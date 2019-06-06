Развивающиеся валюты вновь снижаются, но рубль ориентируется на нефть и ОФЗ - БКС

"Пара USD/RUB с открытия устремилась вниз и торгуется сейчас с умеренными потерями, перейдя к коррекции. Пара EUR/RUB на старте сессии также продемонстрировала нисходящее движение, и некоторое время продолжала сдавать позиции, но сейчас пытается восстановиться, - комментирует эксперт "БКС Брокер" Дмитрий Бабин. - Предыдущую сессию рубль завершил около дневных минимумов на фоне сильного снижения нефти, обновившей пятимесячный минимум. Однако российская валюта вновь достаточно сдержанно отреагировала на сильный провал нефтяных котировок. Сегодня они восстанавливаются, что способствует восходящей коррекции рубля.

При этом большинство развивающихся валют находятся под давлением развернувшегося вчера вверх доллара, хотя сегодня он сдержанно сдает позиции".

Однако в целом ситуация на мировых рынках остается, на взгляд аналитика БКС, позитивной на фоне сохраняющихся ожиданий смягчения монетарной политики ключевых центробанков, а также благодаря увеличению шансов на позитивный сдвиг в решении внешнеторговых проблем.

"Между тем продолжается ралли на российском долговом рынке, - указывает Дмитрий Бабин. - Индекс RGBI активно повышается третью сессию подряд, вновь переписав 10-месячную вершину. Усилению восходящей динамики ОФЗ способствовало успешное проведение вчерашних аукционов Минфина РФ, продемонстрировавших высокий спрос на российские долговые бумаги. Кроме того, сегодня глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на Петербургском международном экономическом форуме, что ЦБ готов в ближайшее время рассматривать снижение ключевой ставки, и регулятор считает, что ее текущий уровень в 7,75% находится выше нейтрального, который ЦБ оценивает в 6-7%. Перспективы смягчения монетарной политики Банка России подогревают интерес к облигациям, в результате роста которых их доходность снижается, "предвосхищая" аналогичную динамику ключевой ставки. Это продолжит оказывать поддержку рублю в среднесрочной перспективе за счет притока средств иностранных инвесторов на российский долговой рынок".