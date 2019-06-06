Азиатские рынки акций меняются слабо

Американские фондовые индексы активно выросли по итогам торгов в среду. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в четверг. Цены на нефть слабо повышаются утром в четверг.

Американские фондовые индексы активно выросли по итогам торгов в среду, завершив в "плюсе" вторую сессию подряд на ожиданиях возможного снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС).

Во вторник председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил о готовности Центробанка поддержать экономический подъем в США, и его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что ЦБ открыт к снижению базовой процентной ставки, если этого потребует ситуация в экономике.

В своем последнем прогнозе руководство ФРС сообщило, что в целом не ожидает изменения ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в текущем году. Вместе с тем прогнозы трейдеров указывают на то, что рынок в целом ожидает одного снижения ставки до конца года. Об уместности смягчения денежно-кредитной политики в условиях неопределенности на мировых рынках накануне заявил глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард.

Тем временем из отчета отраслевой организации ADP Employer стало известно, что число рабочих мест в США в мае увеличилось всего на 27 тыс. Показатель оказался существенно хуже среднего прогноза аналитиков, составлявшего 185 тыс. Слабые статданные с рынка труда также были восприняты как аргумент в пользу снижения ставки.

Официальные данные министерства труда будут обнародованы в пятницу, и эксперты ожидают, что они укажут на рост рабочих мест в Соединенных Штатах в прошлом месяце на 180 тыс. после повышения на 263 тыс. в апреле.

Также инвесторы следят за развитием торгового конфликта между США и Китаем. Во вторник Государственный комитет по реформам и развитию Китая (NDRC) сообщил, что внимательно изучает предложение о введении экспортного контроля для рынка редкоземельных металлов (РЗМ). Заявление регулятора подтвердило опасения инвесторов, что Китай будет использовать свои доминирующие позиции на этом рынке в качестве рычага давления на США в торговых переговорах.

В свою очередь министерство торговли США пообещало принять "беспрецедентные меры" для обеспечения того, чтобы страна не оказалась отрезанной от поставок РЗМ.

КНР является крупнейшим мировым поставщиком РЗМ и обеспечивает порядка 80% потребностей США в этих металлах. В число крупнейших потребителей РЗМ входят американские промышленные компании, занимающиеся разработкой инновационных технологий, в том числе электромобилей, ветрогенераторов и военного оборудования.

Акции Apple подорожали на 1,6% после снижения на 11% в последний месяц на слухах о том, что американские регуляторы планируют проверить компанию на предмет нарушения антимонопольного законодательства.

В интервью CBS гендиректор Apple Тим Кук заявил, что его компания не является монополией, отметив также, что он не ожидает введения запрета на продажу продукции Apple в Китае.

Стоимость бумаг страховой компании UnitedHealth выросла на 0,8% на сообщении о повышении квартальных дивидендов на 20%, до $1,08 на акцию.

Капитализация сети магазинов видеоигр GameStop Corp. рухнула на 35%. Компания отчиталась о падении прибыли более чем в четыре раза в первом квартале, до $6,8 млн, на фоне сокращения выручки на 13%, до $1,55 млрд. Также компания объявила о прекращении выплат дивидендов.

Котировки акций Salesforce, предоставляющей облачные услуги, поднялись на 5,1% благодаря сильной квартальной отчетности. Скорректированная прибыль компании подскочила на 25% за минувший квартал, хотя аналитики ожидали снижения показателя.

Цена бумаг Ford Motor Co. снизилась на 1,4% на новости, что антимонопольный регулятор Китая оштрафовал Changan Ford Automobile Co., совместное предприятие Ford и китайской Changan Automobile, на 162,8 млн китайских юаней ($23,6 млн) за заключение незаконных соглашений с целью установления минимальных цен на автомобили в Чунцине.

Рыночная стоимость производителя продуктов питания Campbell Soup взлетела на 10% благодаря сильной отчетности. Компания сообщила о получении прибыли в минувшем финквартале в размере $84 млн против убытка в $393 млн за аналогичный квартал предыдущего фингода, а также о повышении выручки с $1,88 млрд до $2,18 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average 5 июня увеличился на 207,39 пункта (0,82%) и составил 25539,57 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 22,88 пункта (0,82%) - до 2826,15 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 48,36 пункта (0,64%) и составил 7575,48 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в четверг, при этом китайские индикаторы падают в преддверии длинных выходных, поскольку в пятницу биржи КНР и Гонконга будут закрыты в связи с праздником (День драконьих лодок).

Японский индекс Nikkei 225 увеличивается на 0,25%, более широкий Topix опускается менее чем на 0,1%.

Китайский Shanghai Composite потерял 0,8%, Shenzhen Composite - 1,6%, гонконгский Hang Seng незначительно вырос.

Южнокорейский индикатор Kospi увеличился на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,4%, индийский индекс BSE Sensex потерял 0,3%.

С одной стороны, рынок по-прежнему опасается дальнейшей эскалации отношений между Китаем и США во внешней торговле, а с другой - с оптимизмом оценивает вероятность смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Как сообщалось, председатель Федрезерва Джером Пауэлл ранее заявил о готовности центробанка поддержать экономический подъем в США, и его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что ЦБ открыт к снижению базовой процентной ставки, если этого потребует ситуация в экономике. Об уместности смягчения денежно-кредитной политики в условиях неопределенности на мировых рынках заявил глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард.

Накануне организация ADP Employer сообщила о росте числа рабочих мест в США в мае всего на 27 тыс., минимальными темпами с 2010 года, что также может стать аргументом в пользу снижения ставки.

В обнародованном в среду отчете Beige Book отмечается, что темпы роста экономической активности в США в период с апреля по середину мая ускорились до сдержанных (modest). При этом отчет отражает данные, полученные до 24 мая, и после этого ситуация могла ухудшиться из-за усиления торговых противоречий между США и Китаем.

Бумаги японского оператора связи SoftBank дорожают в ходе торгов в четверг на 3,6%, ИТ-компании Rakuten - на 4,3%, компании Fast Retailing, владельца сети магазинов Uniqlo - на 2,9%.

Тем временем цена акций автопроизводителя Nissan упала на 1,7% на новости, что Fiat Chrysler отозвал свое предложение о слиянии с Renault, партнером Nissan по альянсу.

Капитализация гонконгских девелоперов Hang Lung Properties и New World Development увеличилась на 1,4% и 0,5% соответственно.

Котировки ценных бумаг китайской нефтедобывающей компании CNOOC упали на 2,75% на фоне обвала цен на нефть, вызванного рекордным скачком запасов нефти и продуктов нефтепереработки в США на прошлой неделе.

Стоимость бумаг тайваньского производителя полупроводников Taiwan Semiconductor снижается на 1,3%, китайского производителя компонентов для мобильных устройств Sunny Optical - на 1,75%.

Цены на нефть слабо повышаются утром в четверг после резкого обвала в среду, вызванного скачком запасов топлива в США.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:14 МСК подорожали на $0,18 (0,3%) - до $60,81 за баррель. На торгах в среду их цена упала на $1,34 (2,16%) и составляла на закрытие $60,63 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,13 (0,25%) - до $52,81 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на $1,8 (3,37%), до $52,68 за баррель.

С последних максимумов, зафиксированных в апреле, цены на нефть упали более чем на 20%, что говорит о наступлении "медвежьего" тренда.

Как сообщалось, запасы нефти в США на прошлой неделе взлетели на 6,77 млн баррелей, хотя аналитики в среднем ожидали снижения на 2 млн баррелей. Резервы бензина повысились на 3,21 млн баррелей на минувшей неделе, дистиллятов - подскочили на 4,57 млн баррелей.

В целом запасы нефти и нефтепродуктов в Штатах взлетели за неделю на 22 млн баррелей, что является рекордным ростом показателя за всю историю его подсчета, то есть с 1990 года, пишет агентство Bloomberg.

Рост запасов во многом объясняется увеличением нефтедобычи, которая на прошлой неделе выросла на 100 тыс. баррелей в сутки и составила рекордные в истории 12,4 млн б/с.

"Высокий уровень запасов пугает рынки, - говорит экономист Overseas-Chinese Banking Corp. Хауи Ли. - Также инвесторы поняли, что падение спроса будет сильнее, чем они ожидали, поскольку, как мы видим, США не собираются останавливаться и готовы начинать торговую войну с любой страной".

Аналитики Morgan Stanley ухудшили свои прогнозы для марок Brent и WTI на второй квартал. Теперь эксперты полагают, что средняя цена североморской марки в апреле-июне составит $65 за баррель, а не $75, как сообщалось ранее, тогда как североамериканская нефть будет стоить $57, а не $67 за баррель.