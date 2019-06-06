Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 4 июня. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы активно выросли по итогам торгов в среду, завершив в плюсе вторую сессию подряд на ожиданиях возможного снижения ставки Федеральной резервной системы. Во вторник председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил о готовности центробанка поддержать экономический подъем в США, и его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что ЦБ открыт к снижению базовой процентной ставки, если этого потребует ситуация в экономике. В своем последнем прогнозе руководство ФРС сообщило, что в целом не ожидает изменения ставки по федеральным кредитным средствам в текущем году. Вместе с тем прогнозы трейдеров указывают на то, что рынок в целом ожидает одного снижения ставки до конца года. Об уместности смягчения денежно-кредитной политики в условиях неопределенности на мировых рынках накануне заявил глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард.

Также инвесторы следят за развитием торгового конфликта между США и Китаем. Во вторник Государственный комитет по реформам и развитию Китая (NDRC) сообщил, что внимательно изучает предложение о введении экспортного контроля для рынка редкоземельных металлов (РЗМ). Заявление регулятора подтвердило опасения инвесторов, что Китай будет использовать свои доминирующие позиции на этом рынке в качестве рычага давления на США в торговых переговорах. В свою очередь министерство торговли США пообещало принять "беспрецедентные меры" для обеспечения того, чтобы страна не оказалась отрезанной от поставок РЗМ. КНР является крупнейшим мировым поставщиком РЗМ и обеспечивает порядка 80% потребностей США в этих металлах.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в четверг, при этом китайские индикаторы падают в преддверии длинных выходных, поскольку в пятницу биржи КНР и Гонконга будут закрыты в связи с праздником (День драконьих лодок). С одной стороны, рынки по-прежнему опасаются дальнейшей эскалации отношений между Китаем и США во внешней торговле, а с другой - с оптимизмом оценивают вероятность смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

На этом фоне японский индекс Nikkei 225 увеличивается по итогам дня всего на 0,03%. Китайский Shanghai Composite потерял 0,8%, Shenzhen Composite - 1,6%, гонконгский Hang Seng незначительно вырос. Южнокорейский индикатор Kospi увеличился на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%, индийский индекс BSE Sensex потерял 0,3%.

В свою очередь цены на нефть слабо повышаются утром в четверг после резкого обвала в среду, вызванного скачком запасов топлива в США. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали на 0,4% - до $60,88 за баррель. На торгах в среду их цена упала на 2,16% и составляла на закрытие $60,63 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже увеличилась к этому времени на 0,3% - до $51,84 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на 3,37%, до $51,68 за баррель. С последних максимумов, зафиксированных в апреле, цены на нефть упали более чем на 20%, что говорит о наступлении "медвежьего" тренда.

Запасы нефти в США на прошлой неделе взлетели на 6,77 млн баррелей, хотя аналитики в среднем ожидали снижения на 2 млн баррелей. Резервы бензина повысились на 3,21 млн баррелей на минувшей неделе, дистиллятов - подскочили на 4,57 млн баррелей. В целом запасы нефти и нефтепродуктов в Штатах взлетели за неделю на 22 млн баррелей, что является рекордным ростом показателя за всю историю его подсчета, то есть с 1990 года. Рост запасов во многом объясняется увеличением нефтедобычи, которая на прошлой неделе выросла на 100 тыс. баррелей в сутки и составила рекордные в истории 12,4 млн б/с.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду практически не изменилась по отношению к предыдущему дню и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,692 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,964 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 июня вырос на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 104,59 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,06%, поднявшись до 603,53 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГТЛК-001Р-03" (+0,45%), "РЖД-001P-02R" (+0,37%) и "Газпром БО-22" (+0,35%), а в лидерах снижения - облигации "Уралкалий ПБО-04-Р" (-0,54%), "Газпромбанк БО-17" (-0,48%) и "Газпромбанк БО-19" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) завершил размещение дополнительного выпуска облигаций серии 001Р-78R объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на допвыпуск начался в 10:00 МСК 28 мая и закончился в 15:00 МСК 30 мая. Цена размещения составила 100,6% от номинала, доходность допвыпуска - 7,98% годовых. Номинальный объем допвыпуска установлен в размере 40 млрд рублей. В конце марта Сбербанк полностью разместил выпуск облигаций серии 001Р-78R объемом 40 млрд рублей. Сбор заявок на 2-летние облигации проходил с 25 по 28 марта. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,2% годовых. К ней приравнены ставки 2-4-го купонов.

Кроме того, Сбербанк России утвердил выпуски облигаций серий 001СУБ-01R и 002СУБ-01R общим объемом 50 млрд рублей. Бонды будут размещены по закрытой подписке. Объем обеих серий составляет 2,5 тыс. облигаций номинальной стоимостью 10 млн рублей каждая. Срок погашения выпуска 001СУБ-01R не установлен, выпуск 002СУБ-01R будет размещен на 10 лет. Потенциальными приобретателями облигаций могут выступать квалифицированные инвесторы (физические и юридические лица). Банк России в декабре 2018 года зарегистрировал две программы облигаций Сбербанка России серий 001СУБ и 002СУБ объемом по 250 млрд рублей каждая. Программа 001СУБ без установленного срока погашения, 002СУБ с установленным сроком погашения. Обе программы с возможностью погашения по усмотрению эмитента. Срок действия обеих программ - 5 лет с даты государственной регистрации.

Россельхозбанк (РСХБ) 10 июня проведет сбор заявок инвесторов на выпуск облигаций серии БО-09Р. Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Организатором размещения выступает сам РСХБ. Параметры выпуска пока не раскрываются. Облигации размещаются в рамках программы серии 001Р объемом до 500 млрд рублей, которая была зарегистрирована в июне 2016 года. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 30 лет. Сама программа рассчитана на 50 лет.

"Азбука вкуса" проведет сбор заявок инвесторов на 10-летние облигации серии БО-П01 с офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей в третьей декаде июня. Диапазон ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Облигации размещаются в рамках программы 001Р объемом 20 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. Дебютный выпуск облигаций компании на 1 млрд рублей был погашен в июле 2009 года, выпусков в обращении в настоящее время нет.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) установило ставку 9-10-го купонов облигаций серии БО-05 объемом 2 млрд рублей на уровне 9% годовых. Размещение бондов серии БО-05 на 2 млрд рублей прошло в июне 2015 года. Пятилетние бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 13,5% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставка 3-6-го купонов - 11,5% годовых, ставка 7-8 купонов - 7,25%. По бондам 14 июня предстоит оферта.