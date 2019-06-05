Рубль лишь немного ускорил снижение к бивалютной корзине, несмотря на очередной обвал цен на нефть

Москва. 5 июня. Доллар и евро немного усилили повышение на "Московской бирже" в среду вечером; рубль лишь незначительно ускорил снижение к бивалютной корзине, несмотря на очередной обвал цен на нефть после данных Минэнерго США о сильном росте запасов на прошлой неделе.

Курс доллара США составил 65,35 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 18,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,47 руб./EUR1, подорожав на 16,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 17,74 копейки - до 69,0 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка ускорил снижение к доллару и евро на фоне очередного обвала цен на нефть после выхода данных Минэнерго США (ниже $60 за баррель Brent). При этом чуть ранее в ходе торгов рубль также не отреагировал на данные Минфина РФ об объеме средств, которые будут направлены в июне на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила и лишь немного повысился перед проведением аукционов по первичному размещению ОФЗ.

Совокупный объем средств, направляемых Минфином РФ на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила, составит с 7 июня по 4 июля 310,3 млрд рублей. Ежедневный объем покупки валюты составит в предстоящий период 16,3 млрд рублей, сообщил Минфин. Это немного меньше, чем в период с 14 мая по 6 июня (16,7 млрд рублей в день, в сумме 300,5 млрд рублей).

ЦБ с 1 февраля также приступил к проведению отложенных в 2018 году покупок валюты (их объем оценивается примерно в $30 млрд). Ежедневный объем дополнительных операций составляет примерно 2,8 млрд рублей.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" ведущий аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Михаил Поддубский, в среду торги основными валютными парами носят спокойный характер, пары консолидируются в узких диапазонах. "Внешние условия, в целом, можно охарактеризовать как нейтральные, основная группа валют emerging markets демонстрирует умеренную разнонаправленную динамику, цены на нефть в течение дня по преимуществу также не особо менялись. Таким образом, каких-либо явных драйверов у рублевых пар сейчас нет. Из внутренних историй можно выделить объявление Минфином объемов покупок валюты в рамках бюджетного правила в июне, однако оно не стало сюрпризом для рынка, так как участники могут заранее оценить объемы покупок на ближайший месяц", - отмечает Поддубский.

"Рубль в паре с долларом пока так и не решается уйти под отметку 65 руб./$1, во многом из-за опять начавшегося падения нефти. Однако и причин для роста пары "доллар-рубль" выше 65,5 руб./$1пока нет. Во многом стабильность рубля является показателем отсутствия сильного оттока средств из рублевых активов", - полагает инвестиционный советник "Алор Брокер" Евгений Корюхин.

Небольшое укрепление рубля, наблюдавшееся в середине дня, было связано с проведением Минфином РФ первичных аукционов по размещению ОФЗ (серии 26227 в объеме остатков, доступных для размещения, а также серии 26229 в объеме 20 млрд рублей). Выпуск ОФЗ-ПД серии 26229 является новым недавно зарегистрированным (на вторичном рынке данных бумаг еще нет), общий объем данного выпуска составляет 450 млрд рублей.

Ведомству удалось разместить ОФЗ серии 26227 на общую сумму 47 млрд 487 млн рублей при спросе 112 млрд 513 млн рублей. Цена отсечения была установлена на уровне 99,57% от номинала, что соответствует доходности 7,64% годовых.

В свою очередь, ОФЗ серии 26229 были проданы в объеме 20 млрд рублей при спросе 54 млрд 700 млн рублей. Цена отсечения была установлена на уровне 97,78% от номинала, что соответствует доходности 7,74% годовых.

Цены на нефть усилили снижение на данных о резком повышении запасов топлива в США на прошлой неделе. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подешевели на 3,73% - до $59,66 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июль на сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 4,77% - до $50,93 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе подскочили на 6,77 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны. Совокупный объем запасов достиг максимального уровня с июля 2017 года. Накануне Американский институт нефти (API) сообщил об увеличении запасов на 3,55 млн баррелей, а аналитики в среднем ожидали снижения на 2 млн баррелей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 6 июня на 3,71 копейки, до 65,1243 руб./$1, и уменьшил курс евро на 5,49 копейки, до 73,369 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в среду на 11,25 копейки по отношению ко вторнику и составил 65,0818 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК опустился на 9,26 копейки и составил 65,1069 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 546,019 млн, из которых $723,319 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 822,7 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 5,43 копейки по отношению ко вторнику, до 73,3353 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 5,23 копейки и составил 73,3976 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR667,194 млн, из которых EUR151,839 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR515,355 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК по преимуществу остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 7,88% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 3 б.п. - до 7,98% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 1 б.п. - до 8,08% годовых, в то время как ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежних отметках - 8,24% и 8,33% годовых.