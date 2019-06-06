ПМЭФ и отскакивающая нефть поддержат российские акции - Алор Брокер

"Российский рынок акций в среду торговался вновь хуже остальных рынков, хотя все-таки смог удержать отметку 2700 пунктов по индексу МосБиржи. На первый взгляд, снижение последних двух дней на фоне роста мировых площадок пока еще вписывается в рамки коррекции после аномально сильного предыдущего роста. С другой стороны, похоже, что приток новых денег на рынок, и обеспечивший недавний подъем, завершился. Без свежих инвестиций индексу МосБиржи новые вершины не взять. Наиболее интересно развивались события на рынке нефти. Минэнерго США сообщило о росте запасов на 6,8 млн баррелей, в то время как рынок ждал снижения показателя на 850 тыс. баррелей. При этом добыча нефти в Штатах выросла до рекордных 12,4 млн баррелей в день. Это тут же прервало попытки нефти восстановиться после сильного падения от уровня 70 долларов за баррель. Котировки нефти вчера вечером даже "прокололи" отметку 60 долларов за баррель, но оттуда начались мощные покупки. С другой стороны, последние два дня мы не видим масштабных распродаж нефтяных контрактов во время американской сессии. Именно это стало основной причиной падения котировок ранее. Все говорит в пользу того, что нефть имеет хороший шанс на отскок в район 64 долларов, если на рынок не придет новый негатив. Можно ожидать и словесных интервенций в поддержку нефти со стороны представителей ведущих нефтяных держав. Сегодня с утра котировки "черного золота" растут примерно на 0,3%. Это может стать небольшой поддержкой на открытии российского рынка, которое пройдет в районе закрытия среды. Американские фьючерсы пока торгуются около нуля. В четверг особых поводов для сильных движений нет, но отдельные бумаги могут отыгрывать новости с Петербургского международного экономического форума, где присутствует огромная делегация из Китая", - комментирует ситуацию аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

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