Диапазон в 2700-2750 пунктов по индексу МосБиржи пока сохраняет актуальность - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций в четверг продемонстрировал рост почти на 1% по индексу МосБиржи. Диапазон в 2700-2750 пунктов по индексу, на наш взгляд, пока сохраняет актуальность. Отметим, что постепенно в активную фазу входит дивидендный сезон, и на следующей неделе состоятся дивидендные отсечки в акциях Сбербанка, "Роснефти", "Магнита", ММК, что суммарно снизит индекс МосБиржи примерно на 35 пунктов. При приближении к дивидендным отсечкам ожидаем, что индекс МосБиржи может вернуться к верхней границе диапазона в 2700-2750 пунктов", - комментирует ситуацию главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.