Акции РусГидро готовы к прорыву выше - ИК "Велес Капитал"

"К середине торгового дня четверга российские фондовые индексы вышли в плюс на фоне возобновления роста ряда акций-"тяжеловесов" и улучшения внешнего фона, - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. - Индекс Мосбиржи к 13:50 мск вырос на 0,71% до 2520,88 пункта, а индекс РТС увеличился на 0,89%, до 1314,94 пункта. В лидерах роста к середине дня пребывали обыкновенные акции Мечела (+3,29%) и бумаги РусГидро (+2,47%). В лидерах падения были котировки Полюса (-0,59%) и бумаги Роснефти (-0,55%). РусГидро в четверг сообщила о снижении прибыли за 1-й квартал текущего года по МСФО на 31%. При этом в компании заявили, что ожидают сохранения дивидендных выплат в текущем году примерно на уровне 2018 года. С технической точки зрения акции РусГидро в четверг поднялись к максимумам с июня прошлого года, достигнув 0,5600 руб. Данная отметка является важным сопротивлением, закрепление выше которого откроет потенциал роста в район 0,5900 руб. Сила восходящего тренда по ADX при этом растет, не исключая дальнейшего повышения. "Быкам", однако, не стоит спешить - лучше дождаться закрепления акций выше важного сопротивления. В обратном случае бумаги могут скорректироваться ближе к 0,5320 руб.".