Ожидаем открытия индекса МосБиржи вблизи отметки 2700 пунктов - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным отклонением в пределах 0,1-0,3%, вблизи отметки 2700 пунктов. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2690, 2680 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2720, 2730 пунктов. После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может продолжить свое вчерашнее "боковое" движение. Этому способствует в целом нейтральное состояние внешнего фона, сложившееся в четверг утром. Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Среди многочисленных иностранных статистических показателей стоит обратить внимание на публикацию еженедельных данных по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице в США (15:30 мск)", - указывает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.