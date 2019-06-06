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06 июня 2019 года 09:00
Более половины CFO ожидают рецессию в России в ближайшие 18 месяцев - опрос
Больше половины финансовых директоров ожидают рецессии в России в ближайшие 18 месяцев (58%), и почти половина представителей бизнеса (49%) прогнозирует экономический спад в Евросоюзе (ЕС), говорится в исследовании "Опрос финансовых директоров ведущих компаний в России", проведенном компанией "Делойт" в конце февраля - начале марта 2019 года. Замедление экономики США прогнозируют меньше всего опрошенных - 26%. В то же время в исследовании отмечается, что оценки относительно ожидания рецессии в ЕС в ближайшие 18 месяцев самые неоднозначные (разница 9 процентных пунктов). При этом замедление экономики в ЕС больше всего ожидают финансовые директора компаний финансового сектора РФ (на 11 процентных пунктов выше среднего показателя). Ожидания рецессии в России и США, по данным опроса, преобладают среди финансовых директоров компаний производственного сектора (на 11 процентных пунктов выше среднего показателя). Однако 80% российских компаний, сотрудничающих с иностранными, не ожидают рецессии в США в ближайшие 18 месяцев. "Самыми популярными предпринятыми мерами для обеспечения устойчивости в условиях потенциального замедления мировой экономики в ближайшие 18 месяцев стали действия, напрямую связанные с клиентами: расширение клиентской базы (56%), укрепление текущей клиентской базы (46%) и повышенное внимание к наиболее высокомаржинальным клиентам (42%). Самыми популярными планируемыми мерами для обеспечения устойчивости стали увеличение использования высоких технологий (46%) и повышенное внимание к маркетинговой стратегии (38%)", - говорится в отчете. При этом в нем сообщается, что небольшие компании с годовой выручкой менее 2 млрд рублей и численностью сотрудников менее 100 человек для обеспечения устойчивости в условиях потенциального замедления мировой экономики чаще остальных предпринимали такую меру, как передача некоторых функций на аутсорсинг. При этом данные компании чаще остальных планируют ликвидацию/упразднение/продажу неэффективных активов/подразделений. "Чем меньше компания по выручке и численности сотрудников, тем чаще она готова к принятию данных мер", - подчеркивается в исследовании. Данные опроса позволили получить консенсус-прогноз курса рубля к доллару на осень 2019 года - 69 руб./$1 и рубля к евро - 78 руб./1 евро (ожидают ослабление курса соответствующих валют 62% и 60% экспертов). БЕЗ ПЕРЕМЕН Между тем более половины опрошенных (51%) не ожидают существенных изменений в текущем положении компаний в ближайшие полгода. "Однако данные настроения сформированы на фоне высокой доли пессимистов во втором полугодии 2018 года, что не позволяет сделать вывод о резком улучшении финансового климата", - отмечается в исследовании. Наиболее оптимистичные оценки дают компании, работающие в сфере телекоммуникаций, медиа и технологий (ТМТ), а также ритейлеры: около 50% положительно настроенных компаний в каждом секторе. Наименьшим оптимизмом характеризуется транспортная отрасль (73% компаний не ожидают положительных изменений). При этом чем больше выручка у компании, тем менее позитивные и более умеренные оценки они дают: только 22% компаний с выручкой более 50 млрд рублей говорят о перспективах дальнейшего развития с оптимизмом, тогда как среди компаний с выручкой менее 2 млрд рублей 41% представителей являются оптимистами, когда речь идет о финансовых перспективах. Количество компаний-пессимистов примерно одинаковое (11-12%), исключением являются компании с выручкой от 2 млрд рублей до 10 млрд рублей (20% пессимистов). Компании с численностью сотрудников до 100 человек являются самыми пессимистично настроенными - почти каждый третий финансовый директор такой компании (29%) оценивает финансовые перспективы "не оптимистично" и "скорее не оптимистично". РАБОТА И ЗАРПЛАТА Почти половина респондентов (49%) не ожидают существенных изменений в численности сотрудников своих компаний. В то же время доля тех, кто ожидает сокращения численности, увеличилась по сравнению с оценками во второй половине 2018 года на 6 процентных пунктов - до 27%, а доля опрошенных с противоположной точкой зрения выросла всего на 1 процентный пункт - до 24%. Ожидания роста численности сотрудников, по итогам опроса, преобладали в компаниях потребительского сектора и организациях, готовых к рискам. Более того, в непубличных компаниях прогноз увеличения численности сотрудников встречался в три раза чаще в публичных компаниях. В транспортном секторе, в секторе медико-биологических наук и здравоохранения ожидания уменьшения численности сотрудников высказывались примерно в 40% случаев. Как показал опрос, две трети финансовых директоров (66%) ожидают роста заработной платы (в среднем до 5%). При этом ни один из респондентов не ожидает снижения фонда оплаты труда. Чаще всего рост заработной платы прогнозировали компании с численностью сотрудников более 2500 человек и компании, не готовые к рискам. О РИСКАХ ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ Уровень неопределенности среди опрошенных CFO за полгода упал, вернувшись приблизительно на уровень прошлого года. Как отмечается в исследовании, это первое снижение уровня неопределенности за последние два года, вслед за которым повысился уровень готовности к рискам при принятии стратегических решений. Почти каждый третий из опрошенных финансовых директоров говорит о готовности к принятию рискованных решений (32%). Между тем больше всего представителей крупного бизнеса по-прежнему беспокоит риск снижения внутреннего спроса. "Это, несомненно, связано с последними событиями, такими как поднятие ставки НДС, повышение пенсионного возраста, торговое эмбарго, и тенденциями, например, снижением дохода потребителей, наблюдаемым несколько лет подряд", - говорится в исследовании. На втором месте основных рисков находится стагнация российской экономики, которая больше всего волнует представителей крупных компаний с выручкой более 25 млрд рублей и численностью сотрудников более 2500 человек (около 70%). Третью позицию занимает риск ослабления курса рубля. Больше всего курс российской нацвалюты беспокоит представителей компаний с выручкой от 2 млрд рублей до 10 млрд рублей (60%) и численностью сотрудников от 500 до 2500 человек (53%). Как показал опрос, третий год подряд самой актуальной практикой управления рисками остается финансирование/кредитование в рублях - ее используют в 54% компаний. Среди опрошенных финансовых директоров 93% участвуют в обеспечении непрерывности бизнеса и восстановлении деятельности. Между тем почти половина финансовых подразделений (42%) не имеет плана по обеспечению непрерывности бизнеса и восстановлению деятельности важных процессов. Склонные к риску компании имеют план по обеспечению непрерывности бизнеса и восстановлению деятельности важных процессов на 10% чаще, чем организации, не готовые к риску. Ключевой стратегией для финансовых директоров является развитие бизнеса за счет естественного роста (66%). Эта стратегия занимала третье место в прошлом году. Также компании готовы выводить на рынок новые продукты и услуги (58%), при этом сокращая расходы (50%). ЦЕНЫ И ИНФЛЯЦИЯ В прошлом полугодии почти половина компаний сохранила цены на продукцию/услуги без изменений (51%), но более трети компаний (39%) повысили цены в среднем на 6%. Каждая десятая компания снизила цены в среднем на 8%. В основном повышение цен затронуло компании потребительского сектора (73%) и сектора здравоохранения (60%). В 2019 году примерно половина опрошенных компаний (47%) планирует повысить цены. При этом данная тенденция преобладает в компаниях потребительского сектора и топливно-энергетического комплекса. Оставить цены без изменений планируют 44% участников опроса, это в основном транспортные компании и банковский сектор. А вот снижать цены намерены только 9% компаний, в основном каждая пятая компания сектора здравоохранения. В какой-то степени планы повышения цен подтверждаются ожиданиями по инфляции. По данным проведенного исследования, 57% респондентов ожидают ускорения инфляции к осени 2019 года, и только 2% - замедления. Консенсус-прогноз инфляции - 4,5%. Между тем участников опроса беспокоит вероятность несвоевременного ужесточения денежно-кредитной политики. Повышения ключевой ставки к осени текущего года ожидают 32%, сохранения на текущем уровне - 61%, снижение - 7%. Текущее значение ключевой ставки 7,75%, а консенсус-прогноз опрошенных CFO - 8%.
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