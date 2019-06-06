Для восстановления котировок нефти драйверов пока не наблюдается - БКС

Нефтяные котировки в среду отправились в стремительное пике на фоне очередной порции негативной для цен статистики из США, констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. Коммерческих запасы нефти по данным Управления энергетической информации США (EIA) на прошлой неделе выросли на 6,8 млн баррелей против ожидаемого аналитиками снижения на 849000 баррелей. Всего запасы в США составили 483,3 млн баррелей, обновив максимум этого года и достигнув самого высокого уровня с июля 2017 г.

Экспорт сырой нефти снизился за неделю на 19 000 б/с - до 3,3 млн б/с. Объем импорта подскочил на 1,07 млн б/с - до уровня 7,93 млн б/с. Товарные запасы бензина, по данным EIA, выросли на 3,2 млн баррелей (прогноз +630000), коммерческие запасы дистиллятов выросли на 4,6 млн баррелей (прогноз +499000). Загрузка НПЗ выросла с 91,2% до 91,8%. Добыча нефти за прошлую неделю обновила максимум на отметке 12,4 млн б/с.

Рост запасов нефти обусловлен рекордными уровнями добычи, скачком импорта и снижением активности нефтепереработчиков. В начале традиционно высокого сезона по спросу на топливо уровень запасов на ключевые товарные категории находится выше 5-летних средних уровней, даже несмотря на сокращение добычи странами ОПЕК+ и падением поставок из Ирана и Венесуэлы.

Такие данные усиливают опасения серьезного замедления спроса на рынке, что может быть одной из граней спада мировой экономики. Торговые войны, продолжившиеся в мае с новой силой, могут оказать еще большее негативное воздействие. Международное рейтинговое агентство Fitch на этой неделе существенно понизило прогнозные цены на нефть в 2019-2020 гг. По новым прогнозам, средняя цена на Brent в 2019 г. составит $70 против ожидаемых ранее $73 за баррель, а в 2020 г. - $76 против $80.

"Фьючерсы на Brent с утра торгуются в районе $60,8 за баррель. Снизу опорой для котировок выступает зона поддержки $59-60. Тем не менее, сентимент на рынке складывается очень пессимистичный и для восстановления котировок пока драйверов не наблюдается, - отмечает специалист "БКС Брокер". - Основная поддержка может прийти со стороны участников ОПЕК+, если они придут к консенсусу по вопросу продления сокращения добычи на второе полугодие 2019 г."