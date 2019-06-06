Рубль днём ускорил укрепление к доллару и растерял рост к евро из-за динамики валют на Forex

Москва. 6 июня. Доллар ускорил снижение, евро, напротив, отыграл потери первой половины дня и слегка повышается на "Московской бирже" в четверг днем; рубль укрепляется к бивалютной корзине, хотя и менее заметными темпами, чем в первые часы торгов в условиях разнонаправленной динамики к обеим валютам.

Курс доллара США составил 65,17 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 22,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,41 руб./EUR1, подорожав на 3,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 11,1 копейки - до 68,88 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 7 июня на 10,97 копейки, до 65,234 руб./$1, и уменьшил курс евро на 9,82 копейки, до 73,2708 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает укрепляться к доллару, но перешел к снижению в паре с евро, отыгрывая возобновление роста евро к доллару на Forex. После решения ЕЦБ оставить базовую процентную ставку без изменений участники рынка приступили к закрытию "коротких" позиций по паре "евро-доллар" в ожидании пресс-конференции главы ЕЦБ Марио Драги.

Европейский центральный банк по итогам очередного заседания в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, говорится в сообщении банка. Ставка по депозитам ЕЦБ оставлена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%. Решения совпали с ожиданиями подавляющего числа аналитиков, опрошенных различными СМИ.

Вместе с тем руководство ЕЦБ удивило инвесторов, объявив о намерении сохранять ключевые ставки неизменными по крайней мере до конца первой половины 2020 года. Ранее ожидалось, что ставки останутся на прежнем уровне до конца 2019 года.

Поддержку рублю продолжает оказывать заявление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о готовности регулятора к снижению ключевой ставки, так как оно повышает активность операций carry trade. Об этом, в частности, свидетельствует рост индекса "чистых" цен ОФЗ RGBI: к середине дня показатель повысился на 0,21%, до 140,09 - самого высокого уровня с 15 июля 2018 года.

ЦБ РФ готов рассматривать снижение ключевой ставки в ближайшее время, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме. "Мы готовы рассматривать в ближайшее время снижение ставки", - сказала Набиуллина. Он отметила, что сейчас денежно-кредитная политика является умеренно жесткой. Ключевая ставка, составляющая сейчас 7,75%, выше нейтральной ставки, которую ЦБ по-прежнему оценивает на уровне 6-7%.

Совет директоров ЦБ по ставке состоится 14 июня, рынок практически единодушно ждет от регулятора снижения ставки на фоне замедления инфляции. В интервью Bloomberg TV Набиуллина подтвердила, что одним из вариантов для ЦБ на заседании 14 июня будет снижение ставки, хотя потребности в "резких движениях" регулятор не видит.

При этом в целом рубль не реагирует на заявления представителей российских властей во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019). Сегодня первый день его работы (завершится форум в субботу, 8 июня).

"Российскому рублю совершенно все равно, что происходит на ПМЭФ, потому что основные заявления выглядят довольно популистскими, а пути решения ключевых проблем парят где-то в нижних слоях атмосферы. Например, заявления о том, что экономический рост должен быть сбалансированным, в то время как экономика должна находить импульсы роста не только в снижении стоимости кредитования", - говорит старший аналитик Информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова.

Цены на нефть немного ускорили повышение днем в четверг. Накануне котировки "черного золота" обвалились на данных о скачке запасов топлива в США. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:02 МСК подорожали на 0,87% - до $61,16 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,77% - до $52,09 за баррель. На торгах в среду цена Brent упала на 2,16%, нефть WTI подешевела на 3,37%.

С последних максимумов, зафиксированных в апреле, цены на нефть упали более чем на 20%, что говорит о наступлении "медвежьего" тренда.

Как сообщалось, запасы нефти в США на прошлой неделе взлетели на 6,77 млн баррелей, хотя аналитики в среднем ожидали снижения на 2 млн баррелей. Резервы бензина повысились на 3,21 млн баррелей на минувшей неделе, дистиллятов - подскочили на 4,57 млн баррелей.

В целом запасы нефти и нефтепродуктов в Штатах взлетели за неделю на 22 млн баррелей, что является рекордным ростом показателя за всю историю его подсчета, то есть с 1990 года, пишет агентство Bloomberg.

Рост запасов во многом объясняется увеличением нефтедобычи, которая на прошлой неделе выросла на 100 тыс. баррелей в сутки и составила рекордные в истории 12,4 млн б/с.

Эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Игорь Галактионов отметил, что рост запасов нефти обусловлен рекордными уровнями добычи, скачком импорта и снижением активности нефтепереработчиков. "В начале традиционно высокого сезона по спросу на топливо уровень запасов на ключевые товарные категории находится выше 5-летних средних уровней, даже несмотря на сокращение добычи странами ОПЕК+ и падением поставок из Ирана и Венесуэлы. Такие данные усиливают опасения серьезного замедления спроса на рынке, что может быть одной из граней спада мировой экономики. Торговые войны, продолжившиеся в мае с новой силой, могут оказать еще большее негативное воздействие", - полагает Галактионов.

"Российский рубль продолжает умело игнорировать падение цен на нефть, торгуясь в узком диапазоне 65-65,4 руб./$1 на протяжении двух последних сессий. В моменте абсорбирование валюты бюджетным правилом Минфина не нарушает диапазонного режима торговли рубля. В среду Минфин объявил, что объем интервенций с 7 июня по 4 июля составит 310,3 млрд рублей (16,3 млрд рублей в день), что практически сопоставимо с объемами в мае (300,5 млрд рублей, или 16,7 млрд рублей в день). Однако давление на российскую валюту в июне может оказаться несколько больше из-за пониженного спроса на энергоресурсы и сезонно меньшего профицита счета текущих операций в летние месяцы. На этом фоне мы полагаем, что пара "доллар-рубль" может сместиться к отметке 65,5 руб./$1 к концу июня", - отмечают аналитики Росбанка (MOEX: ROSB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", которая увеличилась на 3 базисных пункта - до 7,91% годовых. В то же время ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, а также ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 8,08%, 8,24% и 8,33% годовых соответственно.