет к замедлению темпов экономического подъема, говорится в докладе МВФ по итогам консультаций с США.

Как ожидается, рост реального ВВП составит 1,9% в следующем году, 1,8% в 2021 году, 1,7% в 2022 году и 1,6% в последующие два года.

Стоимость бумаг Fiat Chrysler Automobiles (FCA) поднялась по итогам торгов на 0,1%. Автоконцерн в четверг отозвал свое предложение о слиянии с Renault.

Стало очевидно, что в настоящее время во Франции отсутствуют политические условия для успешного завершения такой сделки", - говорится в пресс-релизе FCA.

Акции Ciena Corp. взлетели в цене почти на 27%. Американский поставщик оборудования для телекоммуникационных сетей и разработчик сетевых технологий обнародовал отчетность за второй финансовый квартал, которая оказалась существенно лучше прогнозов рынка.

Стоимость бумаг производителя растительного заменителя мяса Beyond Meat упала на 3% по итогам торгов в четверг, однако в ходе дополнительной сессии цена акций взлетела почти на 15%. Компания, которая провела IPO в начале мая, впервые опубликовала квартальную финансовую отчетность, дав более сильный, чем ожидалось, прогноз на текущий год.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг вырос на 181,09 пункта (0,71%) и составил 25720,66 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 17,34 пункта (0,61%) - до 2843,49 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 40,08 пункта (0,53%) и составил 7615,55 пункта.

Фондовые индексы Японии и Австралии растут в пятницу, следуя за динамикой американского рынка, поднявшегося накануне на сигналах о том, что США пытаются сдержать торговые конфликты.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос в ходе торгов на 0,6%, за эту неделю индикатор прибавил 1,2% и может завершить ее самым значительным подъемом с апреля.

Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет в пятницу 0,7%, южнокорейский KOSPI теряет менее 0,1%.

Рынки материкового Китая и Гонконга закрыты в пятницу в связи с праздником (Фестиваль драконьих лодок).

Поддержку фондовым рынкам оказала появившаяся в СМИ информация о том, что США могут отложить планируемое введение 5%-ной пошлины для всех товаров, поступающих из Мексики.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники в администрации США, что такая возможность рассматривается. По словам источника, Вашингтон понимает, что Мексика очень серьезно относится к текущим переговорам с США и пытается принять меры, которые могли бы ослабить опасения американского президента Дональда Трампа, касающиеся нелегальной иммиграции из Мексики.

В том случае, если Вашингтон все же введет обещанные пошлины, а Мексика продолжит выполнять данные властями страны обещания по ограничению нелегальной иммиграции, срок действия пошлин будет очень коротким, полагает источник.

Внимание трейдеров направлено на встречу лидеров государств G20, которая пройдет в Японии в эти выходные. В ходе этого мероприятия должна состояться встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, и по ее итогам президент США намерен принять решение о том, стоит ли облагать повышенной пошлиной новую порцию товаров китайского экспорта.

Трамп пообещал в интервью Fox News в четверг, что добьется заключения торгового соглашения с Китаем.

Торговые споры США с Китаем и Мексикой несут в себе угрозу для роста как американской, так и глобальной экономики. Неопределенность в отношении дальнейшего сотрудничества государств вынуждает трейдеров перекладывать средства из акций в более безопасные инструменты, в том числе облигации и золото, пишет MarketWatch.

"Азиатские рынки следуют за динамикой американских акций, демонстрируя умеренный подъем на фоне некоторого ослабления опасений дальнейшей эскалации торговых конфликтов", - отмечает аналитик IG в Сингапуре Цзини Пань.

"Фокус внимания трейдеров смещается на отчет по американскому рынку труда, который будет обнародован в пятницу", - говорит эксперт.

Консенсус-прогноз экспертов предусматривает рост числа рабочих мест в мае на 185 тыс. при сохранении безработицы на уровне 3,6%, свидетельствуют данные Trading Economics.

В Японии дорожают акции Japan Steel (+2,6%) и Nintendo (+1,6%), в Южной Корее - LG Electronics (+1%) и SK Hynix (+0,2%), в Австралии - BHP (+2%) и Beach Energy (+4,6%).

Цены на нефть растут в пятницу после скачка по итогам предыдущей сессии на сигналах о том, что США пытаются сдержать торговые конфликты.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 мск составляет $62,54 за баррель, что на $0,87 (1,41%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов составила $61,67 за баррель, поднявшись на $1,04 (1,72%).

Фьючерс на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,7 (1,33%) - до $53,29 за баррель. Накануне контракт вырос в цене на $0,91 (1,76%) - до $52,59 за баррель.

Поддержку рынку ближе к концу сессии в четверг оказала появившаяся в СМИ информация о том, что США могут отложить планируемое введение 5%-ной пошлины для всех товаров, поступающих из Мексики.

Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники в администрации США, что такая возможность рассматривается. По словам источника, Вашингтон понимает, что Мексика очень серьезно относится к текущим переговорам с США и пытается принять меры, которые могли бы ослабить опасения Трампа, касающиеся нелегальной иммиграции из Мексики.

В том случае, если Вашингтон все же введет обещанные пошлины, а Мексика продолжит выполнять данные властями страны обещания по ограничению нелегальной иммиграции, срок действия пошлин будет очень коротким, полагает источник.

"Нефтяной рынок восстанавливается на слухах о возможной отсрочке введения пошлин на мексиканские товары. Это ослабляет опасения, связанные с возможностью падения спроса на нефть", - отмечает аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Несмотря на подъем, стоимость WTI по-прежнему более чем на 20% ниже апрельского пика, что указывает на сохранение "медвежьего тренда".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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