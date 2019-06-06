Возможна консолидация немногим выше 1300 пунктов по индексу РТС - ИФ "Олма"

"В краткосрочной перспективе возможна консолидация немногим выше 1300 пунктов по индексу РТС. В то время как опасения, связанные с негативным влиянием "торговых войн", немного утихли, динамика цен на золото косвенно указывает на сохранение спроса на "защитные активы" (за прошедшую неделю золото с фиксингом в Лондоне подорожало примерно на 4% в долларовом выражении). Сегодня трейдеры на мировых рынках ожидают решения ЕЦБ по процентной ставке (14:45 мск) и пресс-конференции М. Драги (начало в 15:30 мск), который может дать ориентиры по планам в отношении мер монетарного стимулирования экономики. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация по паре доллар-рубль в преддверии пресс-конференции ЕЦБ", - считает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.