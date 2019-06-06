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06 июня 2019 года 12:30
Торговая война – инструмент давления на ФРС? - БКС
"Краеугольным камнем" для рынков на ближайшую перспективу остается тема торгового конфликта. Основой тревог участников рынка сегодняшнего дня является постоянное изменение вектора событий в торговом противостоянии. Например, еще не прошло и недели после того, как Штаты "обрушились" с торговыми ограничениями на Мексику. Но уже сегодня мы видим, хотя и слабые, но все же предпосылки для очередного раунда американо-мексиканских переговоров. Аналогичное поведение рынки наблюдают и со стороны Китая - ультимативная жесткость в виде заявлений о готовности к переговорам только на абсолютно равных условиях с США периодически сменяется "уравновешиванием" своей риторики, сигнализируя рынка о том, что Поднебесная принимает необходимость переговоров со Штатами", - отмечает руководитель направления внешних коммуникаций ФГ БКС Сергей Нагорный. Такой высокий уровень изменчивости в тональностях заявлений представителей крупнейших экономик мира приводит к необходимости поиска наиболее вероятного сценария развития событий в данной плоскости. "На этой неделе, по нашему мнению, рынки могли получить сигнал, позволяющий сделать некоторые предложения о развитии торгового конфликта в летний период. Так, на неделе представители ФРС, включая председателя Федрезерва, сделали несколько заявлений, указывающих на наличие предпосылок для смягчения политики регулятора. Во-первых, монетарные власти все более явно указывают на риски для американской экономики, формируемые торговым конфликтом. Во-вторых, вероятно, можно говорить о некотором изменении взглядов ФРС на экономику США в целом, рост которой теперь не кажется столь "здоровым", а также вновь звучит тезис наличия рисков "инфляционной ловушки". Полагаем, что сейчас ФРС весьма близка к повторению своего поведения в конце 2018-начале 2019 года, когда вектор американской монетарной политики резко изменился от жёсткости к мягкости. Более того, считаем, что еще один разворот ФРС от позиции "проявим терпимость в отношении уровня ставок", которой регулятор придерживался до недавнего времени, к позиции "мы видим необходимость снижения ставок" может являться одной из основных целей торговой политики Трампа. В данном случае речь идет о том, что генерация торговых рисков для мировой экономики и в том числе для экономики Штатов может иметь вид инструмента "продавливания" монетарных властей США к возвращению монетарного стимулирования рынков. На наш взгляд, за последний год стало достаточно очевидно насколько хрупкой может быть рыночная конъюнктура в отсутствии действия монетарных стимулов ФРС и ЕЦБ. Поддержка рынка для Трампа имеет вид необходимого условия для успешного выдвижения своей кандидатуры на второй срок. Резюмируя вышеизложенное, мы видим определённую вероятность того, что торговая напряжённость может остановить свой рост и даже перейти к деэскалации в тот момент, когда ФРС продемонстрирует реальную готовность к снижению ставок. На данный момент рынок уже "закладывает" два снижения ставки ФРС до конца этого года (вероятность первого снижения на июльском заседании оценивается участниками рынка более чем в 60%) и видит определённую вероятность реализации еще двух шагов по снижению ставки в 12-месячной перспективе. Заметим, что на данный момент мы считаем данные ожидания по столь существенному снижению ставок в США необоснованными и полагаем, что они формируется страхами участников рынка. Тем не менее, мы не исключаем, что в летней перспективе американский монетарный регулятор все же продемонстрирует свою готовность к снижению ставки в этом году. В результате для рублевых активов, которые сохраняют устойчивость к текущим рыночным коллизиям, ослабление рисков торговых войн в случае развития событий по приведённому выше сценарию может сформировать потенциал для роста", - указывает специалист БКС.
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