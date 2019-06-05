Привлекательность покупки еврооблигаций ММК 2024 - ITI Capital

"ММК (BBB-/Baa2/BBB) впервые с кризиса 2008 г. проводит размещение "бенчмарк"-выпуска пятилетних еврооблигаций (2024). Первоначальный объявленный индикатив - 4,75%. По нашей оценке, справедливый уровень доходности ММК 2024 составляет 4,25%, т.е. на 50 б.п. ниже индикатива, что означает рост цены на 2-2,5% от номинала. Мы считаем, что в среднесрочной перспективе в отсутствие внешней волатильности (санкции и risk-off) доходность к погашению может опуститься до 4%, а цена, следовательно, может превысить 103%, или +3% от номинала. Данное размещение будет у ММК единственным выпуском на текущей кривой корпоративных выпусков России в валюте. ММК предлагает щедрую премию (порядка 50 б.п.) к текущей кривой NLMK (крупнейший производитель стали в России). Кредитное качество ММК - лучшее среди российских сталелитейных компаний и прочих экспортеров, так как соотношение чистый долг/EBITDA компании меньше 0", - указывает главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.