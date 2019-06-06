Цены евробондов РФ в четверг вновь подрастают вслед за UST на ожиданиях снижения ставки ФРС

Москва. 6 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг вновь подрастают вслед за растущими в цене американскими казначейскими обязательствами (US Treasuries) на фоне ожиданий возможного скорого снижения ставки ФРС США. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 5 июня на 2 базисных пункта и составила 112,53% от номинала, что соответствует доходности 3,29% годовых (снижение на 1 пункт к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла по отношению к среде на 2 базисных пункта, составив 100,45% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 1,81% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США не изменился и составил 148 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему закрытию на 40 базисных пунктов - до 117,6% от номинала (доходность снизилась на 2,5 базисных пункта - до 4,655% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году прибавили в цене 37 базисных пунктов, подорожав до 113,51% от номинала (доходность снизилась также на 2,5 базисных пункта и составила 4,655% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 5 базисных пунктов - до 105,56% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 3,83% годовых), с погашением в 2023 году - на 4 базисных пункта, до 106,52% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункт и составила 3,225% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 47 базисных пунктов - до 107,48% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта и составила 4,765% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году прибавил в цене 15 базисных пунктов, подорожав до 102,28% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 3,92% годовых).

"Сегодня в секторе российских еврооблигаций продолжился поступательный ценовой рост благодаря позитивной динамике базовых активов, отмечаемой в последние дни на фоне сформировавшихся ожиданий возможного скорого смягчения денежно-кредитной политики Федрезервом США. Вслед за валютными госбумагами растут котировки и российских корпоративных еврооблигаций. Аналогичная ценовая динамика отмечается и на рынке рублевых госбумаг - ОФЗ, но здесь главным драйвером повышения котировок выступают ожидания снижения ключевой ставки Банком России на одном из ближайших заседаний", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющая портфелем еврооблигаций Металлинвестбанка Юлияна Унесихина.

"Еврооблигации других стран с развивающейся экономикой также находятся в русле растущего тренда, но отечественные бумаги при этом выступают в качестве лидеров повышения в силу сильных кредитных показателей, а также снизившихся санкционных рисков", - отметила Унесихина.