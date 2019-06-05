.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Падение рынка акций пока не носит угрожающего характера - "Алор Брокер"
.
05 июня 2019 года 18:18
Падение рынка акций пока не носит угрожающего характера - "Алор Брокер"
"Вновь российский рынок акций проводит день в "красной" зоне на хорошем внешнем фоне. Индекс Мосбиржи вполне может по итогам дня закрепиться ниже отметки 2700 пунктов. Лучше рынка сегодня выглядят акции ВТБ, растущие на ожиданиях повышения дивидендов в будущем. Складывается впечатление, что сейчас многие трейдеры ищут для спекулятивных покупок бумаги, сильно отставшие от рынка в целом, и используют любой новостной повод для разгона котировок. Однако покупать ВТБ мы все же не рекомендуем. Пока снижение российских акций вписывается в рамки коррекции после предыдущего аномально сильного роста", - отмечает инвестиционный советник "Алор Брокер" Евгений Корюхин. Фондовая Америка открылась в плюсе, но потихоньку "медведи" усиливают свои позиции: страх относительно срыва торговых переговоров США-Китай никуда не делся. "Вышли очень негативные данные по запасам нефти в США, показатель вырос вдвое по сравнению с оценкой Американского института нефти до 6,7 млн баррелей, в то время как рынок ждал снижения на 0,85 млн баррелей, - указывает Евгений Корюхин. - На этой новости нефть рухнула на доллар. Однако если посмотреть на часовые графики нефти, то наблюдается сильная поддержка в районе 60,5-60,7 долларов за баррель, от которой в последние дни происходили развороты. Не исключено, что это мы увидим и сегодня, после окончания работы фондовой секции Мосбиржи. Следующая поддержка у нефти располагается на отметке 60, а потом 57 и 54 доллара за баррель. Скорее всего, в ближайшие дни стоит ждать словесных интервенций в поддержку нефти со стороны представителей ОПЕК+".
.
05 июня 2019 года 19:38
Москва. 5 июня. Доллар и евро немного усилили повышение на "Московской бирже" в среду вечером; рубль лишь незначительно ускорил снижение к бивалютной корзине, несмотря на очередной обвал цен на нефть после данных Минэнерго США о сильном росте запасов на прошлой неделе. читать дальше
.05 июня 2019 года 19:25
Рынок акций РФ в среду просел вслед за рухнувшей нефтью, но удержал рубежи 2700п и 1300п по индексам
Москва. 5 июня. Рынок акций РФ в среду просел вслед за рухнувшей нефтью на статистике Минэнерго США о росте запасов сырья, однако индексы МосБиржи и РТС смогли удержать рубежи 2700 и 1300 пунктов соответственно за счет роста бумаг энергетиков и банков. читать дальше
.05 июня 2019 года 19:07
Рынок акций может в ближайшие сессии предпринять попытку выхода в район 2750 пунктов - Промсвязьбанк
"В рамках сессии среды российский фондовый рынок понес небольшие потери на противоречивом внешнем фоне. Так, поводом к продажам могла стать ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent в ходе сегодняшнего дня потеряла более 1,5%. При этом "быков" поддерживала динамика западных... читать дальше
.05 июня 2019 года 19:01
Москва. 5 июня. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду заметно выросли вслед за повышением стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries), а также благодаря снизившимся санкционным рискам в отношении России. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов для большинства бумаг оказались незначительными. читать дальше
.05 июня 2019 года 18:40
(добавлен текст после 2-го абзаца и таблица) Raiffeisenbank пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых компаний электроэнергетического сектора РФ, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты. По итогам переоценки для акций "Энел Россия" (MOEX: ENRU) рекомендация была понижена с... читать дальше
.05 июня 2019 года 17:52
Raiffeisenbank пересмотрел прогнозные цены акций анализируемых компаний электроэнергетического сектора РФ, сообщается в обзоре аналитика банка Сергея Гарамиты. По итогам переоценки для акций "Энел Россия" (MOEX: ENRU) рекомендация была понижена с "покупать" до "держать". В то же время... читать дальше
.05 июня 2019 года 17:27
"ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций ЛУКОЙЛа, Газпром нефти и "префов" Татнефти до "держать", "обычки" Сургутнефтегаза и Татнефти до "продавать"
(добавлена таблица) "ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) и привилегированных акций "Татнефти"... читать дальше
.05 июня 2019 года 16:56
"В середине недели курс рубля сдвинулся вплотную к уровню 65 за доллар. Этому способствует целый набор факторов, базовыми из которых являются ослабление доллара США на валютном рынке, некоторое снижение уровня страхов, связанных с торговыми войнами, высокий спрос на ОФЗ и сдержанное восстановление... читать дальше
.05 июня 2019 года 16:51
"ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций "ЛУКОЙЛа", "Газпром нефти" и "префов" Татнефти до "держать", "обычки" "Сургутнефтегаза" и "Татнефти" до "продавать"
"ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) и привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN)... читать дальше
.05 июня 2019 года 16:22
"ММК (BBB-/Baa2/BBB) впервые с кризиса 2008 г. проводит размещение "бенчмарк"-выпуска пятилетних еврооблигаций (2024). Первоначальный объявленный индикатив - 4,75%. По нашей оценке, справедливый уровень доходности ММК 2024 составляет 4,25%, т.е. на 50 б.п. ниже индикатива, что означает рост цены... читать дальше
.05 июня 2019 года 15:57
Падение доходностей по американским казначейским обязательствам повышает интерес к российским высокодоходным долговым инструментам - "Открытие Брокер"
"Российский рынок пока взял передышку, так как за прошедший месяц был одним из самых сильных, но в последнее время его удерживает от роста сильное падение цены нефти. С другой стороны, падение доходностей по американским казначейским обязательствам повышает интерес к российским высокодоходным... читать дальше
.05 июня 2019 года 15:45
Москва. 5 июня. Доллар слегка снижается, евро столь же незначительно повышается на "Московской бирже" в среду днем, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов, способных указать направление движения основных валютных пар. читать дальше
.05 июня 2019 года 15:19
"Пара USD/RUB стартовала на положительной территории, но быстро перешла к снижению, обновив недельный минимум, после чего скорректировалась. Пара EUR/RUB в среду также открылась вверх и затем начала консолидироваться в небольшом "плюсе", демонстрируя более сильную динамику благодаря росту евро на... читать дальше
.05 июня 2019 года 14:55
Серьезный рост котировок на фондовых рынках способствует возврату спроса на рисковые инструменты на рынке форекс - Forexite
"Недавнее значительное падение уровня рыночных процентных ставок оказывает поддержку фондовым рынкам, - отмечают аналитики Forexite. - Вчерашнее заявление председателя ФРС США Пауэлла о том, что экономика США находится в хорошем состоянии, также является аргументом в пользу стабилизации цен акций.... читать дальше
.05 июня 2019 года 14:22
Мы понижаем целевую цену по акциям ВТБ до 0,043 руб. и меняем рекомендацию с "Покупать" на "Держать" - ГК "ФИНАМ"
Аналитики ГК "ФИНАМ" актуализировали оценку акций ПАО ВТБ - второго крупнейшего по активам и кредитам банка в России. Отчет банка за I квартал раскрыл ослабление динамики ключевых показателей, но вместе с тем, полагают эксперты ГК "ФИНАМ", риски уже по большей части отражены в котировках.... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.