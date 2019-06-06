.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль растет к доллару и снижается к евро вслед за динамикой валют на Forex
.
ГЛАВНОЕ
В мае инфляция в России осталась на уровне 0,3%
Третий месяц инфляция в России держится на уровне 0,3%. В годовом выражении рост цен замедлился до 5,1%, сообщил Росстат. Динамика показателей совпала с прогнозами большинства аналитиков
 
Перекосы в потребкредитовании могут довести до рецессии - Орешкин
Существенный рост потребительского кредитования несет основные риски вхождения российской экономики в рецессию - если ничего не предпринимать, рецессия может наступить в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на сессии по...
 
Кудрин не прогнозирует кризиса в экономике РФ в 2019 г.
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что не прогнозирует кризиса в российской экономике в 2019 году, хотя есть риски рецессии на пару кварталов. "Я экономического кризиса всё-таки не жду. Обсуждается возможность, что в каком-то...
 
Срок давности по налоговым преступлениям могут отменить
Сроки давности по налоговым преступлениям должны исчисляться с момента добровольного погашения или взыскания недоимки, говорится в проекте постановления пленума Верховного суда (ВС) РФ. Такой подход, содержащийся в документе, который будет...
 
06 июня 2019 года 19:46

Рубль растет к доллару и снижается к евро вслед за динамикой валют на Forex

Москва. 6 июня. Доллар снижается, евро растет на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль лишь немного меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики к обеим валютам.

Курс доллара США составил 65,13 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 26,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,52 руб./EUR1, подорожав на 14,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 8,2 копейки - до 68,9 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и снижается к евро в условиях роста пары "евро-доллар" на Forex после заседания ЕЦБ, улучившего прогнозы роста экономики и потребительских цен в еврозоне на 2019 год.

Руководство центробанка ожидает, что ВВП валютного блока в текущем году вырастет на 1,2%, а не на 1,1%, как ожидалось ранее. Прогноз инфляции был повышен до 1,3% с 1,2% в марте, сообщил председатель ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции по итогам июньского заседания.

По словам Драги, статданные по еврозоне за первый квартал оказались чуть лучше прогнозов, однако в целом риски в экономике валютного блока скорее понижательные. Главными рисками он назвал геополитические события и рост протекционистских настроений, а к позитивным факторам отнес повышение занятости и зарплат. Глава ЕЦБ подтвердил свою готовность принять меры для поддержки экономики в случае неблагоприятных условий и возможность внесения корректив в любые инструменты, находящиеся в распоряжении центробанка.

Драги отметил, что ряд членов руководства ЕЦБ подняли вопрос возобновления программы количественного смягчения (QE) и упомянули возможность снижения ставок. Несмотря на это, решение по итогам заседания было принято единогласно.

Европейский центральный банк по итогам очередного заседания в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, говорится в сообщении банка. Ставка по депозитам ЕЦБ оставлена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%. Решения совпали с ожиданиями подавляющего числа аналитиков, опрошенных различными СМИ.

Поддержку рублю продолжает оказывать заявление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о готовности регулятора к снижению ключевой ставки, так как оно повышает активность операций carry trade. Об этом, в частности, свидетельствует рост индекса "чистых" цен ОФЗ RGBI (рост в четверг составил 0,21%, до 140,09 - самого высокого уровня с 15 июля 2018 года).

ЦБ РФ готов рассматривать снижение ключевой ставки в ближайшее время, сообщила председатель Банка России на Петербургском международном экономическом форуме. "Мы готовы рассматривать в ближайшее время снижение ставки", - сказала Набиуллина. Он отметила, что сейчас денежно-кредитная политика является умеренно жесткой. Ключевая ставка, составляющая сейчас 7,75%, выше нейтральной ставки, которую ЦБ по-прежнему оценивает на уровне 6-7%.

Совет директоров ЦБ по ставке состоится 14 июня, рынок практически единодушно ждет от регулятора снижения ставки на фоне замедления инфляции. В интервью Bloomberg TV Набиуллина подтвердила, что одним из вариантов для ЦБ на заседании 14 июня будет снижение ставки, хотя потребности в "резких движениях" регулятор не видит.

Инфляция в РФ в мае 2019 года составила 0,3% после также 0,3% в апреле и марте, 0,4% в феврале, 1% в январе, сообщил в четверг Росстат. За январь-май 2019 года цены выросли на 2,4%. Инфляция в мае совпала с ожиданиями аналитиков и Минэкономразвития - консенсус-прогноз экономистов по инфляции на май, подготовленный "Интерфаксом" в конце месяца, равнялся 0,3%, прогноз министерства также составлял 0,3%.

В годовом выражении инфляция в мае 2019 года, по данным Росстата, замедлилась до 5,1% с 5,2% в апреле и 5,3% в марте. В феврале годовая инфляция равнялась 5,2%, в январе - 5%, в конце декабря - 4,3%.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" портфельный менеджер компании "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин, умеренное укрепление рубля, наблюдаемое в последние несколько дней, по всей видимости, связано с ожиданиями снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 14 июня. "Ключевым моментом для принятия такого решения выступают замедление инфляции и снижение санкционных рисков. Укрепление рубля происходит в связи с тем, что инвесторы активно скупают ОФЗ, о чем свидетельствует рост индекса RGBI до максимальных отметок с июля прошлого года. В целом считаем, что рубль оценен справедливо и дальше расти пока некуда. Спрос на ОФЗ может поддержать позитивную динамику нацвалюты в том случае, если риторика ЦБ РФ относительно инфляции и инфляционных ожиданий окажется позитивной", - отметил Нигматуллин.

"Учитывая изменения на рынке энергоносителей, прошедшие в последние недели, рубль продолжает чувствовать себя достаточно уверенно. При этом пара "доллар-рубль" с конца мая стабилизировалась в диапазоне 65-65,5 руб./$1, и пока не видно поводов для роста волатильности на рынке и попыток выхода из сложившейся консолидации. Отметим, что уровень 65,5 руб./$1 с конца апреля трижды преграждал доллару дорогу вверх, что говорит о силе этого сопротивления, а значит, "быкам" в американской валюте необходим существенный повод для его преодоления", - подчеркивает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

При этом в целом рубль не реагирует на заявления представителей российских властей во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019). Сегодня первый день его работы (завершится форум в субботу, 8 июня).

"Российскому рублю совершенно все равно, что происходит на ПМЭФ, потому что основные заявления выглядят довольно популистскими, а пути решения ключевых проблем парят где-то в нижних слоях атмосферы. Например, заявления о том, что экономический рост должен быть сбалансированным, в то время как экономика должна находить импульсы роста не только в снижении стоимости кредитования", - говорит старший аналитик Информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова.

Цены на нефть перешли к снижению после небольшого укрепления днем в четверг. Накануне котировки "черного золота" обвалились на данных о скачке запасов топлива в США. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подешевели на 0,1% - до $60,57 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,43% - до $51,46 за баррель. На торгах в среду цена Brent упала на 2,16%, нефть WTI подешевела на 3,37%.

С последних максимумов, зафиксированных в апреле, цены на нефть упали более чем на 20%, что говорит о наступлении "медвежьего" тренда.

Как сообщалось, запасы нефти в США на прошлой неделе взлетели на 6,77 млн баррелей, хотя аналитики в среднем ожидали снижения на 2 млн баррелей. Резервы бензина повысились на 3,21 млн баррелей на минувшей неделе, дистиллятов - подскочили на 4,57 млн баррелей.

В целом запасы нефти и нефтепродуктов в Штатах взлетели за неделю на 22 млн баррелей, что является рекордным ростом показателя за всю историю его подсчета, то есть с 1990 года, пишет агентство Bloomberg.

Рост запасов во многом объясняется увеличением нефтедобычи, которая на прошлой неделе выросла на 100 тыс. баррелей в сутки и составила рекордные в истории 12,4 млн б/с.

Эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Игорь Галактионов отметил, что рост запасов нефти обусловлен рекордными уровнями добычи, скачком импорта и снижением активности нефтепереработчиков. "В начале традиционно высокого сезона по спросу на топливо уровень запасов на ключевые товарные категории находится выше 5-летних средних уровней, даже несмотря на сокращение добычи странами ОПЕК+ и падение поставок из Ирана и Венесуэлы. Такие данные усиливают опасения серьезного замедления спроса на рынке, что может быть одной из граней спада мировой экономики. Торговые войны, продолжившиеся в мае с новой силой, могут оказать еще большее негативное воздействие", - полагает Галактионов.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 7 июня на 10,97 копейки, до 65,234 руб./$1, и уменьшил курс евро на 9,82 копейки, до 73,2708 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" увеличился в четверг на 9,03 копейки по отношению к среде и составил 65,1721 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 5,37 копейки и составил 65,167 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 610,445 млн, из которых $742,997 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 867,448 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 11,39 копейки по отношению к среде, до 73,2214 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 5,75 копейки и составил 73,3376 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR810,201 млн, из которых EUR224,89 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR585,311 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая увеличилась на 3 базисных пункта - до 7,91% годовых. В то же время ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, а также ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 7,98%, 8,08%, 8,24% и 8,33% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 июня 2019 года 19:20
Рынок акций РФ поднялся в область максимума индекса МосБиржи во главе с Мечелом и Сбербанком на фоне новостей с ПМЭФ
Москва. 6 июня. Рынок акций РФ в четверг вырос на фоне некоторого улучшения внешней фондовой конъюнктуры и ряда позитивных новостей со стартовавшего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), реакция на итоги заседания Европейского Центробанка оказалась нейтральной; индекс МосБиржи поднялся в область исторического максимума во главе с бумагами "Мечела" и Сбербанка.    читать дальше
.
06 июня 2019 года 18:55
Цены евробондов РФ в четверг вновь подрастают вслед за UST на ожиданиях снижения ставки ФРС
Москва. 6 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг вновь подрастают вслед за растущими в цене американскими казначейскими обязательствами (US Treasuries) на фоне ожиданий возможного скорого снижения ставки ФРС США. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные.    читать дальше
.
06 июня 2019 года 18:40
Российским "быкам" хватило минимального улучшения внешнего фона, чтобы вернуть инициативу - Промсвязьбанк
"В четверг российский фондовый рынок предпринял попытку возобновления роста, чему способствовало улучшение внешнего фона, - комментирует ситуацию на фондовом рынке главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зврич. - Так, на рынке энергоносителей нефть марки Brent смогла удержать позиции выше 60...    читать дальше
.
06 июня 2019 года 18:17
Рубль проведет июнь в коридоре 64,40 - 67 по отношению к американскому доллару - ГК "ФИНАМ"
"В мае, несмотря на усиление негативных настроений на глобальных финансовых рынках, поддержку российской валюте оказывали высокие цены на энергоносители и спрос со стороны нерезидентов на отечественные долговые бумаги. В июне, даже с учетом риска снижения нефтяных котировок, из-за...    читать дальше
.
06 июня 2019 года 17:48
Торговые споры между США и Китаем будут стимулировать новые меры поддержки экономического роста и продлевать текущую фазу делового цикла - Julius Baer
Торговые пошлины становятся экономическим оружием Внешнеторговый конфликт между США и Китаем является внешним шоком для мировой экономики, продолжительность которого оценить очень сложно, отмечает в своем исследовании директор по управлению инвестициями Julius Baer Ив Бонзон. Отсутствие...    читать дальше
.
06 июня 2019 года 17:16
Падение цен на нефть и ралли индекса РТС вынудили локальных инвесторов фиксировать прибыль - БКС
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 5 июня 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. По итогам...    читать дальше
.
06 июня 2019 года 16:47
Индекс МосБиржи стабилизировался вблизи своего внутридневного максимума, около отметки 2725 п. - ИК "Алго Капитал"
"К середине торгового дня основные российские фондовые индексы МосБиржи и РТС существенно повысились по отношению к уровням предыдущего закрытия. - констатирует старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос. - Этому способствует умеренное внутридневное улучшение состояния внешнего фона....    читать дальше
.
06 июня 2019 года 16:24
Волатильность в паре евро/доллар будет нарастать без определенного тренда - ИК QBF
"Теперь и в Европейском Центробанке заговорили о возможном снижении ставки рефинансирования и запуске программы QE. Хотя снижать ЕЦБ в текущей ситуации может только в отрицательную зону, но если спад европейской экономики перерастёт в рецессию, то нет сомнений, что Европейский Центробанк будет...    читать дальше
.
06 июня 2019 года 15:57
Развивающиеся валюты вновь снижаются, но рубль ориентируется на нефть и ОФЗ - БКС
"Пара USD/RUB с открытия устремилась вниз и торгуется сейчас с умеренными потерями, перейдя к коррекции. Пара EUR/RUB на старте сессии также продемонстрировала нисходящее движение, и некоторое время продолжала сдавать позиции, но сейчас пытается восстановиться, - комментирует эксперт "БКС Брокер"...    читать дальше
.
06 июня 2019 года 15:46
Рубль днём ускорил укрепление к доллару и растерял рост к евро из-за динамики валют на Forex
Москва. 6 июня. Доллар ускорил снижение, евро, напротив, отыграл потери первой половины дня и слегка повышается на "Московской бирже" в четверг днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине, хотя и менее заметными темпами, чем в первые часы торгов в условиях разнонаправленной динамики к обеим валютам.    читать дальше
.
06 июня 2019 года 15:27
Отчет РусГидро оказался хуже наших ожиданий - БКС
"Отчет РусГидро оказался хуже наших ожиданий по части прибыли из-за роста операционных расходов и очередных списаний при почти не изменившейся выручке, - указывает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Константин Карпов. - Генерация сократилась на 10%, в то время как поддержали выручку цены на...    читать дальше
.
06 июня 2019 года 14:48
Акции РусГидро готовы к прорыву выше - ИК "Велес Капитал"
"К середине торгового дня четверга российские фондовые индексы вышли в плюс на фоне возобновления роста ряда акций-"тяжеловесов" и улучшения внешнего фона, - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. - Индекс Мосбиржи к 13:50 мск вырос на 0,71% до 2520,88 пункта, а индекс РТС...    читать дальше
.
06 июня 2019 года 14:21
Американская статистика усиливает давление на котировки нефти - Julius Baer
Цены на нефть в среду вновь продемонстрировали снижение. Однако на этот раз драйвером негатива стали не опасения игроков, а свежие данные по сектору, отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. Согласно официальной статистике,...    читать дальше
.
06 июня 2019 года 13:52
Рубль отстаивает важные уровни - FxPro
Российская валюта растет к середине дня в четверг вслед за восстановлением спроса на доходные активы на международных рынках, констатируют аналитики FxPro. USD/RUB теряет 25 копеек по сравнению с уровнями закрытию среды, опустившись до 65,15 и вернувшись к отметкам конца прошлой недели. EUR/RUB...    читать дальше
.
06 июня 2019 года 13:38
Заседание Европейского центрального банка в последние годы чаще всего провоцирует просадку евро - ГК "ФИНАМ"
В четверг, 6 июня, единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах консолидируется у отметки 1,123 после просадки днем ранее, констатирует ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова. В среду американская валюта отжалась от 7-недельных минимумов...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.