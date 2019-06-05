Рубль почти не меняется к доллару и евро в ожидании новых драйверов для определения динамики

Москва. 5 июня. Доллар слегка снижается, евро столь же незначительно повышается на "Московской бирже" в среду днем, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов, способных указать направление движения основных валютных пар.

Курс доллара США составил 65,16 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,0 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,34 руб./EUR1, подорожав на 3,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась всего на 1,1 копейки - до 68,84 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 6 июня на 3,71 копейки, до 65,1243 руб./$1, и уменьшил курс евро на 5,49 копейки, до 73,369 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует слабую разнонаправленную динамику в основных парах днем во вторник после укрепления по итогам предыдущих торгов. При этом чуть ранее рубль не отреагировал на данные Минфина РФ об объеме средств, которые будут направлены в июне на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила и лишь немного повысился перед проведением аукционов по первичному размещению ОФЗ.

Участники рынка ожидают уточняющей информации о позиции ФРС США относительно смягчения денежно-кредитной политики после вчерашних заявлений председателя американского центробанка Джерома Пауэлла. Он заявил о готовности ФРС поддержать экономический подъем в США, что было позитивно воспринято мировыми рынками, включая ранки валют emerging markets.

"Рубль продолжает умеренные попытки восстановления с учетом улучшившегося внешнего фона. Рисковые активы (фондовые индексы и валюты развивающихся стран) получили поддержку после сигналов от представителей ФРС о возможном скором снижении ставки. Рубль на этом фоне двигается сонаправленно с основными валютами развивающихся стран. Большинство из них (мексиканский песо, аргентинский песо, бразильский реал, турецкая лира, чилийский песо) накануне укреплялись в пределах 0,5%. До завтрашнего заседания ЕЦБ рубль может демонстрировать лучшую динамику в паре с долларом, чем с евро, так как в фокусе площадок перспективы скорого снижения ставки ФРС. По факту заседания ЕЦБ рубль может отыграть часть позиций в паре с евро", - отмечает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

Совокупный объем средств, направляемых Минфином РФ на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила, составит с 7 июня по 4 июля 310,3 млрд рублей. Ежедневный объем покупки валюты составит в предстоящий период 16,3 млрд рублей, сообщил Минфин. Это немного меньше, чем в период с 14 мая по 6 июня (16,7 млрд рублей в день, в сумме 300,5 млрд рублей).

ЦБ с 1 февраля также приступил к проведению отложенных в 2018 году покупок валюты (их объем оценивается примерно в $30 млрд). Ежедневный объем дополнительных операций составляет примерно 2,8 млрд рублей.

Минфин в среду планировал проведение двух аукционов по продаже ОФЗ (серии 26227 в объеме остатков, доступных для размещения, а также серии 26229 в объеме 20 млрд рублей). Выпуск ОФЗ-ПД серии 26229 является новым недавно зарегистрированным (на вторичном рынке данных бумаг еще нет), общий объем данного выпуска составляет 450 млрд рублей.

Ведомству удалось разместить ОФЗ серии 26227 на общую сумму 47 млрд 487 млн рублей при спросе 112 млрд 513 млн рублей. Цена отсечения была установлена на уровне 99,57% от номинала, что соответствует доходности 7,64% годовых. На момент написания обзора результатов по размещению выпуска 26229 известно не было.

Нефтяной рынок демонстрирует умеренное снижение в ходе сессии в среду на сигналах значительного роста запасов топлива в США при сохранении рисков сокращения спроса на фоне торговой войны. Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подешевели на 0,32% - до $61,77 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на июль на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,99% - до $52,95 за баррель.

Как стало известно накануне из данных Американского института нефти (API), собираемых на добровольной основе, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 3,55 млн баррелей, тогда как совокупные резервы бензина и дистиллятов подскочили на 9 млн баррелей.

Официальные данные о запасах будут обнародованы в среду министерством энергетики США. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 2 млн баррелей.

"Нефть продолжает удерживаться в зоне $60-62 за баррель Brent. Несмотря на старт автомобильного сезона, статистика от API вышла весьма разочаровывающая, если от Минэнерго сегодня выйдет в том же ключе, для нефти это будет дополнительным негативным фактором. Для стабилизации ситуации на рынке нефти ждем поддерживающих комментариев от представителей ОПЕК+ в преддверии саммита. Тем не менее, в случае ухудшения конъюнктуры нефть рискует протестировать вниз $60 за баррель", - отметила аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов снизились в среду, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК по преимуществу остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 7,88% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 3 б.п. - до 7,98% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 1 б.п. - до 8,08% годовых, в то время как ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежних отметках - 8,24% и 8,33% годовых.