Нефть остается весьма уязвимой к конъюнктуре - Промсвязьбанк

"Фьючерс на нефть Brent опускался в среду до минимальных уровней с января (ниже 60 долл./барр.). Данные от Минэнерго США вышли разочаровывающими вслед за API, показав рост всех запасов (сырой нефти на 6,8 млн барр., бензинов - на 3,2 млн барр., дистиллятов - на 4,6 млн барр.) несмотря на автомобильный сезон, а также рост добычи уже до 12,4 млн барр./день. Несколько сгладили негатив данные о восстановлении загрузки НПЗ до 91,8%, что однако ниже традиционной для этого сезона загрузки в 94%. Чистый импорт вырос на 1,1 млн барр./день, что и объясняет рост в запасах. Несмотря на то, что нефти удалось в итоге вернуться выше 60 долл./барр., она остается весьма уязвимой к конъюнктуре. Для стабилизации ситуации необходимы как минимум поддерживающие комментарии от ОПЕК+. На ближайшее время рассчитываем на удержание нефти в коридоре 60-62 долл./барр." - отмечает специалист Промсвязьбанка Екатерина Крылова.