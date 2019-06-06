Фундаментальная крепость рубля сохраняется - "Открытие Брокер"

"Отечественная валюта провела среду в попытках укрепления. Лишь к вечеру дешевеющая нефть смогла сломить сопротивление рублёвых "быков". В остальном интерес к рублю стоит связывать с аукционами ОФЗ. На первом аукционе инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26227 с погашением 17 июля 2024 года. Удалось реализовать бумаги на 47,487 млрд рублей по номиналу при спросе 112,513 млрд рублей и средневзвешенной доходности 7,64%. Начало второго аукциона было отложено, но прошёл он также весьма неплохо. Удалось реализовать ОФЗ-ПД выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года в объёме 20 млрд рублей по номиналу при спросе 54,7 млрд рублей и средневзвешенной доходности 7,73%. Стоит отметить, что ведомство уже выполнило планы заимствования на I-II кварталы и не торопится предоставлять существенную премию. Макроэкономические данные дня оказались не столь позитивными, как спрос на облигации. Индекс деловой активности в сфере услуг РФ снизился в мае до 52,0 п. с 52,6 п. в апреле. Росстат оценил годовые темпы роста ВВП РФ в I квартале на уровне 0,5% после повышения на 2,7% в IV квартале. Всемирный банк снизил прогноз роста ВВП РФ до 1,2% в текущем году по сравнению с 1,5% в декабрьской оценке. Тем не менее, фундаментальная крепость рубля сохраняется. Тем более, что привлекательность отечественных ОФЗ будет возрастать, если ФРС пойдёт на смягчение денежной политики", - отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.