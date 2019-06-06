Рубль растет к доллару и снижается к евро вслед за динамикой валют на Forex

Москва. 6 июня. Доллар снижается, евро растет на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль лишь немного меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики к обеим валютам.

Курс доллара США составил 65,13 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 26,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,52 руб./EUR1, подорожав на 14,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 8,2 копейки - до 68,9 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и снижается к евро в условиях роста пары "евро-доллар" на Forex после заседания ЕЦБ, улучившего прогнозы роста экономики и потребительских цен в еврозоне на 2019 год.

Руководство центробанка ожидает, что ВВП валютного блока в текущем году вырастет на 1,2%, а не на 1,1%, как ожидалось ранее. Прогноз инфляции был повышен до 1,3% с 1,2% в марте, сообщил председатель ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции по итогам июньского заседания.

По словам Драги, статданные по еврозоне за первый квартал оказались чуть лучше прогнозов, однако в целом риски в экономике валютного блока скорее понижательные. Главными рисками он назвал геополитические события и рост протекционистских настроений, а к позитивным факторам отнес повышение занятости и зарплат. Глава ЕЦБ подтвердил свою готовность принять меры для поддержки экономики в случае неблагоприятных условий и возможность внесения корректив в любые инструменты, находящиеся в распоряжении центробанка.

Драги отметил, что ряд членов руководства ЕЦБ подняли вопрос возобновления программы количественного смягчения (QE) и упомянули возможность снижения ставок. Несмотря на это, решение по итогам заседания было принято единогласно.

Европейский центральный банк по итогам очередного заседания в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, говорится в сообщении банка. Ставка по депозитам ЕЦБ оставлена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%. Решения совпали с ожиданиями подавляющего числа аналитиков, опрошенных различными СМИ.

Поддержку рублю продолжает оказывать заявление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о готовности регулятора к снижению ключевой ставки, так как оно повышает активность операций carry trade. Об этом, в частности, свидетельствует рост индекса "чистых" цен ОФЗ RGBI (рост в четверг составил 0,21%, до 140,09 - самого высокого уровня с 15 июля 2018 года).

ЦБ РФ готов рассматривать снижение ключевой ставки в ближайшее время, сообщила председатель Банка России на Петербургском международном экономическом форуме. "Мы готовы рассматривать в ближайшее время снижение ставки", - сказала Набиуллина. Он отметила, что сейчас денежно-кредитная политика является умеренно жесткой. Ключевая ставка, составляющая сейчас 7,75%, выше нейтральной ставки, которую ЦБ по-прежнему оценивает на уровне 6-7%.

Совет директоров ЦБ по ставке состоится 14 июня, рынок практически единодушно ждет от регулятора снижения ставки на фоне замедления инфляции. В интервью Bloomberg TV Набиуллина подтвердила, что одним из вариантов для ЦБ на заседании 14 июня будет снижение ставки, хотя потребности в "резких движениях" регулятор не видит.

Инфляция в РФ в мае 2019 года составила 0,3% после также 0,3% в апреле и марте, 0,4% в феврале, 1% в январе, сообщил в четверг Росстат. За январь-май 2019 года цены выросли на 2,4%. Инфляция в мае совпала с ожиданиями аналитиков и Минэкономразвития - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на май, подготовленный "Интерфаксом" в конце месяца, равнялся 0,3%, прогноз министерства также составлял 0,3%.

В годовом выражении инфляция в мае 2019 года, по данным Росстата, замедлилась до 5,1% с 5,2% в апреле и 5,3% в марте. В феврале годовая инфляция равнялась 5,2%, в январе - 5%, в конце декабря - 4,3%.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" портфельный менеджер компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин, умеренное укрепление рубля, наблюдаемое в последние несколько дней, по всей видимости, связано с ожиданиями снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 14 июня. "Ключевым моментом для принятия такого решения выступают замедление инфляции и снижение санкционных рисков. Укрепление рубля происходит в связи с тем, что инвесторы активно скупают ОФЗ, о чем свидетельствует рост индекса RGBI до максимальных отметок с июля прошлого года. В целом считаем, что рубль оценен справедливо и дальше расти пока некуда. Спрос на ОФЗ может поддержать позитивную динамику нацвалюты в том случае, если риторика ЦБ РФ относительно инфляции и инфляционных ожиданий окажется позитивной", - отметил Нигматуллин.

"Учитывая изменения на рынке энергоносителей, прошедшие в последние недели, рубль продолжает чувствовать себя достаточно уверенно. При этом пара "доллар-рубль" с конца мая стабилизировалась в диапазоне 65-65,5 руб./$1, и пока не видно поводов для роста волатильности на рынке и попыток выхода из сложившейся консолидации. Отметим, что уровень 65,5 руб./$1 с конца апреля трижды преграждал доллару дорогу вверх, что говорит о силе этого сопротивления, а значит, "быкам" в американской валюте необходим существенный повод для его преодоления", - подчеркивает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

При этом в целом рубль не реагирует на заявления представителей российских властей во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019). Сегодня первый день его работы (завершится форум в субботу, 8 июня).

"Российскому рублю совершенно все равно, что происходит на ПМЭФ, потому что основные заявления выглядят довольно популистскими, а пути решения ключевых проблем парят где-то в нижних слоях атмосферы. Например, заявления о том, что экономический рост должен быть сбалансированным, в то время как экономика должна находить импульсы роста не только в снижении стоимости кредитования", - говорит старший аналитик Информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова.

Цены на нефть перешли к снижению после небольшого укрепления днем в четверг. Накануне котировки "черного золота" обвалились на данных о скачке запасов топлива в США. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подешевели на 0,1% - до $60,57 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,43% - до $51,46 за баррель. На торгах в среду цена Brent упала на 2,16%, нефть WTI подешевела на 3,37%.

С последних максимумов, зафиксированных в апреле, цены на нефть упали более чем на 20%, что говорит о наступлении "медвежьего" тренда.

Как сообщалось, запасы нефти в США на прошлой неделе взлетели на 6,77 млн баррелей, хотя аналитики в среднем ожидали снижения на 2 млн баррелей. Резервы бензина повысились на 3,21 млн баррелей на минувшей неделе, дистиллятов - подскочили на 4,57 млн баррелей.

В целом запасы нефти и нефтепродуктов в Штатах взлетели за неделю на 22 млн баррелей, что является рекордным ростом показателя за всю историю его подсчета, то есть с 1990 года, пишет агентство Bloomberg.

Рост запасов во многом объясняется увеличением нефтедобычи, которая на прошлой неделе выросла на 100 тыс. баррелей в сутки и составила рекордные в истории 12,4 млн б/с.

Эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Игорь Галактионов отметил, что рост запасов нефти обусловлен рекордными уровнями добычи, скачком импорта и снижением активности нефтепереработчиков. "В начале традиционно высокого сезона по спросу на топливо уровень запасов на ключевые товарные категории находится выше 5-летних средних уровней, даже несмотря на сокращение добычи странами ОПЕК+ и падение поставок из Ирана и Венесуэлы. Такие данные усиливают опасения серьезного замедления спроса на рынке, что может быть одной из граней спада мировой экономики. Торговые войны, продолжившиеся в мае с новой силой, могут оказать еще большее негативное воздействие", - полагает Галактионов.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 7 июня на 10,97 копейки, до 65,234 руб./$1, и уменьшил курс евро на 9,82 копейки, до 73,2708 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в четверг на 9,03 копейки по отношению к среде и составил 65,1721 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 5,37 копейки и составил 65,167 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 610,445 млн, из которых $742,997 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 867,448 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 11,39 копейки по отношению к среде, до 73,2214 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 5,75 копейки и составил 73,3376 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR810,201 млн, из которых EUR224,89 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR585,311 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая увеличилась на 3 базисных пункта - до 7,91% годовых. В то же время ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, а также ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 7,98%, 8,08%, 8,24% и 8,33% годовых соответственно.