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Главная / Мнения аналитиков / Индекс МосБиржи стабилизировался вблизи своего внутридневного максимума, около отметки 2725 п. - ИК "Алго Капитал"
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06 июня 2019 года 16:47
Индекс МосБиржи стабилизировался вблизи своего внутридневного максимума, около отметки 2725 п. - ИК "Алго Капитал"
"К середине торгового дня основные российские фондовые индексы МосБиржи и РТС существенно повысились по отношению к уровням предыдущего закрытия. - констатирует старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос. - Этому способствует умеренное внутридневное улучшение состояния внешнего фона. Наиболее же обнадеживающим внешним сигналом стало наметившееся коррекционное повышение нефтяных котировок. Фьючерсы на нефть сорта Brent заметно сдвинулись вверх от важного ценового уровня $60 за баррель. Более того, они сохраняют технический потенциал для более масштабного повышения от текущего уровня. Даже скромный коррекционный отскок на одну треть от недавней просадки означал бы рост цены на 3-4 доллара. Надо признать, что недавние распродажи на нефтяном рынке носили чрезмерный эмоциональный характер". Некоторому улучшению настроений на локальном фондовом рынке также способствует и открывшийся сегодня Петербургский международный экономический форум. Как и положено, к этому событию оказался приурочен выход ряда важных позитивных корпоративных новостей. Вместе с тем, не обошлось и без тревожных заявлений. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин высказал мнение о том, что рост ВВП РФ в текущем году окажется ниже 1%, а в последующие годы он составит около 2% или ниже. В целом же указанное событие привносит заметное оживление в информационный фон и заставляет не слишком активных инвесторов и спекулянтов вспомнить по рынок акций, подчеркивает эксперт ИК. "На фоне существенного внутридневного прироста индекса МосБиржи наиболее ликвидные акции торгуются преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия. В настоящее время индекс МосБиржи стабилизировался вблизи своего внутридневного максимума, около отметки 2725 п. Свежая еженедельная статистика по первичным заявкам на пособия по безработице в США не преподнесла особых сюрпризов. Их количество несколько превысило консенсус-прогноз. Поэтому мы не ожидаем радикальной смены настроений на локальном рынке акций во второй половине дня. Индекс МосБиржи может закрыться между ближайшими уровнями поддержки/сопротивления, с повышением в диапазоне от 0.2% до 1.3%", - прогнозирует Виталий Манжос.
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06 июня 2019 года 19:46
Москва. 6 июня. Доллар снижается, евро растет на "Московской бирже" в четверг вечером; рубль лишь немного меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики к обеим валютам. читать дальше
.06 июня 2019 года 19:20
Рынок акций РФ поднялся в область максимума индекса МосБиржи во главе с Мечелом и Сбербанком на фоне новостей с ПМЭФ
Москва. 6 июня. Рынок акций РФ в четверг вырос на фоне некоторого улучшения внешней фондовой конъюнктуры и ряда позитивных новостей со стартовавшего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), реакция на итоги заседания Европейского Центробанка оказалась нейтральной; индекс МосБиржи поднялся в область исторического максимума во главе с бумагами "Мечела" и Сбербанка. читать дальше
.06 июня 2019 года 18:55
Москва. 6 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг вновь подрастают вслед за растущими в цене американскими казначейскими обязательствами (US Treasuries) на фоне ожиданий возможного скорого снижения ставки ФРС США. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные. читать дальше
.06 июня 2019 года 18:40
Российским "быкам" хватило минимального улучшения внешнего фона, чтобы вернуть инициативу - Промсвязьбанк
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.06 июня 2019 года 18:17
"В мае, несмотря на усиление негативных настроений на глобальных финансовых рынках, поддержку российской валюте оказывали высокие цены на энергоносители и спрос со стороны нерезидентов на отечественные долговые бумаги. В июне, даже с учетом риска снижения нефтяных котировок, из-за... читать дальше
.06 июня 2019 года 17:48
Торговые споры между США и Китаем будут стимулировать новые меры поддержки экономического роста и продлевать текущую фазу делового цикла - Julius Baer
Торговые пошлины становятся экономическим оружием Внешнеторговый конфликт между США и Китаем является внешним шоком для мировой экономики, продолжительность которого оценить очень сложно, отмечает в своем исследовании директор по управлению инвестициями Julius Baer Ив Бонзон. Отсутствие... читать дальше
.06 июня 2019 года 17:16
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций клиентов "БКС" с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 5 июня 2019 года, говорится в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. По итогам... читать дальше
.06 июня 2019 года 16:24
"Теперь и в Европейском Центробанке заговорили о возможном снижении ставки рефинансирования и запуске программы QE. Хотя снижать ЕЦБ в текущей ситуации может только в отрицательную зону, но если спад европейской экономики перерастёт в рецессию, то нет сомнений, что Европейский Центробанк будет... читать дальше
.06 июня 2019 года 15:57
"Пара USD/RUB с открытия устремилась вниз и торгуется сейчас с умеренными потерями, перейдя к коррекции. Пара EUR/RUB на старте сессии также продемонстрировала нисходящее движение, и некоторое время продолжала сдавать позиции, но сейчас пытается восстановиться, - комментирует эксперт "БКС Брокер"... читать дальше
.06 июня 2019 года 15:46
Москва. 6 июня. Доллар ускорил снижение, евро, напротив, отыграл потери первой половины дня и слегка повышается на "Московской бирже" в четверг днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине, хотя и менее заметными темпами, чем в первые часы торгов в условиях разнонаправленной динамики к обеим валютам. читать дальше
.06 июня 2019 года 15:27
"Отчет РусГидро оказался хуже наших ожиданий по части прибыли из-за роста операционных расходов и очередных списаний при почти не изменившейся выручке, - указывает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Константин Карпов. - Генерация сократилась на 10%, в то время как поддержали выручку цены на... читать дальше
.06 июня 2019 года 14:48
"К середине торгового дня четверга российские фондовые индексы вышли в плюс на фоне возобновления роста ряда акций-"тяжеловесов" и улучшения внешнего фона, - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. - Индекс Мосбиржи к 13:50 мск вырос на 0,71% до 2520,88 пункта, а индекс РТС... читать дальше
.06 июня 2019 года 14:21
Цены на нефть в среду вновь продемонстрировали снижение. Однако на этот раз драйвером негатива стали не опасения игроков, а свежие данные по сектору, отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. Согласно официальной статистике,... читать дальше
.06 июня 2019 года 13:52
Российская валюта растет к середине дня в четверг вслед за восстановлением спроса на доходные активы на международных рынках, констатируют аналитики FxPro. USD/RUB теряет 25 копеек по сравнению с уровнями закрытию среды, опустившись до 65,15 и вернувшись к отметкам конца прошлой недели. EUR/RUB... читать дальше
.06 июня 2019 года 13:38
Заседание Европейского центрального банка в последние годы чаще всего провоцирует просадку евро - ГК "ФИНАМ"
В четверг, 6 июня, единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах консолидируется у отметки 1,123 после просадки днем ранее, констатирует ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова. В среду американская валюта отжалась от 7-недельных минимумов... читать дальше
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