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Главная / Мнения аналитиков / В первой половине дня на рынке акций РФ наиболее вероятна нейтральная динамика - ИК "Велес Капитал"
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06 июня 2019 года 10:09
В первой половине дня на рынке акций РФ наиболее вероятна нейтральная динамика - ИК "Велес Капитал"
"Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от восстановления нефтяных цен, но веским драйвером восходящего движения данный фактор назвать сложно. В первой половине дня на рынке РФ наиболее вероятна нейтральная динамика, а опасность для "быков" представляет закрепление индексов ниже ближайших психологически важных отметок, которая будет свидетельствовать о высоких шансах развития нисходящей коррекции", - считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.
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06 июня 2019 года 14:48
"К середине торгового дня четверга российские фондовые индексы вышли в плюс на фоне возобновления роста ряда акций-"тяжеловесов" и улучшения внешнего фона, - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. - Индекс Мосбиржи к 13:50 мск вырос на 0,71% до 2520,88 пункта, а индекс РТС... читать дальше
.06 июня 2019 года 14:21
Цены на нефть в среду вновь продемонстрировали снижение. Однако на этот раз драйвером негатива стали не опасения игроков, а свежие данные по сектору, отмечает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. Согласно официальной статистике,... читать дальше
.06 июня 2019 года 13:52
Российская валюта растет к середине дня в четверг вслед за восстановлением спроса на доходные активы на международных рынках, констатируют аналитики FxPro. USD/RUB теряет 25 копеек по сравнению с уровнями закрытию среды, опустившись до 65,15 и вернувшись к отметкам конца прошлой недели. EUR/RUB... читать дальше
.06 июня 2019 года 13:38
Заседание Европейского центрального банка в последние годы чаще всего провоцирует просадку евро - ГК "ФИНАМ"
В четверг, 6 июня, единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах консолидируется у отметки 1,123 после просадки днем ранее, констатирует ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова. В среду американская валюта отжалась от 7-недельных минимумов... читать дальше
.06 июня 2019 года 13:06
о итогам вчерашнего аукционного дня Минфин разместил ОФЗ номинальным объемом 67,5 млрд руб. при спросе 167,2 млрд руб., при этом размещение дебютного выпуска ОФЗ 26229 произошло в полном объеме в 20 млрд руб. (почти без премии по доходности ко вторичному рынку), но с заминкой (ведомство по каким-то... читать дальше
.06 июня 2019 года 12:38
Объявленный объем покупок валюты в рамках бюджетного правила не окажет существенного влияния на валютный рынок - Газпромбанк
"Министерство финансов опубликовало объем покупок валюты в рамках бюджетного правила за период с 7 июня по 4 июля, на которые будут направлены дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Планируемый объем покупок вырастет до 310,3 млрд руб. с 300,0 млрд руб. ранее. На дневной основе будет куплено... читать дальше
.06 июня 2019 года 12:30
"Краеугольным камнем" для рынков на ближайшую перспективу остается тема торгового конфликта. Основой тревог участников рынка сегодняшнего дня является постоянное изменение вектора событий в торговом противостоянии. Например, еще не прошло и недели после того, как Штаты "обрушились" с торговыми... читать дальше
.06 июня 2019 года 12:00
Рынок акций РФ утром растет во главе со Сбербанком на фоне стартовавшего ПМЭФ, индекс МосБиржи поднялся к 2720 пунктам
Москва. 6 июня. Рынок акций РФ утром в четверг растет на фоне корректирующейся вверх нефти и стартовавшего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ); индекс МосБиржи поднялся к 2720 пунктам, при этом локомотивом подъема выступают бумаги Сбербанка на фоне укрепления рубля. читать дальше
.06 июня 2019 года 11:56
Давление на рубль может вырасти из-за сезонного ухудшения сальдо текущего счёта платежного баланса - Банк "Санкт-Петербург"
"Рубль в четверг находится в лидерах роста среди валют развивающихся стран, торгуется около 65,2 руб./$, несмотря на слабую нефть. На наш взгляд, диапазон 64,5-65,5 руб./$ пока остается актуальным, но на фоне эскалации торговых войн и ухудшения внешних условий мы ожидаем, что рубль будет... читать дальше
.06 июня 2019 года 11:41
"Контракты на Brent торгуются в районе отметки $60,8/bbl, WTI - $51,8/bbl. Вчера давление на нефтяные цены оказали данные от Минэнерго США, согласно которым запасы сырой нефти в Штатах на прошлой неделе выросли почти на 7 mb, а запасы бензина увеличились на 3 mb. Кроме того, добыча нефти в Штатах,... читать дальше
.06 июня 2019 года 11:23
"Мы считаем справедливой доходность нового РЕСО-Лизинг-4пбо в диапазоне 9,40-9,50%. Принимая во внимание сильный кредитный профиль компании и позиции на рынке, рекомендуем участвовать в размещении", - говорится в обзоре БКС Глобал Маркетс. В четверг, 6 июня, РЕСО-Лизинг (S&P: BB) будет собирать... читать дальше
.06 июня 2019 года 11:11
Нефтяные котировки в среду отправились в стремительное пике на фоне очередной порции негативной для цен статистики из США, констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. Коммерческих запасы нефти по данным Управления энергетической информации США (EIA) на прошлой неделе... читать дальше
.06 июня 2019 года 10:52
"Российский рубль продолжает умело игнорировать падение цен на нефть, торгуясь в узком диапазоне 65-65,4 против доллара на протяжении двух последних сессий. В моменте абсорбирование валюты бюджетным правилом Минфина не нарушает диапазонного режима торговли рубля. В среду Минфин объявил, что объем... читать дальше
.06 июня 2019 года 10:37
"На улучшении внешнего фона доходности суверенных евробондов ЕМ вчера продолжили догонять UST, которые перешли к консолидации (доходность 10-летки выросла на 1 б.п. – до 2,13% годовых.). В результате доходность российского 10-летнего "бенчмарка" снизилась в среду на 4 б.п. – до 4,13% годовых,... читать дальше
.06 июня 2019 года 10:23
"Фьючерс на нефть Brent опускался в среду до минимальных уровней с января (ниже 60 долл./барр.). Данные от Минэнерго США вышли разочаровывающими вслед за API, показав рост всех запасов (сырой нефти на 6,8 млн барр., бензинов - на 3,2 млн барр., дистиллятов - на 4,6 млн барр.) несмотря на... читать дальше
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