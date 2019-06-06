Американская статистика усиливает давление на котировки нефти - Julius Baer

Цены на нефть в среду вновь продемонстрировали снижение. Однако на этот раз драйвером негатива стали не опасения игроков, а свежие данные по сектору, отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. Согласно официальной статистике, запасы сырья в США неожиданно выросли на фоне увеличения импорта и добычи, а также слабого спроса. Несмотря на начало летнего автомобильного сезона объемы нефти в хранилищах вместо традиционного сокращения растут уже несколько недель.

"Большие запасы усиливают негатив в секторе, связанный с рисками замедления экономического роста из-за эскалации торговых споров, - полагает эксперт Julius Baer . - Тем не менее, объемы сырья в хранилищах США до конца года, скорее всего, будут снижаться на фоне увеличения экспорта на мировой рынок сланцевой нефти, добыча которой демонстрирует бурный рост в стране. Настроения игроков становятся все более "медвежьими", а ожидания сокращения добычи странами ОПЕК+ и санкции против Ирана уходят на второй план. При этом при текущих котировках Саудовская Аравия не видит больших стимулов к смягчению искусственного дефицита предложения на рынке".

"Мы сохраняем нейтральный взгляд, но снижаем прогноз цен на нефть: на горизонте 3-х и 12-ти месяцев котировки будут торговаться на уровне 65 и 57,5 долл. США за баррель соответственно. На стороне предложения существует много негативных рисков, однако любой рост цен будет недолгим и небольшим, в том числе из-за ухудшения прогнозов по спросу. Волатильность на рынке будет сохраняться, а котировки продолжат колебаться в коридоре, определяемом уровнем издержек в сланцевой индустрии с одной стороны и инфляцией топливных цен с другой", - заключает Норберт Рюкер.