.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики
.
ГЛАВНОЕ
ВБ понизил прогноз роста мирового ВВП в 2019 году
Всемирный банк ухудшил прогноз рост мировой экономики по итогам 2019 года до 2,6% с 2,9%, ожидавшихся в январе. Для России прогноз понижен до 1,2%. При этом на 2020-2021 годы банк сохранил прогноз на уровне 1,8%
 
Перекосы в потребкредитовании могут довести до рецессии - Орешкин
Существенный рост потребительского кредитования несет основные риски вхождения российской экономики в рецессию - если ничего не предпринимать, рецессия может наступить в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на сессии по...
 
Кудрин не прогнозирует кризиса в экономике РФ в 2019 г.
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что не прогнозирует кризиса в российской экономике в 2019 году, хотя есть риски рецессии на пару кварталов. "Я экономического кризиса всё-таки не жду. Обсуждается возможность, что в каком-то...
 
Срок давности по налоговым преступлениям могут отменить
Сроки давности по налоговым преступлениям должны исчисляться с момента добровольного погашения или взыскания недоимки, говорится в проекте постановления пленума Верховного суда (ВС) РФ. Такой подход, содержащийся в документе, который будет...
 
06 июня 2019 года 09:52

Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 4 июня. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы активно выросли по итогам торгов в среду, завершив в плюсе вторую сессию подряд на ожиданиях возможного снижения ставки Федеральной резервной системы. Во вторник председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил о готовности центробанка поддержать экономический подъем в США, и его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что ЦБ открыт к снижению базовой процентной ставки, если этого потребует ситуация в экономике. В своем последнем прогнозе руководство ФРС сообщило, что в целом не ожидает изменения ставки по федеральным кредитным средствам в текущем году. Вместе с тем прогнозы трейдеров указывают на то, что рынок в целом ожидает одного снижения ставки до конца года. Об уместности смягчения денежно-кредитной политики в условиях неопределенности на мировых рынках накануне заявил глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард.

Также инвесторы следят за развитием торгового конфликта между США и Китаем. Во вторник Государственный комитет по реформам и развитию Китая (NDRC) сообщил, что внимательно изучает предложение о введении экспортного контроля для рынка редкоземельных металлов (РЗМ). Заявление регулятора подтвердило опасения инвесторов, что Китай будет использовать свои доминирующие позиции на этом рынке в качестве рычага давления на США в торговых переговорах. В свою очередь министерство торговли США пообещало принять "беспрецедентные меры" для обеспечения того, чтобы страна не оказалась отрезанной от поставок РЗМ. КНР является крупнейшим мировым поставщиком РЗМ и обеспечивает порядка 80% потребностей США в этих металлах.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в четверг, при этом китайские индикаторы падают в преддверии длинных выходных, поскольку в пятницу биржи КНР и Гонконга будут закрыты в связи с праздником (День драконьих лодок). С одной стороны, рынки по-прежнему опасаются дальнейшей эскалации отношений между Китаем и США во внешней торговле, а с другой - с оптимизмом оценивают вероятность смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

На этом фоне японский индекс Nikkei 225 увеличивается по итогам дня всего на 0,03%. Китайский Shanghai Composite потерял 0,8%, Shenzhen Composite - 1,6%, гонконгский Hang Seng незначительно вырос. Южнокорейский индикатор Kospi увеличился на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%, индийский индекс BSE Sensex потерял 0,3%.

В свою очередь цены на нефть слабо повышаются утром в четверг после резкого обвала в среду, вызванного скачком запасов топлива в США. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 МСК подорожали на 0,4% - до $60,88 за баррель. На торгах в среду их цена упала на 2,16% и составляла на закрытие $60,63 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже увеличилась к этому времени на 0,3% - до $51,84 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на 3,37%, до $51,68 за баррель. С последних максимумов, зафиксированных в апреле, цены на нефть упали более чем на 20%, что говорит о наступлении "медвежьего" тренда.

Запасы нефти в США на прошлой неделе взлетели на 6,77 млн баррелей, хотя аналитики в среднем ожидали снижения на 2 млн баррелей. Резервы бензина повысились на 3,21 млн баррелей на минувшей неделе, дистиллятов - подскочили на 4,57 млн баррелей. В целом запасы нефти и нефтепродуктов в Штатах взлетели за неделю на 22 млн баррелей, что является рекордным ростом показателя за всю историю его подсчета, то есть с 1990 года. Рост запасов во многом объясняется увеличением нефтедобычи, которая на прошлой неделе выросла на 100 тыс. баррелей в сутки и составила рекордные в истории 12,4 млн б/с.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду практически не изменилась по отношению к предыдущему дню и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,692 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,964 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 5 июня вырос на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 104,59 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,06%, поднявшись до 603,53 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГТЛК-001Р-03" (+0,45%), "РЖД-001P-02R" (+0,37%) и "Газпром БО-22" (+0,35%), а в лидерах снижения - облигации "Уралкалий ПБО-04-Р" (-0,54%), "Газпромбанк БО-17" (-0,48%) и "Газпромбанк БО-19" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) завершил размещение дополнительного выпуска облигаций серии 001Р-78R объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на допвыпуск начался в 10:00 МСК 28 мая и закончился в 15:00 МСК 30 мая. Цена размещения составила 100,6% от номинала, доходность допвыпуска - 7,98% годовых. Номинальный объем допвыпуска установлен в размере 40 млрд рублей. В конце марта Сбербанк полностью разместил выпуск облигаций серии 001Р-78R объемом 40 млрд рублей. Сбор заявок на 2-летние облигации проходил с 25 по 28 марта. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,2% годовых. К ней приравнены ставки 2-4-го купонов.

Кроме того, Сбербанк России утвердил выпуски облигаций серий 001СУБ-01R и 002СУБ-01R общим объемом 50 млрд рублей. Бонды будут размещены по закрытой подписке. Объем обеих серий составляет 2,5 тыс. облигаций номинальной стоимостью 10 млн рублей каждая. Срок погашения выпуска 001СУБ-01R не установлен, выпуск 002СУБ-01R будет размещен на 10 лет. Потенциальными приобретателями облигаций могут выступать квалифицированные инвесторы (физические и юридические лица). Банк России в декабре 2018 года зарегистрировал две программы облигаций Сбербанка России серий 001СУБ и 002СУБ объемом по 250 млрд рублей каждая. Программа 001СУБ без установленного срока погашения, 002СУБ с установленным сроком погашения. Обе программы с возможностью погашения по усмотрению эмитента. Срок действия обеих программ - 5 лет с даты государственной регистрации.

Россельхозбанк (РСХБ) 10 июня проведет сбор заявок инвесторов на выпуск облигаций серии БО-09Р. Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Организатором размещения выступает сам РСХБ. Параметры выпуска пока не раскрываются. Облигации размещаются в рамках программы серии 001Р объемом до 500 млрд рублей, которая была зарегистрирована в июне 2016 года. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 30 лет. Сама программа рассчитана на 50 лет.

"Азбука вкуса" проведет сбор заявок инвесторов на 10-летние облигации серии БО-П01 с офертой через 3 года объемом 5 млрд рублей в третьей декаде июня. Диапазон ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Облигации размещаются в рамках программы 001Р объемом 20 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. Дебютный выпуск облигаций компании на 1 млрд рублей был погашен в июле 2009 года, выпусков в обращении в настоящее время нет.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) установило ставку 9-10-го купонов облигаций серии БО-05 объемом 2 млрд рублей на уровне 9% годовых. Размещение бондов серии БО-05 на 2 млрд рублей прошло в июне 2015 года. Пятилетние бумаги имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 13,5% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставка 3-6-го купонов - 11,5% годовых, ставка 7-8 купонов - 7,25%. По бондам 14 июня предстоит оферта.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 июня 2019 года 14:48
Акции РусГидро готовы к прорыву выше - ИК "Велес Капитал"
"К середине торгового дня четверга российские фондовые индексы вышли в плюс на фоне возобновления роста ряда акций-"тяжеловесов" и улучшения внешнего фона, - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. - Индекс Мосбиржи к 13:50 мск вырос на 0,71% до 2520,88 пункта, а индекс РТС...    читать дальше
.
06 июня 2019 года 14:21
Американская статистика усиливает давление на котировки нефти - Julius Baer
Цены на нефть в среду вновь продемонстрировали снижение. Однако на этот раз драйвером негатива стали не опасения игроков, а свежие данные по сектору, отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. Согласно официальной статистике,...    читать дальше
.
06 июня 2019 года 13:52
Рубль отстаивает важные уровни - FxPro
Российская валюта растет к середине дня в четверг вслед за восстановлением спроса на доходные активы на международных рынках, констатируют аналитики FxPro. USD/RUB теряет 25 копеек по сравнению с уровнями закрытию среды, опустившись до 65,15 и вернувшись к отметкам конца прошлой недели. EUR/RUB...    читать дальше
.
06 июня 2019 года 13:38
Заседание Европейского центрального банка в последние годы чаще всего провоцирует просадку евро - ГК "ФИНАМ"
В четверг, 6 июня, единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах консолидируется у отметки 1,123 после просадки днем ранее, констатирует ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова. В среду американская валюта отжалась от 7-недельных минимумов...    читать дальше
.
06 июня 2019 года 13:06
Участники рынка ОФЗ не сомневаются в снижении ключевой ставки - Райффайзенбанк
о итогам вчерашнего аукционного дня Минфин разместил ОФЗ номинальным объемом 67,5 млрд руб. при спросе 167,2 млрд руб., при этом размещение дебютного выпуска ОФЗ 26229 произошло в полном объеме в 20 млрд руб. (почти без премии по доходности ко вторичному рынку), но с заминкой (ведомство по каким-то...    читать дальше
.
06 июня 2019 года 12:38
Объявленный объем покупок валюты в рамках бюджетного правила не окажет существенного влияния на валютный рынок - Газпромбанк
"Министерство финансов опубликовало объем покупок валюты в рамках бюджетного правила за период с 7 июня по 4 июля, на которые будут направлены дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Планируемый объем покупок вырастет до 310,3 млрд руб. с 300,0 млрд руб. ранее. На дневной основе будет куплено...    читать дальше
.
06 июня 2019 года 12:30
Торговая война – инструмент давления на ФРС? - БКС
"Краеугольным камнем" для рынков на ближайшую перспективу остается тема торгового конфликта. Основой тревог участников рынка сегодняшнего дня является постоянное изменение вектора событий в торговом противостоянии. Например, еще не прошло и недели после того, как Штаты "обрушились" с торговыми...    читать дальше
.
06 июня 2019 года 12:00
Рынок акций РФ утром растет во главе со Сбербанком на фоне стартовавшего ПМЭФ, индекс МосБиржи поднялся к 2720 пунктам
Москва. 6 июня. Рынок акций РФ утром в четверг растет на фоне корректирующейся вверх нефти и стартовавшего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ); индекс МосБиржи поднялся к 2720 пунктам, при этом локомотивом подъема выступают бумаги Сбербанка на фоне укрепления рубля.    читать дальше
.
06 июня 2019 года 11:56
Давление на рубль может вырасти из-за сезонного ухудшения сальдо текущего счёта платежного баланса - Банк "Санкт-Петербург"
"Рубль в четверг находится в лидерах роста среди валют развивающихся стран, торгуется около 65,2 руб./$, несмотря на слабую нефть. На наш взгляд, диапазон 64,5-65,5 руб./$ пока остается актуальным, но на фоне эскалации торговых войн и ухудшения внешних условий мы ожидаем, что рубль будет...    читать дальше
.
06 июня 2019 года 11:41
Негативные настроения по-прежнему доминируют на нефтяном рынке - "Нордеа Банк"
"Контракты на Brent торгуются в районе отметки $60,8/bbl, WTI - $51,8/bbl. Вчера давление на нефтяные цены оказали данные от Минэнерго США, согласно которым запасы сырой нефти в Штатах на прошлой неделе выросли почти на 7 mb, а запасы бензина увеличились на 3 mb. Кроме того, добыча нефти в Штатах,...    читать дальше
.
06 июня 2019 года 11:23
РЕСО-Лизинг-4пбо: справедливая доходность - 9,40-9,50% - БКС Глобал Маркетс
"Мы считаем справедливой доходность нового РЕСО-Лизинг-4пбо в диапазоне 9,40-9,50%. Принимая во внимание сильный кредитный профиль компании и позиции на рынке, рекомендуем участвовать в размещении", - говорится в обзоре БКС Глобал Маркетс. В четверг, 6 июня, РЕСО-Лизинг (S&P: BB) будет собирать...    читать дальше
.
06 июня 2019 года 11:11
Для восстановления котировок нефти драйверов пока не наблюдается - БКС
Нефтяные котировки в среду отправились в стремительное пике на фоне очередной порции негативной для цен статистики из США, констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. Коммерческих запасы нефти по данным Управления энергетической информации США (EIA) на прошлой неделе...    читать дальше
.
06 июня 2019 года 10:52
USD/RUB может сместиться к отметке 65,5 к концу июня - Росбанк
"Российский рубль продолжает умело игнорировать падение цен на нефть, торгуясь в узком диапазоне 65-65,4 против доллара на протяжении двух последних сессий. В моменте абсорбирование валюты бюджетным правилом Минфина не нарушает диапазонного режима торговли рубля. В среду Минфин объявил, что объем...    читать дальше
.
06 июня 2019 года 10:37
В четверг ожидаем сохранения покупок евробондов ЕМ - Промсвязьбанк
"На улучшении внешнего фона доходности суверенных евробондов ЕМ вчера продолжили догонять UST, которые перешли к консолидации (доходность 10-летки выросла на 1 б.п. – до 2,13% годовых.). В результате доходность российского 10-летнего "бенчмарка" снизилась в среду на 4 б.п. – до 4,13% годовых,...    читать дальше
.
06 июня 2019 года 10:23
Нефть остается весьма уязвимой к конъюнктуре - Промсвязьбанк
"Фьючерс на нефть Brent опускался в среду до минимальных уровней с января (ниже 60 долл./барр.). Данные от Минэнерго США вышли разочаровывающими вслед за API, показав рост всех запасов (сырой нефти на 6,8 млн барр., бензинов - на 3,2 млн барр., дистиллятов - на 4,6 млн барр.) несмотря на...    читать дальше
.
Страница 1 из 12
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.