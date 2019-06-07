Рублю пора отправиться в сторону 64,7 за доллар - Алор Брокер

"Рубль уже слишком долго консолидируется чуть выше отметки 65 за доллар. Пора бы ему пробить этот уровень и отправиться в сторону 64,7. Если и этот рубеж будет пройден, то следующей целью будет очень сильное сопротивление росту российской валюты - отметка 64,1", - обращает внимание аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.