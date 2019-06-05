Цены евробондов РФ в среду заметно выросли благодаря повышению UST и снижению санкционных рисков

Москва. 5 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду заметно выросли вслед за повышением стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries), а также благодаря снизившимся санкционным рискам в отношении России. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов для большинства бумаг оказались незначительными.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла на 30 базисных пунктов по отношению к закрытию 4 июня и составила 112,53% от номинала, что соответствует доходности 3,30% годовых (снижение на 9 пунктов к закрытию вторника).

Стоимость американских трехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов 4 июня на 16 базисных пунктов, составив 100,53% от номинала. Их доходность снизилась на 7 базисных пунктов, до 1,775% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США сузился по сравнению с предыдущим торговым днем всего на 2 базисных пункта, составив 152,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению ко вторнику на 95 базисных пунктов - до 117,16% от номинала (доходность снизилась на 6 пунктов и составила 4,685% годовых), евробондов с погашением в 2042 году - на 86 базисных пунктов, до 113,16% от номинала (доходность снизилась почти на 6 пунктов - до 4,68% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году прибавили в цене 36 базисных пунктов, подорожав до 105,47% от номинала, что соответствует доходности 3,85% годовых (снижение на 5,5 пункта к предыдущему дню), а бумаги с погашением в 2023 году подорожали на 19 базисных пунктов, до 106,55% от номинала (доходность снизилась на 5 пунктов - до 3,22% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 107 базисных пунктов - до 107,05% от номинала (доходность снизилась на 7 пунктов и составила 4,79% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 42 пункта, до 102,17% от номинала (доходность снизилась на 6 пунктов и составила 3,93% годовых).

"Котировки российских еврооблигаций сегодня вновь продемонстрировали уверенный рост, причем темпы ценового повышения ускорились. Основным позитивным драйвером для долговых бумаг практически всех emerging markets, в том числе и российских евробондов, стали изменившиеся ожидания инвесторов относительно дальнейших шагов Федеральной резервной системы США. В частности, теперь участники рынка ждут от Федрезерва в ближайшее время трехэтапного снижения базовой процентной ставки. К тому же публикующаяся в последнее время в США макроэкономическая статистика также стимулирует данные ожидания, поскольку интерпретируется участниками рынка как фактор, свидетельствующий о возможной рецессии американской экономики", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

"Дополнительным фактором поддержки отечественных евробондов выступает снизившаяся санкционная риторика со стороны западных стран. Таким образом, санкционная премия для российских активов сейчас также сужается, толкая тем самым котировки долговых бумаг России вверх", - отметил Р.Пшонковский.