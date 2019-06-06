Явных внутренних драйверов для роста волатильности в рубле по-прежнему не видим - Промсвязьбанк

"Последние два торговых дня пара доллар/рубль консолидируется в диапазоне 65-65,40. Явных внутренних драйверов для роста волатильности в рубле мы по-прежнему не видим, а внешние условия пока складываются скорее нейтральными. Основная группа валют развивающихся стран не демонстрирует направленного движения - MSCI Emerging market currency index на фоне общей слабости доллара в начале недели пытался продемонстрировать импульс к росту, но пока принципиальным образом ситуация не меняется. Из внутренних историй отметим, что Минфин РФ опубликовал информационное сообщение, в котором обозначил объем покупок иностранной валюты на ближайший месяц - в период с 7 июня по 4 июля ЦБ РФ по поручению Минфина приобретет валюты на 310,3 млрд руб., соответственно, с учетом отложенных покупок Банка России ежедневный объем операций будет составлять около 19,1 млрд руб. Вполне возможно, что уже в июне объем покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила может превысить приток валюты в стране по счету текущих операций. Эффект позитивной сезонности текущего счета для рубля исчерпал себя. В базовом сценарии в паре доллар/рубль ориентируемся на консолидацию вблизи отметок 65-65,50", - комментирует ситуацию главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.