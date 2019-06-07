Вероятно сохранение в силе восходящего тренда по индексу РТС - ИФ "Олма"

"Внешний фон остается сравнительно благоприятным, чтобы сохранить в силе восходящий тренд по индексу РТС. Слухи о возможном переносе сроков введения США пошлин на импорт из Мексики, хотя и не получили официального подтверждения, способствовали смягчению опасений в отношении "торговых войн". Тем временем выступление М. Драги по итогам регулярного заседания ЕЦБ разочаровало часть инвесторов, которые ожидали более детальных указаний на планы монетарного стимулирования экономики (впрочем, глава ЕЦБ подтвердил готовность действовать в случае ухудшения экономических условий). На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение наметившейся коррекции вниз по паре доллар-рубль, благоприятная динамика цен на энергоносители оказывает поддержку курсу российской валюты", - полагает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.