Поводов для пробития 65,5 рубля за доллар пока не видим - Алор Брокер

"Рубль вчера так и не решился уйти под отметку 65 за доллар во многом из-за рухнувшей нефти. Однако сегодня на фоне попыток восстановления нефтяных котировок и ослабления доллара к мировым валютам рубль может повторить попытку закрепиться ниже этой отметки. В таком случае следующим сопротивлением росту российской валюты станет уровень 64,7, а дальше - 64,1 за доллар, где проходит нижняя граница "бокового" канала. Поводов для пробития верхней границы "боковика", а это 65,5 руб. за доллар, мы пока не видим", - предполагает ведущий аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.