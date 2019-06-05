Рынок акций РФ в среду просел вслед за рухнувшей нефтью, но удержал рубежи 2700п и 1300п по индексам

Москва. 5 июня. Рынок акций РФ в среду просел вслед за рухнувшей нефтью на статистике Минэнерго США о росте запасов сырья, однако индексы МосБиржи и РТС смогли удержать рубежи 2700 и 1300 пунктов соответственно за счет роста бумаг энергетиков и банков.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2701,84 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1303,35 пункта (-0,3%), динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 4,1%.

Доллар вырос до 65,33 рубля (+0,16 рубля).

К негативным новостям для рынка можно отнести решение постпредов стран ЕС одобрить продление ограничительных мер в отношении России из-за присоединения Крыма, о чем сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. "Дипломаты ЕС одобрили продление санкций в отношении РФ в связи с Крымом", - говорится в сообщении агентства.

Подешевели в среду акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,5% и -1,9% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-0,8%).

Выросли акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+4,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+3,7% и +0,5% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+3,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,3% и +0,9% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%).

Индексы в США накануне выросли на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла о готовности центробанка поддержать экономический подъем в США. "Мы внимательно следим за последствиями торговых споров для перспектив американской экономики и, как всегда, готовы принимать надлежащие меры для стимулирования экономического роста при сохранении сильного рынка труда и инфляции около нашего 2%-ного целевого показателя", - заявил он.

Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки, если этого потребует ситуация в экономике, пишет Bloomberg.

Ситуация в мировой торговле остается в фокусе внимания инвесторов: Китай и США продолжают обвинять друг друга в провале торговых переговоров, тогда как Мексика надеется избежать введения Вашингтоном пошлин на ввоз товаров из этой страны.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил перед началом второго дня официальных переговоров с США, что оценивает в 80% вероятность нахождения сторонами решения, которое позволит избежать введения Вашингтоном 5%-ной пошлины на мексиканские товары с 10 июня. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор также выразил уверенность в заключении соглашения со Штатами, которое позволит избежать введения пошлин, до следующей недели.

В среду вслед за США выросли индексы в Азии (японский Nikkei 225 прибавил 1,8%, китайский Shanghai Composite остался на уровне вторника), "плюсует" Европа (DAX, FTSE, CAC 40 прибавляют 0,1-0,5%) и продолжился подъем в США (индекс S&P 500 растет на 0,3%).

По данным СМИ, министр финансов США Стивен Мнучин и председатель Народного банка КНР (НБК, центробанк страны) И Ган встретятся "на полях" саммита G20, который пройдет в Японии в эти выходные. Это будет первая встреча высокопоставленных членов команд двух стран, участвовавших в торговых переговорах, после провала этих переговоров в начале мая, пишет MarketWatch.

Между тем, вышедшие вечером в среду статданные Минэнерго США о запасах сырья усилили падение нефтяных цен. Запасы нефти выросли на 6,77 млн баррелей при прогнозах снижения на 2 млн баррелей, также сильнее ожиданий выросли резервы бензина (на 3,2 млн баррелей) и дистиллятов (на 4,57 млн баррелей). Добыча нефти в Штатах увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки, до 12,4 млн б/с.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК упала до $59,52 за баррель (-4% и +1,1% накануне), июльская цена WTI - до $50,71 за баррель (-5,2% и +0,4% во вторник).

Как отмечает инвестиционный советник компании "Алор брокер" Евгений Корюхин, на фоне позитивной динамики внешних фондовых площадок снижение российского рынка акций пока не носит угрожающего характера, индекс МосБиржи смог удержаться выше 2700 пунктов.

Лучше рынка выглядели акции ВТБ на ожиданиях повышения дивидендов в будущем. Складывается впечатление, что сейчас многие трейдеры ищут для спекулятивных покупок бумаги, сильно отставшие от рынка в целом, и используют любой новостной повод для разгона котировок. Однако покупать ВТБ все же не рекомендуется. Пока снижение российских акций вписывается в рамки коррекции после предыдущего аномально сильного роста.

Фондовая Америка открылась в "плюсе", но постепенно "медведи" усиливают свои позиции, поскольку страх относительно срыва торговых переговоров США-Китай никуда не делся. Данные Минэнерго США оказались очень негативными, что ускорило падение нефти. Для нефти Brent после пробития поддержки $60 за баррель (из этого района в последние дни происходили развороты вверх) следующими пограничными уровнями выступают отметки $57 и $54 за баррель. Скорее всего, в ближайшие дни стоит ждать словесных интервенций в поддержку нефти со стороны представителей ОПЕК+, считает Корюхин.

По оценке аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, рынок акций РФ уже давно отработал свой рост за последний месяц. Близятся дивидендные отсечки крупных компаний, что будет сдерживать покупки. Общий пессимистичный настрой в нефти обеспечил слабость нефтяных бумаг, которые преобладали среди лидеров падения.

Негативом для рынка можно считать прогноз Всемирного банка по росту ВВП РФ в текущем году: ожидания были снижены до 1,2% с 1,5% в декабрьской оценке. Впрочем, это также предполагает, что у ЦБ РФ будет больше поводов для реализации стимулирующей политики. Макроэкономические данные также заставляют думать о стимулах: индекс деловой активности в сфере услуг РФ упал в мае до 52 пунктов с 52,6 пункта в апреле.

Внешние фондовые площадки отыгрывают "голубиную" риторику представителей ФРС. Во всяком случае, большинство участников рынка расценило обычные заявления председателя ФРС Пауэлла о том, что регулятор будет действовать соответствующим образом для стимулирования экономики в свете возможного влияния торговой войны. Оптимизм на рынках акций пока не транслируется в рост котировок нефти, запасы которой в США продолжают расти.

Однако более сильное влияние на котировки нефти оказывают разногласия в рамках соглашения ОПЕК+. В очередной раз глава "Роснефти" Игорь Сечин высказывает свое недовольство ограничениями добычи, так как считает, что это отнимает долю РФ на глобальном рынке. В то же время, если смотреть на цифры, то доля РФ на ключевых рынках лишь выросла за последнее время, а доля США растет за счет политического давления на Иран и Венесуэлу. На текущий момент добыча в РФ составляет 10,87 млн б/с, что обусловлено проблемами с транспортировкой по нефтепроводу "Дружба", а в апреле добыча превышала 11,2-11,3 млн б/с, отмечает аналитик.

ADP Services сообщает, что в мае частный сектор американской экономики создал всего 27 тыс. новых рабочих мест, при ожиданиях 180 тыс. мест. На этом фоне доходность по 10-летним казначейским обязательствам США вновь провалилась ниже 2,1%. На рынке оценивают вероятность снижения ставки ФРС в сентябре на уровне 90%, а также второго снижения в декабре на уровне 80%. Торговая война уже не пугает инвесторов, поскольку впереди появились перспективы смягчения денежной политики американского регулятора. Российский рынок пока взял передышку, так как за прошедший месяц был одним из самых сильных, но в последнее время его удерживает от роста сильное падение цены нефти. С другой стороны, падение доходностей по американским казначейским обязательствам повышает интерес к российским высокодоходным долговым инструментам, полагает Кочетков.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдана Зварича, основным поводом к продажам российских акций стала ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent обвалилась на статистике Минэнерго США. При этом фондовых "быков" поддерживала динамика западных площадок. В рамках сессии "медведи" вновь попытались увести рынок ниже 2700 пунктов по индексу МосБиржи, однако ему удалось удержать позиции над этой отметкой. Фактически можно говорить о попытках перейти в консолидацию под новыми историческими максимумами и "нащупать" уровни поддержки/сопротивления. В случае улучшения внешнего фона рынок может уже в ближайшие сессии предпринять попытку возобновления роста и выхода в район 2750 пунктов, считает аналитик.

По словам эксперта Forex Club Андрея Войткива, мировые рынки надеются на смягчение денежно-кредитной политики ФРС США после недавних заявлений ее высокопоставленных представителей. Вначале глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что в условиях низкой инфляции снижение в ближайшее время процентных ставок в США может быть оправданным. Затем глава ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности финансового регулятора "надлежащим образом" реагировать на риски, привносимые на рынки, в частности, торговыми войнами.

Впрочем, американские инвесторы также отыгрывают не очень позитивные данные аналитической компании ADP о том, что число рабочих мест в частных компаниях США выросло в мае на 27 тыс. к данным апреля - прирост оказался минимальным с марта 2010 года, отмечает эксперт.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения стали акции ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-5,1%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (-5%), "Трансконтейнера" (MOEX: TRCN) (-2,6%).

Выросли бумаги ПАО "Обувь России" (MOEX: OBUV) (+12,9%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (+5,8%), акции ПАО "Объединенные кредитные системы" (MOEX: UCSS) (+5,8%), ПАО "ДИОД" (MOEX: DIOD) (+5,7%), ПАО "Пермская энергосбытовая компания" (MOEX: PMSB) (+2,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 45,165 млрд рублей (из них 12,596 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 9,253 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP)).