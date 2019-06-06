Рынок акций РФ поднялся в область максимума индекса МосБиржи во главе с Мечелом и Сбербанком на фоне новостей с ПМЭФ

Москва. 6 июня. Рынок акций РФ в четверг вырос на фоне некоторого улучшения внешней фондовой конъюнктуры и ряда позитивных новостей со стартовавшего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), реакция на итоги заседания Европейского Центробанка оказалась нейтральной; индекс МосБиржи поднялся в область исторического максимума во главе с бумагами "Мечела" и Сбербанка.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2728,25 пункта (+1%, исторический максимум на закрытие торгов был зафиксирован 3 июня - 2729,93 пункта), индекс РТС - 1319,85 пункта (+1,3%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,2%.

Доллар подешевел до 65,12 рубля (-0,28 рубля).

В рамках ПМЭФ глава "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) Вагит Алекперов сообщил журналистам, что НК не заинтересована в выходе из СП "Башнефть-Полюс", как и "Роснефть". Глава "Роснефти" (MOEX: ROSN) Игорь Сечин заявил на ПМЭФ, что главный возмутитель спокойствия на энергетическом рынке - политика нынешней администрации США. Кроме того, Сечин сообщил, что ресурсный потенциал российской Арктики для возможных проектов "Роснефти" превышает 20 млрд тонн нефти.

Глава "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) Александр Дюков заявил о планах подписания соглашения о партнерстве с иностранной компанией. ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) и китайская PowerChina подписали соглашение о сотрудничестве, предполагающее строительство ГАЭС на территории России. Глава "РусГидро" Николай Шульгинов сообщил, что объем выплат дивидендов акционерам за 2019 год будет близким к объему за 2018 год. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак сообщил, что форс-мажор на нефтепроводе "Дружба" не должен оказать влияния на дивиденды "Транснефти" (MOEX: TRNF) по итогам 2018 года. Также, по его словам, "Газпром нефть" завершает переговоры с китайской компанией о вхождении в Чонский проект. Первый вице-президент "ЛУКОЙЛа" Александр Матыцын сообщил, что компания к годовому собранию акционеров 20 июня планирует завершить программу обратного выкупа акций (buyback).

Глава АО "Восточная энергетическая компания" Михаил Шашмурин сообщил на ПМЭФ, что группа "Интер РАО" (MOEX: IRAO) обсуждает с китайскими компаниями варианты участия в проектах третьих стран.

Президент и основной владелец "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) Владимир Потанин не ожидает рецидива акционерного конфликта в компании как минимум до 2023 года, когда истечет срок действия 10-летнего акционерного соглашения, завершившего предыдущий конфликт с Олегом Дерипаской.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что не прогнозирует кризиса в российской экономике в 2019 году, хотя есть риски рецессии на пару кварталов.

Повысился курс акций "Мечела" (+5,2%), "РусГидро" (+2,9%), Сбербанка (+2,5% и +2,5% "префы"), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+2,3% и +5,2% "префы"), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,7%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,7%), "Интер РАО" (+1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,3%).

Согласно вышедшему в четверг отчету "РусГидро" по МСФО, чистая прибыль компании в I квартале снизилась на 31% в годовом выражении (до 16,5 млрд руб.), EBITDA снизилась на 6,8% (до 29,6 млрд руб.).

Подешевели бумаги "Роснефти" (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%).

Рынки акций США накануне ощутимо выросли вторые торги подряд на ожиданиях возможного снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС). Во вторник председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил о готовности центробанка поддержать экономический подъем в США, и его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что ЦБ открыт к снижению базовой процентной ставки, если этого потребует ситуация в экономике.

Между тем, в четверг в Азии преобладало снижение индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,01%, китайский Shanghai Composite упал на 1,2%). Китайские индикаторы снизились в преддверии длинных выходных, поскольку в пятницу биржи КНР и Гонконга будут закрыты в связи с праздником (День драконьих лодок).

Рынки по-прежнему опасаются дальнейшей эскалации отношений между Китаем и США во внешней торговле, хотя оптимизм подогревается ожиданиями смягчения монетарной политики Федрезерва.

В Европе динамика индексов смешанная (FTSE вырос на 0,6%, DAX просел на 0,2%,) слабо "плюсует" Америка (индекс S&P 500 прибавляет 0,2%).

Европейский центральный банк по итогам очередного заседания в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, что совпало с ожиданиями подавляющего числа аналитиков, опрошенных различными СМИ. Вместе с тем руководство ЕЦБ удивило инвесторов, объявив о намерении сохранять ключевые ставки неизменными по крайней мере до конца первой половины 2020 года, тогда как ранее ожидалось, что ставки останутся на прежнем уровне до конца 2019 года.

Глава ЕЦБ Марио Драги сообщил на пресс-конференции, что регулятор улучшил прогнозы роста экономики и потребительских цен в еврозоне на 2019 год. По словам Драги, статданные по еврозоне за первый квартал оказались чуть лучше прогнозов, однако в целом риски в экономике валютного блока скорее понижательные. Главными рисками он назвал геополитические события и рост протекционистских настроений, а к позитивным факторам отнес повышение занятости и зарплат.

Нефть днем в четверг корректировалась вверх, но к вечеру возобновила снижение, вызванное ранее скачком запасов топлива в США. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в четверг составила $60,42 за баррель (-0,4% и -2,2% накануне), июльская цена WTI - $51,4 за баррель (-0,5% и -3,4% в среду).

С последних максимумов, зафиксированных в апреле, цены на нефть упали более чем на 20%, что говорит о наступлении "медвежьего" тренда.

Запасы нефти на предыдущей неделе выросли на 6,77 млн баррелей при прогнозах снижения на 2 млн баррелей, также сильнее ожиданий выросли резервы бензина (на 3,2 млн баррелей) и дистиллятов (на 4,57 млн баррелей). Добыча нефти в Штатах увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до рекордных 12,4 млн б/с.

В целом запасы нефти и нефтепродуктов в Штатах взлетели за неделю на 22 млн баррелей, что является рекордным ростом показателя за всю историю его подсчета, то есть с 1990 года, пишет агентство Bloomberg.

Аналитики Morgan Stanley ухудшили свои прогнозы для марок Brent и WTI на второй квартал. Теперь эксперты полагают, что средняя цена североморской марки в апреле-июне составит $65 за баррель, а не $75, как сообщалось ранее, тогда как североамериканская нефть будет стоить $57, а не $67 за баррель.

Как отмечает финансовый аналитик компании "БКС Премьер" Сергей Дейнека, российский рынок акций в четверг подрос на фоне умеренно позитивного внешнего фона и под влиянием новостного потока с ПМЭФ. Нефть Brent пока находится выше зоны поддержки $59-60 за баррель, с попытками отскока ближе к $61 за баррель. В ближайшее время нефть будет оставаться вблизи текущих рубежей в ожидании сигналов ОПЕК+ о продлении сделки по продолжению сокращения добычи до конца 2019 года.

Группе рисковых активов помогают новости о вероятном возобновлении диалога США и КНР по торговой сделке. Как ожидается, в конце июня на саммите G20 в японской Осаке встретятся главы американского Минфина и Народного банка Китая. ЕЦБ сохранил свою денежно-кредитную политику без изменений, при этом смягчив прогноз по повышению ставки. Вместе с тем все больше статданных из США указывает на вероятность снижения ставки ФРС в этом году (неожиданно слабыми оказались данные ADP по рынку труда - в прошлом месяце в США было зафиксировано только 27 тыс. рабочих мест при ожидавшихся 185 тыс.), а потенциальное смягчение монетарных условий бодрит покупателей.

Первый день ПМЭФ оказался щедр на позитивные новости. В частности, можно выделить сообщения о ряде важных соглашений в энергетической сфере с участием российских компаний "РусГидро", "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK), Газпромбанк (MOEX: GZPR) и "СИБУР" с одной стороны и гигантами из Поднебесной Power China и Sinopec - с другой. В целом стабилизация глобальных риск-аппетитов на фоне снижения тревожности рынка по поводу развития торговый войн, тренд на смягчение денежно-кредитной политики ведущими центробанками, а также ожидания восстановления нефтяных котировок вкупе с низкой вероятностью активизации санкционных рисков на РФ могут сформировать в обозримой перспективе базу для выхода индекса МосБиржи к зоне 2740-2750 пунктов, считает Дейнека.

По словам старшего аналитика УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, рынок акций РФ продолжил рост, невзирая на внешний новостной негатив и подешевевшую нефть.

В свете ужесточения торговых конфликтов США с Китаем, с Мексикой и, возможно, еще и с Индией и Турцией Россия в глазах иностранных инвесторов выглядит "тихой гаванью" среди развивающихся рынков, поскольку не так сильно встроена в международные торговые отношения. Снижение санкционных рисков также продолжает оказывать поддержку интересу инвесторов. Помимо этого, стартовавший ПМЭФ дает основания ожидать заключения новых деловых соглашений между крупнейшими российскими компаниями с иностранными партнерами. Так было и в прошлые годы, но сейчас, в свете усиления рисков, связанных с ведением торговых отношений с США, стремление международных игроков налаживать новые деловые соглашения с другими странами, вероятно, должно было стать выше.

Понижение прогнозов по росту экономики Китая в 2019 году с 6,3% до 6,2%, в 2020 году с 6,1% до 6% воспринимается инвесторами как прямая угроза росту спроса на нефть. А увеличение запасов в США усилило и опасения профицита на сырьевом рынке, отмечает аналитик.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций РФ подрос на фоне положительной динамики в Европе и вполне представительного экономического форума в Санкт-Петербурге. США оказались лидером по прямым инвестициям в РФ, а сама РФ заняла 10-е место в мире по объемам иностранных инвестиций. Среди лидеров дня оказались "Газпром" (MOEX: GAZP) и Сбербанк, что можно объяснить повышенным спросом со стороны нерезидентов. Впрочем, наиболее востребованными на рынке в четверг были бумаги электроэнергетиков. Среди аутсайдеров дня оказалась "Роснефть", что могло быть следствием заявлений президента РФ по согласованной позиции Москвы и ОПЕК в вопросе соглашения об ограничении добычи. Бумаги металлургов выросли на ожиданиях запуска инфраструктурных проектов, о которых довольно много говорится в рамках ПМЭФ. В целом можно говорить о том, что внутренние и внешние условия говорят о поддержке дальнейшего роста российских индексов.

Президент РФ Владимир Путин заявил в рамках ПМЭФ, что позиция РФ и ОПЕК по вопросу соглашения об ограничении нефти будет консолидированной. Если же говорить о цене, то РФ устроит $60-65 за баррель. Соответственно, дискуссию с главой "Роснефти" по снятию ограничений на добычу можно считать законченной. Впрочем, Путин также отметил, что в Саудовской Аравии хотят несколько более высокой цены нефти. Morgan Stanley снижает прогноз роста спроса на нефть в текущем году с 1,2 млн б/с до 1,0 млн б/с. Прогноз по цене Brent также был снижен - до $65-70 во II полугодии с прежних $75-80 за баррель.

Трамп в очередной раз манипулирует рынками. По его словам, он примет решение об очередных пошлинах для Китая после встречи в рамках G20. Отрицательное сальдо торгового баланса США сократилось в апреле на 2,1%, но экспорт и импорт также снизились. Оценка роста производительности труда в I квартале снижена до 3,4% с прежних 3,6%. После двух дней бурного роста на надеждах, что ФРС может пойти на снижение ставки, рынку акций США требуются подтверждения своих ожиданий, но представители регулятора пока не спешат со своими заверениями. Кроме того, Трамп может вновь стать источником упрямства в торговле, поскольку он не привык отступать, если не достигнет своих целей, отмечает Кочетков.

По словам старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, на ПМЭФ не обошлось и без тревожных заявлений. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин высказал мнение о том, что рост ВВП РФ в текущем году окажется ниже 1%, а в последующие годы он составит около 2% или будет ниже. В целом же указанное событие привносит заметное оживление в информационный фон и заставляет не слишком активных инвесторов и спекулянтов вспомнить по рынок акций.

Ощутимую поддержку бумагам Сбербанка на текущей неделе оказывает устойчивость рубля, который очень сдержанно отреагировал на недавнее обвальное падение нефти. Инвесторы и спекулянты также положительно отнеслись к наметившемуся урегулированию ситуации вокруг проблемного "Антипинского НПЗ". Теперь он перешел под контроль совместного предприятия Сбербанка и Государственной нефтяной компании Азербайджана. С технической точки зрения в обыкновенных акциях Сбербанка назревает тестирование уже близкого годового максимума, а "префы" уже его обновили в начале текущей недели.

Акции "РусГидро" подорожали, несмотря на снижение чистой прибыли в первом квартале на треть. Глава энергохолдинга Шульгинов уже успокоил инвесторов и спекулянтов по этому поводу, заявив, что объем дивидендных выплат за 2019 год будет близок к выплатам за 2018 год. Слабее рынка выглядят акции "Роснефти" - инвесторов насторожили разговоры о том, что вопрос о реструктуризации долга Венесуэлы перед "Роснефтью" в настоящее время не обсуждается. Не секрет, что для гипотетической отсрочки выплаты долга этой страной имеются очень весомые экономические и политические предпосылки, считает Манжос.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Финансовая группа Будущее" (MOEX: FTRE) (+24,5%), "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (+13,8%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+9,4%), акции ПАО "Обувь России" (MOEX: OBUV) (+5,7%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+4,6%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+4,5% и +9,6% "префы"), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+4,4%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (+3,9%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+3,4%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+3,2%).

Подешевели бумаги ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (-4,9%), "префы" "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (-4,9%), акции ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-4,8%), ПАО "САФМАР финансовые инвестиции" (MOEX: SFIN) (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 50,736 млрд рублей (из них 14,957 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).