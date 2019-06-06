Рубль отстаивает важные уровни - FxPro

Российская валюта растет к середине дня в четверг вслед за восстановлением спроса на доходные активы на международных рынках, констатируют аналитики FxPro.

USD/RUB теряет 25 копеек по сравнению с уровнями закрытию среды, опустившись до 65,15 и вернувшись к отметкам конца прошлой недели. EUR/RUB теряет 18 копеек, снизившись до 73,20. В обоих случаях виден рост рубля от тех уровней, которые на протяжении последних месяцев стали выглядеть непреодолимыми.

Бивалютная корзина доллара и евро к рублю также разворачивается к снижению от отметки 69. В случае развития успеха это будет третий разворот вниз от области, которая с сентября прошлого года выступала в качестве значимого уровня поддержки. Проще говоря, на приближении к этой отметке инвесторы усиливают покупки рубля.

Причем этого не могут пока сломить ни страхи перед торговыми войнами, отнявшие у рынков США и Китая около 8% и 10% за прошедший месяц, ни нефть, обвалившаяся за последние три недели на 18%. Главным драйвером сейчас видится спрос на корпоративные бумаги крупнейших российских компаний в расчете на дивиденды. При этом санкционные риски отходят на второй план.

Кроме того, среди инвесторов укрепляется уверенность, что мировые центральные банки, как и полгода назад, смогут "вдохнуть жизнь" в ралли на фондовых рынках через снижение ставок.

Страны Азии и Океании уже активно снижают ставки, столкнувшись с падением темпов роста и инфляции. Рынки закладывают в котировки уже два снижения ставок ФРС в этом году и рассчитывают, что ЕЦБ будет также понижать ставку (возможно, уже сегодня).

Однако стоит помнить, что смягчение политики - это результат слабых экономических данных, а рынки не остаются в полной мере защищенными от серьезных рыночных коррекций. Это касается как глобального спроса на фондовых рынках и сырья в целом, так и рубля в частности, обращают внимание в FxPro.