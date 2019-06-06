Отчет РусГидро оказался хуже наших ожиданий - БКС

"Отчет РусГидро оказался хуже наших ожиданий по части прибыли из-за роста операционных расходов и очередных списаний при почти не изменившейся выручке, - указывает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Константин Карпов. - Генерация сократилась на 10%, в то время как поддержали выручку цены на РСВ в I ценовой зоне. При этом наибольший вклад в увеличение операционных издержек внесло топливо для тепловой генерации РАО ЕЭС Востока, дочки Русгидро на Дальнем Востоке. Также более чем на 2 млрд руб. выросла стоимость покупной электроэнергии и мощности".

Что касается чистой прибыли, то снижение на 30% обусловлено также переоценкой основных средств из-за неэффективности тарифной политики в отношении новых и модернизированных объектов на Дальнем Востоке, полагает эксперт "БКС Брокер". История списаний длится уже несколько лет, отражает несовершенство тарифной политики и высоких затрат на строительство и может быть несколько исправлена вводом долгосрочных тарифов для дальневосточных активов.

"Несмотря на высокие цифры списания по обесценению основных средств и финансовых активов, форвардная сделка с ВТБ начала приносить прибыль из-за роста котировок РусГидро. Переоценка за квартал принесла компании бумажной прибыли почти 0,7 млрд руб.

Второй и третий кварталы обещают быть лучше по выработке. Также летом ожидается вторая волна индексации цен на электроэнергию. Ситуация с ценами на рынке РСВ не ясна", - заключает Константин Карпов.