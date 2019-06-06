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Главная / Мнения аналитиков / Рубль проведет июнь в коридоре 64,40 - 67 по отношению к американскому доллару - ГК "ФИНАМ"
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06 июня 2019 года 18:17
Рубль проведет июнь в коридоре 64,40 - 67 по отношению к американскому доллару - ГК "ФИНАМ"
"В мае, несмотря на усиление негативных настроений на глобальных финансовых рынках, поддержку российской валюте оказывали высокие цены на энергоносители и спрос со стороны нерезидентов на отечественные долговые бумаги. В июне, даже с учетом риска снижения нефтяных котировок, из-за неопределенности в торговом споре между США и Китаем я не жду драматического падения рубля. Скорее всего, национальная валюта на фоне ослабления санкционной риторики проведет в коридоре 64,40 - 67 по отношению к американскому доллару. На данном этапе ключевым сопротивлением, стоящим на пути дальнейшего ослабления российской валюты к доллару, является уровень 65,50. И до тех пор, пока он не пробит, рубль имеет шансы отыграть понесенные ранее потери. В противном случае пара доллар/рубль отправится тестировать рубеж 66". - полагает аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов.
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06 июня 2019 года 19:46
Москва. 6 июня. Доллар снижается, евро растет на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль лишь немного меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики к обеим валютам. читать дальше
.06 июня 2019 года 19:20
Рынок акций РФ поднялся в область максимума индекса МосБиржи во главе с Мечелом и Сбербанком на фоне новостей с ПМЭФ
Москва. 6 июня. Рынок акций РФ в четверг вырос на фоне некоторого улучшения внешней фондовой конъюнктуры и ряда позитивных новостей со стартовавшего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), реакция на итоги заседания Европейского Центробанка оказалась нейтральной; индекс МосБиржи поднялся в область исторического максимума во главе с бумагами "Мечела" и Сбербанка. читать дальше
.06 июня 2019 года 18:55
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.06 июня 2019 года 18:40
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.06 июня 2019 года 17:48
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Торговые пошлины становятся экономическим оружием Внешнеторговый конфликт между США и Китаем является внешним шоком для мировой экономики, продолжительность которого оценить очень сложно, отмечает в своем исследовании директор по управлению инвестициями Julius Baer Ив Бонзон. Отсутствие... читать дальше
.06 июня 2019 года 17:16
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 5 июня 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. По итогам... читать дальше
.06 июня 2019 года 16:47
Индекс МосБиржи стабилизировался вблизи своего внутридневного максимума, около отметки 2725 п. - ИК "Алго Капитал"
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.06 июня 2019 года 16:24
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.06 июня 2019 года 15:57
"Пара USD/RUB с открытия устремилась вниз и торгуется сейчас с умеренными потерями, перейдя к коррекции. Пара EUR/RUB на старте сессии также продемонстрировала нисходящее движение, и некоторое время продолжала сдавать позиции, но сейчас пытается восстановиться, - комментирует эксперт "БКС Брокер"... читать дальше
.06 июня 2019 года 15:46
Москва. 6 июня. Доллар ускорил снижение, евро, напротив, отыграл потери первой половины дня и слегка повышается на "Московской бирже" в четверг днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине, хотя и менее заметными темпами, чем в первые часы торгов в условиях разнонаправленной динамики к обеим валютам. читать дальше
.06 июня 2019 года 15:27
"Отчет РусГидро оказался хуже наших ожиданий по части прибыли из-за роста операционных расходов и очередных списаний при почти не изменившейся выручке, - указывает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Константин Карпов. - Генерация сократилась на 10%, в то время как поддержали выручку цены на... читать дальше
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"К середине торгового дня четверга российские фондовые индексы вышли в плюс на фоне возобновления роста ряда акций-"тяжеловесов" и улучшения внешнего фона, - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. - Индекс Мосбиржи к 13:50 мск вырос на 0,71% до 2520,88 пункта, а индекс РТС... читать дальше
.06 июня 2019 года 14:21
Цены на нефть в среду вновь продемонстрировали снижение. Однако на этот раз драйвером негатива стали не опасения игроков, а свежие данные по сектору, отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. Согласно официальной статистике,... читать дальше
.06 июня 2019 года 13:52
Российская валюта растет к середине дня в четверг вслед за восстановлением спроса на доходные активы на международных рынках, констатируют аналитики FxPro. USD/RUB теряет 25 копеек по сравнению с уровнями закрытию среды, опустившись до 65,15 и вернувшись к отметкам конца прошлой недели. EUR/RUB... читать дальше
.06 июня 2019 года 13:38
Заседание Европейского центрального банка в последние годы чаще всего провоцирует просадку евро - ГК "ФИНАМ"
В четверг, 6 июня, единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах консолидируется у отметки 1,123 после просадки днем ранее, констатирует ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова. В среду американская валюта отжалась от 7-недельных минимумов... читать дальше
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