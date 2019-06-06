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06 июня 2019 года 17:48
Торговые споры между США и Китаем будут стимулировать новые меры поддержки экономического роста и продлевать текущую фазу делового цикла - Julius Baer
Торговые пошлины становятся экономическим оружием Внешнеторговый конфликт между США и Китаем является внешним шоком для мировой экономики, продолжительность которого оценить очень сложно, отмечает в своем исследовании директор по управлению инвестициями Julius Baer Ив Бонзон. Отсутствие соглашения между сторонами может привести к замедлению роста ВВП на 0,5 п.п. в Соединенных Штатах и 1 п.п. в Китае. Тем временем, прибыли компаний из индекса S&P 500 могут сократиться при прочих равных условиях на 5-6%. Данные оценки не учитывают косвенные последствия, связанные, например, с падением потребительской и деловой уверенности, уточняет эксперт. "Последний месяц весны выдался довольно трудным для инвесторов, но президент США Дональд Трамп смог снова шокировать рынки угрозой импортных пошлин против Мексики, если власти страны не ограничат приток нелегальных мигрантов в Соединенные Штаты, - указывает Ив Бонзон. - Данный шаг был предпринят главой Белого дома вопреки оппозиции со стороны своих главных советников, включая торгового представителя Роберта Лайтхайзера. Эта угроза повышает неопределенность на рынках и провоцирует рост премии за риск. Дональд Трамп использует торговые меры, принятие которых не требует одобрения Конгресса, и во благо, и во вред. На первый взгляд, они имеют негативный эффект, однако в итоге акции китайских компаний могут вырасти на подобных новостях. Компании, которые рассматривали возможность переноса своих производственных мощностей или подрядчиков из КНР в Мексику или другие страны, сталкиваются с создаваемой Вашингтоном новой геополитической реальностью и оказываются вынужденными отложить принятие такого решения. По крайней мере, до момента смены администрации в Вашингтоне". Антимонопольные расследования в США Не успел пройти шок от новых американских пошлин, как власти США начали расследование против крупнейших технологических гигантов страны. Причины расследований Федеральной торговой комиссии и Министерства юстиции до сих пор не известны, при этом, если первая не несет больших рисков для деятельности компаний, то Минюст США может оказать серьезное вмешательство, уверен эксперт Julius Baer. "Известно, что квази-монопольное положение американских технологических компаний повышает их риски оказаться в центре антимонопольных разбирательств, - указывает Ив Бонзон. - В этой связи мы уделяем особое внимание акциям группы "FAANMG" (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Microsoft и Google) и постоянно оцениваем абсолютные и относительные показатели, чтобы понимать уровень рыночной ликвидности. Совокупная капитализация этой шестерки на конец апреля составляла 4,4 трлн долл. США. На тот момент с начала года они торговались на 12% выше индекса S&P 500. Новость о начале расследований привела к падению акций на 4%, то есть "FAANMG" за один день подешевела на 157 млрд долл. США, а рост с начала года оказался всего на 1% выше по сравнению с общим индексом". Также в обзоре Julius Baer утверждается, что США не могут пройти через "медвежий" рынок (снижение более чем на 20% за, по крайней мере, 6 месяцев) без того, чтобы акции "FAANMG" не подешевели так же сильно или даже больше, чем S&P 500 в целом. Жизнь инвесторов в этом контексте усложняется необходимостью различать внутренние (связанные с ликвидностью) и внешние (антимонопольные разбирательства) факторы коррекции. Рынок ожидает три повышения ставки ФРС в ближайший год Недавние внешние шоки спровоцировали фиксацию прибыли на рынке после четырех месяцев активного роста с начала года. Снижение цен в сочетании резким обвалом доходности по облигациям вызвало рост премии за риск на фондовом рынке примерно на 1%. Инвесторы вновь заняли очень осторожную позицию, что, по мнению специалиста Julius Baer, является хорошим вариантом для входа на рынок. "Очевидно, что экономический рост пострадает от политической неопределенности, тогда как мировые центробанки так и не смогли достигнуть своих инфляционных таргетов, - подчеркивает Ив Бонзон. - Падение инфляционных ожиданий в США и в Европе (где отмечены минимальные за всю историю наблюдений 1,28%, если судить по 5-летним форвардным ставкам) заставит регуляторов активизировать меры поддержки экономического роста. Однако они столкнутся с рядом препятствий. В Соединенных Штатах ожидания относительно процентной ставки ФРС по состоянию на январь 2020 года упали с 3% до 1,75%. Рынки ждут два или три снижения стоимости заимствования подряд, тогда как всего несколько месяцев назад все ожидали 2-3 повышения. Мы не видим поводов для резкого изменения политики Федрезерва. Если говорить о внутренних условиях, американская экономика работает при полной занятости и не нуждается в стимулировании спроса. Падение 30-летней ипотечной ставки с 4,85% до 4,1% благоприятно отразится на секторе недвижимости и связанных с ним отраслях. Снижение ставок может оказаться необходимым для поддержания цен на финансовые активы, но не при индексе S&P 500 выше 2 500 п. Только его падение ниже отметки в 2 400 п. способно отразиться на потреблении и заметно повысить риск начала рецессии. Таким образом, ФРС США находится перед сложным выбором и не может компенсировать негативное влияние твитов Дональда Трампа на мировую обрабатывающую промышленность".
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