Негативные настроения по-прежнему доминируют на нефтяном рынке - "Нордеа Банк"

"Контракты на Brent торгуются в районе отметки $60,8/bbl, WTI - $51,8/bbl. Вчера давление на нефтяные цены оказали данные от Минэнерго США, согласно которым запасы сырой нефти в Штатах на прошлой неделе выросли почти на 7 mb, а запасы бензина увеличились на 3 mb. Кроме того, добыча нефти в Штатах, по данным Минэнерго, обновила исторические максимумы и достигла 12,4 mbd. На этом фоне цены на нефть снижались до отметки $59,6/bbl (Brent) впервые с января текущего года. Таким образом, негативные настроения по-прежнему доминируют на нефтяном рынке. Отметим, что вчера появилась информация о том, что 10 июня министр энергетики Саудовской Аравии Аль-Фалих встретится с министром энергетики РФ А. Новаком в Москве. По результатам этой встречи возможны заявления о том, как стороны оценивают необходимость продления действующей сделки по сокращению нефтедобычи до конца текущего года. Напомним, что министерская встреча ОПЕК+, на которой будет приниматься решение по дальнейшей судьбе сделки, запланирована на конец июня", - отмечают в "Нордеа Банке".