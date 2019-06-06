Заседание Европейского центрального банка в последние годы чаще всего провоцирует просадку евро - ГК "ФИНАМ"

В четверг, 6 июня, единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах консолидируется у отметки 1,123 после просадки днем ранее, констатирует ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова.

В среду американская валюта отжалась от 7-недельных минимумов по отношению к корзине валют на фоне некоторых проблесков оптимизма по поводу переговоров между Соединенными Штатами и Мексикой.

Сегодня в Вашингтоне должны возобновиться переговоры между американскими и мексиканскими официальными лицами, и инвестиционное сообщество питает надежды на то, что чиновникам удастся договориться и избежать введения с 10 июня таможенных пошлин на весь импорт из Мексики в размере 5% с перспективой дальнейшего повышения до 25%. Все упирается в иммиграционный вопрос, и Трамп требует от Мексики мер по ограничению потока мигрантов через границу после провала с планом строительства стены.

Тем временем экономисты и бизнес всерьез обеспокоены последствиями потенциального введения пошлин на весь импорт из Мексики, где располагаются производственные базы у немалого количества американских компаний. В опубликованной вчера "Бежевой книге" ФРС констатировала, что компании по всей стране обеспокоены негативным влиянием внешнеторгового конфликта на бизнес.

Кроме того, отскоку доллара от многонедельных минимумов поспособствовала вышедшая вчера макроэкономическая статистика по Соединенным Штатам – индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере США в мае увеличился с 55,5% до 56,9%, хотя ожидалось его сохранение на прежнем уровне.

"Сегодня состоится заседание Европейского центрального банка, а эти мероприятия, как мы не раз отмечали, в последние годы чаще всего провоцируют просадку единой европейской валюты в силу безыдейности итогов заседаний и сохранения "голубиной" риторики.

С технической точки зрения, на 4-часовом графике пары EUR/USD положение стохастических линий сигнализирует о вероятности укрепления курса в ближайшие часы", - указывает специалист ГК "ФИНАМ".