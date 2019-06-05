Мы понижаем целевую цену по акциям ВТБ до 0,043 руб. и меняем рекомендацию с "Покупать" на "Держать" - ГК "ФИНАМ"

Аналитики ГК "ФИНАМ" актуализировали оценку акций ПАО ВТБ - второго крупнейшего по активам и кредитам банка в России. Отчет банка за I квартал раскрыл ослабление динамики ключевых показателей, но вместе с тем, полагают эксперты ГК "ФИНАМ", риски уже по большей части отражены в котировках. Аналитики присвоили акциям банка рекомендацию "Держать", с потенциалом роста 17% в перспективе 12 мес.

ВТБ - финансовая группа, которая включает в себя более 20 компаний в области кредитования, инвестбанкинга, страхования и лизинга. На рынке депозитов физлиц, кредитования компаний и потребителей ВТБ занимает второе место после Сбербанка.

Отчет банка за I квартал 2019 г. продемонстрировал ослабление динамики ключевых показателей, указывается в обзоре ГК "ФИНАМ". Прибыль акционеров сократилась в отчетном периоде на 16%, до 46,6 млрд руб. на фоне сокращения доходов от кредитования и комиссий, а также убытков от страхования. Кредитный портфель и депозиты за счет корпоративного сегмента сократились с начала года на 1,2% и 2,4% соответственно.

Дивиденды за 2018 год оказались ниже ожиданий, и составили 0,0011 руб. на акцию. При доходности около 3,0% бумаги ВТБ неконкурентны по дивидендному критерию в этом сезоне, предлагая достаточно небольшую доходность в сравнении с основными аналогами. Банк сократил норму выплат с 61% в предыдущем году до 15% прибыли по МСФО по всем типам акций для улучшения норм достаточности капитала, но обозначил возможность возврата к коэффициенту выплат 50% прибыли с 2019 г. Согласно консенсус-прогнозу Bloomberg, дивидендная доходность по итогам 2019 г. может составить 8,1% или 0,003 руб. на акцию (+171% г/г).

Квартальный отчет вышел умеренно-слабым, но мультипликаторы, с которыми торгуются акции ВТБ, не предполагают высоких ожиданий от банка, говорится в исследовании аналитиков ГК "ФИНАМ", и риски уже по большей части отражены в цене.

"С учетом ослабления динамики ключевых финансовых показателей и дивидендов ниже ожиданий мы понижаем целевую цену по акциям ВТБ до 0,043 руб. и меняем рекомендацию с "Покупать" на "Держать". Потенциал роста составляет 17% в перспективе года", - говорит ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Наталья Малых.